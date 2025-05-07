AMD'ye yanıt: Intel, Core Ultra 265K serisinin fiyatını düşürdü

Core Ultra 265K işlemcilerin yeni fiyatları
Resmi duyuruya göre, 20 çekirdekli (8 P-core + 12 E-core) Core Ultra 7 265K'nin önerilen satış fiyatı 399 dolardan 299 dolara, 265KF modeli ise 384 dolardan 284 dolara geriledi. Bu da doğrudan AMD Ryzen 7 9700X gibi 8 çekirdekli modellerle rekabeti hedefliyor. Ayrıca indirimle birlikte Intel, "Bahar Paketi" promosyonunu da duyurdu.
- Core Ultra 7 265K - 299 dolar
- Core Ultra 7 265KF - 284 dolar
Bu paketle Core Ultra 7 265K veya 265KF modellerinden birini tercih eden kullanıcılar, Dying Light: The Beast ve Civilization VII oyunlarına ücretsiz sahip olabiliyor.Ancak indirimin yalnızca bu iki modelle sınırlı olduğunu söyleyelim. Serinin amiral gemisi konumundaki Core Ultra 9 285K ve orta segmentteki Core Ultra 5 245K modelleri fiyat değişiminden etkilenmedi.
Yeni fiyat değişikliği, küresel pazarda geçerli olmaya başladı. Türkiye pazarında ne zaman yanıt bulacağı ise henüz belirsiz. Ülkemizde Core Ultra 7 265K'nın ortalama 17.000, 265KF'nin ise 15.600 TL'den başlayan fiyatlara sahip olduğunu hatırlatalım.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Intel Core Ultra 265K, Teknoloji Haberleri ve Donanım Bileşenleri