Comet Lake-S’in yongasetleri sızdı: PCIe 4.0 ufukta görünmüyor

Yarıiletken üreticisi Intel’in 400 serisi yongasetleri gün yüzüne çıktı. Gigabyte’ın modelleri aracılığıyla tanıştığımız yeni platformun detaylarına göre firma PCIe 4.0’a geçiş için acele etmiyor. Yine de entegre grafik birimi ve PCIe alanında kaydadeğer gelişmeler var.

10/20 işlemciler LGA 1200 soketle gelecek

Öte yandan her ne kadar AMD’nin PCIe 4.0 hamlesine yanıt verilmese de 16’sı işlemci tarafından sağlanan 46 PCIe 3.0 kanalının sağlanacağı Comet Lake-S ailesinde PCH’nin üstlendiği PCIe kanal sayısı bir hayli iddialı.

DDR4-2666 MHz belleklere desteğin Coffee Lake ile aynı tutulması ise dikkatlerden kaçmıyor. Son olarak Comet Lake-S işlemcilerinin CES 2020’de duyurulması bekleniyor.

https://wccftech.com/intel-z490-h470-b460-h410-chipset-motherboards-10th-gen-comet-lake-s-cpu-leak/

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LGA 1200 soketiyle gelecekşlemcileriyle Coffee Lake-S’teki 8 çekirdekli tepe modelin yerinimodel alacak.yükselecek. Geriye dönük uyumluluk sunulmayacak yeni nesilde yongasetleri iseşeklinde listeleniyor.Rec.2020 ve HDR desteğinin yanı sıraçözücüyü barındıracak Comet Lake-S modelleri ayrıca 10 bit VP9 için de donanımsal hızlandırmaya sahip olacak. Ek olarakarayüzü ile yüksek hızlarda veri transferine imkan tanınırkenveile kablosuz bağlantı alanında modern teknolojilere yer verilecek.