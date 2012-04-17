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Soğutucular / Fanlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Be Quiet!'tan iki yeni işlemci soğutucusu: Dark Rock 2 ve Dark Rock Pro 2

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
23b
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Soğutucular / Fanlar
knight
Haber Editörü
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Be Quiet!'tan iki yeni işlemci soğutucusu: Dark Rock 2 ve Dark Rock Pro 2
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Soğutma konusunda uzman firmalardan Be Quiet!, iki yeni işlemci soğutucunun duyurusunu gerçekleştirdi: Dark Rock 2 ve Dark Rock Pro 2.
166 mm x 138 mm x 97 mm ebatlarındaki ve 860 gram ağırlığındaki Dark Rock 2 tek kule formunda; 166 mm x 138 mm x 147 mm kalınlığındaki ve 1.25 kg ağırlığındaki Dark Rock Pro 2 ise çift kule formunda tasarlanmış. 6 mm çapında 6 adet ısı borusuna sahip Dark Rock 2, 180 watt'a varan ısıl güç tasarımına (TDP) sahip işlemcilerin üstesinden gelirken, 6 mm çapında 7 adet ısı borusuna sahip Dark Rock Pro 2 ise 220 watt'a varan ısıl güç tasarımına (TDP) sahip işlemcilerin üstesinden gelebiliyor.
Intel cephesinde LGA 775, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1366, LGA 2011 formundaki işlemcilerle; AMD cephesinde ise FM1, AM2 (+), AM3 (+), 754, 939, 940 formundaki işlemcilerle kullanılabilen işlemci soğutucularından Dark Rock 2'de 135 mm'lik PWM fana yer verilmiş. Firmanın açıklamalarına göre fan 900 RPM'de 8.7 db, 1250 RPM'de 13.9 db, %100 hızda ise 21.2 db gürültü yapıyor. Dark Rock Pro 2'de ise yeteri kadar hava sirkülasyonu sağlanması açısından hem 135 mm'lik hem de 120 mm'lik fana yer verilmiş durumda. Fanlar 900 RPM'de 13.5 db, 1250 RPM'de 19.8 db, %100 hızda ise 26.4 db gürültü yapmakta. İşlemci soğtucularında 44 adet alüminyum yaprağın bulunduğunu ayrıca belirtelim.
Be Quiet!, Dark Rock 2 için 55 Euro, Dark Rock Pro 2 için 73 Euro fiyat belirlemiş.
Be Quiet!'tan iki yeni işlemci soğutucusu: Dark Rock 2 ve Dark Rock Pro 2
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En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
B A T M A N 7 yıl en beğenilen
işlemcilerin nm leri küçüldükçe o.c potansiyelide artıyor ve böyle soğutucular kullanılıyor bence artık bu kadar büyük soğutucular yerine daha küçük ama daha etkili çözümler üretilmeli
işlemcilerin nm leri küçüldükçe o.c potansiyelide artıyor ve böyle soğutucular kullanılıyor bence artık bu kadar büyük soğutucular yerine daha küçük ama daha et...
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alpa07 7 yıl
Bence artık firmalar corsair h serisi sıvı soğutma sistemlerine yönelse iyi olur.Corsair tekel oldu fiyatlar tavanda
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1 Avatar
MeGaDave06 7 yıl
Ağzımın suları akıyor böyle soğutucuları görünce. Daha öncede bi assassin modeli görmüştüm. Böyle şeyleri Türkiye getirmekte bence donanımhaber büyük bi referans olabilir. Yani şirketlerle görüşülüp Türkiyede pazar açacaklar mı vs çünkü böyle ürünlere çok ihtiyacımız var yani ne kadar çok mal o kadar çok canlı pazar.
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Tunyukuk 7 yıl
Herhangibir şeyi taklit edip seri üretime geçirebilmek de epey zaman alıyor ondan sonra da aslının hızına yetişemiyorlar elbette.
Hep geriden hep geriden
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E_Aydin35 7 yıl
Yine çok gürültülü olduğu söylenemez %100'de çalışırken bile, performasn iyi, fiyatda öyle ancak bunun yanında yani bu soğutucunun korkunç bir büyüklüğü ve yer kaplama sorunu vardır ee tabi eğer bunu gözardı edebiliyorsanız ne mutlu size,..
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xtreme55 7 yıl
Dark Rock Pro 2'yi, noctua nh-d14'e çok benzetmişler.. Fiyat olarak da aynı seviyedeler, testleri görmek lazım..
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SE.exe 7 yıl
Fiyat olarak pahalı , DH14'le kafa kafaya bir soğutucu mu ki fiyatı 73€. Tabi testleri görmeden ön görülü konuşmayalım ama gene de sanmıyorum. Buna para vericek olan 4€ daha ekler DH14 alır.
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alpa07 7 yıl
Bence artık firmalar corsair h serisi sıvı soğutma sistemlerine yönelse iyi olur.Corsair tekel oldu fiyatlar tavanda
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DH Misafiri 7 yıl
Dark Rock Pro 2'nin kilosu 58,4€'ya denk geliyor. Bu ne ya?
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B A T M A N 7 yıl en beğenilen
işlemcilerin nm leri küçüldükçe o.c potansiyelide artıyor ve böyle soğutucular kullanılıyor bence artık bu kadar büyük soğutucular yerine daha küçük ama daha etkili çözümler üretilmeli
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