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Comet Lake-S’in yongasetleri sızdı: PCIe 4.0 ufukta görünmüyor

Intel’in Comet Lake-S yongaları için hazırladığı çipsetler ortaya çıktı. Firma görünüşe göre henüz PCIe 4.0’a geçmeye niyetli değil.
11 dk.
37
23
İşlemci
Metehan Göktaş
Yazar
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Yarıiletken üreticisi Intel’in 400 serisi yongasetleri gün yüzüne çıktı. Gigabyte’ın modelleri aracılığıyla tanıştığımız yeni platformun detaylarına göre firma PCIe 4.0’a geçiş için acele etmiyor. Yine de entegre grafik birimi ve PCIe alanında kaydadeğer gelişmeler var.

10/20 işlemciler LGA 1200 soketle gelecek 


LGA 1200 soketiyle gelecek Comet Lake-S işlemcileriyle Coffee Lake-S’teki 8 çekirdekli tepe modelin yerini 10/20 konfigürasyonundaki model alacak. TDP ise 125 watt’a kadar yükselecek. Geriye dönük uyumluluk sunulmayacak yeni nesilde yongasetleri ise Z490, H470, B460 ve H410 şeklinde listeleniyor.
Comet Lake-S’in yongasetleri sızdı: PCIe 4.0 ufukta görünmüyor
Tam Boyutta Gör

Rec.2020 ve HDR desteğinin yanı sıra 10 bit HEVC çözücüyü barındıracak Comet Lake-S modelleri ayrıca 10 bit VP9 için de donanımsal hızlandırmaya sahip olacak. Ek olarak USB 3.1 Gen 2 arayüzü ile yüksek hızlarda veri transferine imkan tanınırken Wi-Fi 802.11ax ve Bluetooth 5 ile kablosuz bağlantı alanında modern teknolojilere yer verilecek.
Öte yandan her ne kadar AMD’nin PCIe 4.0 hamlesine yanıt verilmese de 16’sı işlemci tarafından sağlanan 46 PCIe 3.0 kanalının sağlanacağı Comet Lake-S ailesinde PCH’nin üstlendiği PCIe kanal sayısı bir hayli iddialı.
DDR4-2666 MHz belleklere desteğin Coffee Lake ile aynı tutulması ise dikkatlerden kaçmıyor. Son olarak Comet Lake-S işlemcilerinin CES 2020’de duyurulması bekleniyor.


https://wccftech.com/intel-z490-h470-b460-h410-chipset-motherboards-10th-gen-comet-lake-s-cpu-leak/ Yorum Yaz
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