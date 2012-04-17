Be Quiet!'tan iki yeni işlemci soğutucusu: Dark Rock 2 ve Dark Rock Pro 2

Soğutma konusunda uzman firmalardan Be Quiet!, iki yeni işlemci soğutucunun duyurusunu gerçekleştirdi: Dark Rock 2 ve Dark Rock Pro 2.

166 mm x 138 mm x 97 mm ebatlarındaki ve 860 gram ağırlığındaki Dark Rock 2 tek kule formunda; 166 mm x 138 mm x 147 mm kalınlığındaki ve 1.25 kg ağırlığındaki Dark Rock Pro 2 ise çift kule formunda tasarlanmış. 6 mm çapında 6 adet ısı borusuna sahip Dark Rock 2, 180 watt'a varan ısıl güç tasarımına (TDP) sahip işlemcilerin üstesinden gelirken, 6 mm çapında 7 adet ısı borusuna sahip Dark Rock Pro 2 ise 220 watt'a varan ısıl güç tasarımına (TDP) sahip işlemcilerin üstesinden gelebiliyor.



Intel cephesinde LGA 775, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1366, LGA 2011 formundaki işlemcilerle; AMD cephesinde ise FM1, AM2 (+), AM3 (+), 754, 939, 940 formundaki işlemcilerle kullanılabilen işlemci soğutucularından Dark Rock 2'de 135 mm'lik PWM fana yer verilmiş. Firmanın açıklamalarına göre fan 900 RPM'de 8.7 db, 1250 RPM'de 13.9 db, %100 hızda ise 21.2 db gürültü yapıyor. Dark Rock Pro 2'de ise yeteri kadar hava sirkülasyonu sağlanması açısından hem 135 mm'lik hem de 120 mm'lik fana yer verilmiş durumda. Fanlar 900 RPM'de 13.5 db, 1250 RPM'de 19.8 db, %100 hızda ise 26.4 db gürültü yapmakta. İşlemci soğtucularında 44 adet alüminyum yaprağın bulunduğunu ayrıca belirtelim.



Be Quiet!, Dark Rock 2 için 55 Euro, Dark Rock Pro 2 için 73 Euro fiyat belirlemiş.

