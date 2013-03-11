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Be Quiet'tan yeni işlemci soğutucu: Shadow Rock II

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Soğutucular / Fanlar
knight
Haber Editörü
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Be Quiet'tan yeni işlemci soğutucu: Shadow Rock II
Almanya merkezli bilgisayar bileşeni üreticisi Be Quiet, yeni işlemci soğutucusu Shadow Rock II'yi CeBIT 2013 fuarında donanım tutkunlarıyla buluşturdu.
120 mm x 120 mm x 120 mm ebatlarında tasarlanan Shadow Rock II'ye alüminyum yapraklar, her biri 8 mm çapında 4 adet bakır ısı iletim borusu ve bakır taban eşlik ediyor. Bir önceki model olan Shadow Rock Pro ile karşılaştırma yapmak gerekirse, ısı iletim borularının kalınlığı 6 mm'den 8 mm'ye çıkarılmış ve Shadow Rock Pro'nun aksine ısı iletim borularına nikel kaplama uygulanmamış. Verdiğimiz bilgilere ilaveten Shadow Rock II, daha geniş çaplı bir fanla (135 mm) geliyor.
Intel ve AMD firmalarının güncel işlemcilerini desteklediği belirtilen Shadow Rock II'nin 45 Euro'dan fiyatlandırılması bekleniyor.
Be Quiet'tan yeni işlemci soğutucu: Shadow Rock II

http://www.computerbase.de/news/2013-03/be-quiet-shadow-rock-2-und-pure-wings-2/ Yorum Yaz
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Nokia Specialist 6 yıl
Bu modeli olmamış
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zZzerk 6 yıl
Çok büyük bea ;-) Her kasaya sığmaZ.
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Rikudou Sennin. 6 yıl zZzerk
zZzerk

Çok büyük bea ;-) Her kasaya sığmaZ.

hort kötüdür
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V4LKyR 6 yıl
Yöh be bildiğin küp. Büyük boyutlu. Yer sıkıntısı çıkarma ihtimali yüksek. Hem Core-Contact da değil. :\
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TurkishDrifter 6 yıl V4LKyR
V4LKyR
Yöh be bildiğin küp. Büyük boyutlu. Yer sıkıntısı çıkarma ihtimali yüksek. Hem Core-Contact da değil. :\

Core contact olmaması daha iyi dostum.Üst seviye soğutuculara bakarsan hiçbirinin core contact olmadigini gorursun.
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