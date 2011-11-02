BeagleBone, ARM A8 işlemci ve Linux işletim sistemini 89$'a sunuyor

Geçtiğimiz aylarda sizlere duyurduğumuz ARM işlemci ve HDMI çıkışı bulunduran 25$'lık mini bilgisayarın ardından geliştiricilere yönelik yeni bir donanım projesi daha duyuruldu.





BeagleBoard adlı geliştiricilere yönelik tak-yap donanımları üreten firma, BeagleBone ve BeagleBoard-xM adlı kartları geliştiricilerin beğenisine sundu. Kartlarda standart olarak Linux Angstrom dağıtımı yüklü ve gücünü bir USB portundan alıyor.





Beaglebone özellikleri 700MHz hızında TI AM3358/9 ARM Cortex-A8 tabanlı işlemci, 256MB DDR2 RAM, Linux Angstrom yüklü 2 GB microSD kart, 1 adet USB 2.0 portu, 10/100 Ethernet girişi, 1 adet güç verebilen USB 2.0 esnek cihaz portu ve bu portu paylaşan USB'den seri bağlantıya dönüştürücü/JTAG, 3.3 Volt 2 adet 46 pinli çevrebirimi, 8cm x 5cm boyutlar şeklinde ve fiyatı 89$.





BeagleBoard-xM ise 1 GHz hızında TI AM3358/9 ARM Cortex-A8 tabanlı işlemci, 512MB LPDDR RAM, Linux Angstrom yüklü 4 GB microSD kart, 4 adet USB 2.0 portu, hub destekli 10/100 Ethernet girişi, 1 adet güç verebilen USB 2.0 esnek cihaz portu, DB-9 seri ve 14 pin JTAG konnektörü, 1.8 Volt 1 adet 20 pinli çevrebirimi, kamera portu, DVI-D ve S-video çıkışı, 8cm x 8cm boyutlar şeklinde ve fiyatı 149$.





BeagleBoard ürünleri Digi-Key, Farnell (İngiltere), IDA Systems (Hindistan), Watterott (Almanya), ChipSee, CatCan (Tayvan), Tenet Technetronics (Hindistan), Mouser, Avnet, Tigal (Avusturya) gibi perakendecilerden temin edilebiliyor.