Be Quiet'tan yeni işlemci soğutucu: Shadow Rock II

Almanya merkezli bilgisayar bileşeni üreticisi Be Quiet, yeni işlemci soğutucusu Shadow Rock II'yi CeBIT 2013 fuarında donanım tutkunlarıyla buluşturdu.



120 mm x 120 mm x 120 mm ebatlarında tasarlanan Shadow Rock II'ye alüminyum yapraklar, her biri 8 mm çapında 4 adet bakır ısı iletim borusu ve bakır taban eşlik ediyor. Bir önceki model olan Shadow Rock Pro ile karşılaştırma yapmak gerekirse, ısı iletim borularının kalınlığı 6 mm'den 8 mm'ye çıkarılmış ve Shadow Rock Pro'nun aksine ısı iletim borularına nikel kaplama uygulanmamış. Verdiğimiz bilgilere ilaveten Shadow Rock II, daha geniş çaplı bir fanla (135 mm) geliyor.



Intel ve AMD firmalarının güncel işlemcilerini desteklediği belirtilen Shadow Rock II'nin 45 Euro'dan fiyatlandırılması bekleniyor.



http://www.computerbase.de/news/2013-03/be-quiet-shadow-rock-2-und-pure-wings-2/