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    AMD'ye yanıt: Intel, Core Ultra 265K serisinin fiyatını düşürdü

    Intel, Core Ultra 7 265K ve 265KF işlemcilerinin fiyatını düşürdü. Peki fiyat indirimi yeni nesil işlemcilere ne kadar yansıyacak? İşte yeni fiyatlar ve dahası... 

    AMD'ye yanıt: Intel, Core Ultra 265K serisinin fiyatını düşürdü Tam Boyutta Gör
    AMD'nin son dönemde masaüstü işlemci satışlarında elde ettiği güçlü ivme, Intel'i zorlamaya devam ediyor. Son olarak şirket, özellikle 3D V-Cache işlemcilerin çıkışı ve pazardaki duraksama nedeniyle yeni bir fiyat güncellemesine gidiyor. Arrow Lake mimarisine dayanan Intel Core Ultra 7 265K ve Core Ultra 7 265KF işlemcilerinin fiyatlarında 100 dolara varan bir indirim uygulandı. 

    Core Ultra 265K işlemcilerin yeni fiyatları

    Resmi duyuruya göre, 20 çekirdekli (8 P-core + 12 E-core) Core Ultra 7 265K'nin önerilen satış fiyatı 399 dolardan 299 dolara, 265KF modeli ise 384 dolardan 284 dolara geriledi. Bu da doğrudan AMD Ryzen 7 9700X gibi 8 çekirdekli modellerle rekabeti hedefliyor. Ayrıca indirimle birlikte Intel, "Bahar Paketi" promosyonunu da duyurdu.

    • Core Ultra 7 265K - 299 dolar
    • Core Ultra 7 265KF - 284 dolar

    Bu paketle Core Ultra 7 265K veya 265KF modellerinden birini tercih eden kullanıcılar, Dying Light: The Beast ve Civilization VII oyunlarına ücretsiz sahip olabiliyor.Ancak indirimin yalnızca bu iki modelle sınırlı olduğunu söyleyelim. Serinin amiral gemisi konumundaki Core Ultra 9 285K ve orta segmentteki Core Ultra 5 245K modelleri fiyat değişiminden etkilenmedi. 

    Yeni fiyat değişikliği, küresel pazarda geçerli olmaya başladı. Türkiye pazarında ne zaman yanıt bulacağı ise henüz belirsiz. Ülkemizde Core Ultra 7 265K'nın ortalama 17.000, 265KF'nin ise 15.600 TL'den başlayan fiyatlara sahip olduğunu hatırlatalım. 

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    Intel Core Ultra 265K, Teknoloji Haberleri ve Donanım Bileşenleri
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