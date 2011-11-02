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BeagleBone, ARM A8 işlemci ve Linux işletim sistemini 89$'a sunuyor

7 yıl
6,9b
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Anakart
Ekrem71
Haber Editörü
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BeagleBone, ARM A8 işlemci ve Linux işletim sistemini 89$'a sunuyor
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Geçtiğimiz aylarda sizlere duyurduğumuz ARM işlemci ve HDMI çıkışı bulunduran 25$'lık mini bilgisayarın ardından geliştiricilere yönelik yeni bir donanım projesi daha duyuruldu.

BeagleBoard adlı geliştiricilere yönelik tak-yap donanımları üreten firma, BeagleBone ve BeagleBoard-xM adlı kartları geliştiricilerin beğenisine sundu. Kartlarda standart olarak Linux Angstrom dağıtımı yüklü ve gücünü bir USB portundan alıyor. 

Beaglebone özellikleri 700MHz hızında TI AM3358/9 ARM Cortex-A8 tabanlı işlemci, 256MB DDR2 RAM, Linux Angstrom yüklü 2 GB microSD kart, 1 adet USB 2.0 portu, 10/100 Ethernet girişi, 1 adet güç verebilen USB 2.0 esnek cihaz portu ve bu portu paylaşan USB'den seri bağlantıya dönüştürücü/JTAG, 3.3 Volt 2 adet 46 pinli çevrebirimi, 8cm x 5cm boyutlar şeklinde ve fiyatı 89$.

BeagleBoard-xM ise 1 GHz hızında TI AM3358/9 ARM Cortex-A8 tabanlı işlemci, 512MB LPDDR RAM, Linux Angstrom yüklü 4 GB microSD kart, 4 adet USB 2.0 portu, hub destekli 10/100 Ethernet girişi, 1 adet güç verebilen USB 2.0 esnek cihaz portu, DB-9 seri ve 14 pin JTAG konnektörü, 1.8 Volt 1 adet 20 pinli çevrebirimi, kamera portu, DVI-D ve S-video çıkışı, 8cm x 8cm boyutlar şeklinde ve fiyatı 149$.

BeagleBoard ürünleri Digi-Key, Farnell (İngiltere), IDA Systems (Hindistan), Watterott (Almanya), ChipSee, CatCan (Tayvan), Tenet Technetronics (Hindistan), Mouser, Avnet, Tigal (Avusturya) gibi perakendecilerden temin edilebiliyor.

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hckr 6 yıl
Rasberry Pi ve benzer mini bilgisayarlar iyi satış yapar.Ancak şunun dışına bir kap atsalar fena olmayacak bu ne böyle her şey açıkta.
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interwap 6 yıl ekrem71
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


Beaglebone özellikleri 700MHz hızında TI AM3358/9 ARM Cortex-A8 tabanlı işlemci, 256MB DDR2 RAM, Linux Angstrom yüklü 2 GB microSD kart, 1 adet USB 2.0 portu, 10/100 Ethernet girişi, 1 adet güç verebilen USB 2.0 esnEk cihaz portu ve bu portu paylaşan USB'den seri bağlantıya dönüştürücü/JTAG, 3.3 Volt 2 adet 46 pinli çevrebirimi, 8cm x 5cm boyutlar şeklinde ve fiyatı 89$.




$89 ürünü Çizgi Tagem $49 satıyor ve yetişen alıyor.
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Rubisco 6 yıl interwap
interwap


Beaglebone özellikleri 700MHz hızında TI AM3358/9 ARM Cortex-A8 tabanlı işlemci, 256MB DDR2 RAM, Linux Angstrom yüklü 2 GB microSD kart, 1 adet USB 2.0 portu, 10/100 Ethernet girişi, 1 adet güç verebilen USB 2.0 esnEk cihaz portu ve bu portu paylaşan USB'den seri bağlantıya dönüştürücü/JTAG, 3.3 Volt 2 adet 46 pinli çevrebirimi, 8cm x 5cm boyutlar şeklinde ve fiyatı 89$.




$89 ürünü Çizgi Tagem $49 satıyor ve yetişen alıyor.


Teslimat Süresi : Bu ürün şu anda stoklarımızda yoktur.

BeagleBoard xM'i de getirirlerse uygun fiyata çok iyi olacak.
1 Yanıt Yanıtla
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gugukcuk1 7 yıl
olaya şu taraftan bakın salonda plazma yada lcd tv varsa al bunu arkasına bir yerine monte et olsun sana bilgisayar donanımlı media player süper olay türkiyede olsada alsak.
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cgdincer 7 yıl
256 mb herşeye yeter. bu sizin bildiğiniz pc değil ah liselilerim
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deadric 7 yıl
newit.co.uk/...
Bu daha güzel bir alet.
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deadric 7 yıl
Biraz araştırdım ve edinilebilecek buna benzer bir alet buldum.
newit.co.uk/...
Satın alma adımlarına baktım ve Türkiye'ye gönderim yaptıklarını gördüm. Alet kargo dahil 117.5 paunda geliyor. Paund bu ara çok arttığı için 340 lira civarı yapıyor. Lakin ubuntu 9.04 içinde yüklü geliyor ve sadece 5 w enerji harcıyor.
Paund üzerinden fiyat sanki uygunmuş gibi gelmişi ama TL ye çevirince öeh oldum. Ama gene de bilgi olsun. Sitelerinde daha farklı aletler de var.
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abdulmusavvir 7 yıl
Hafıza 2 GB, kartı değişerek 64 GB'a kadar bile çıkabilir sanırım, dar boğaz işlemcide, 700mhz. Önce Windows8 çıksın bakalım, 700 mhz işlemciye kurulabiliyorsa bundan epey sayıda almak lazım. Kurulamıyorsa yeni çıkacak ARM işlemci için sıraya girebiliriz.
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D H SN 7 yıl
adam sormuş ama tekarlamakta yarar var bf3 çar mı
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uLtRaTRim 7 yıl
alpa07
bf3 açarmıki?

şu saçma şeyleri demekten bıkmadınız mı. gerçi diğerleri crysis diyordu ama.
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alpa07 7 yıl
bf3 açarmıki?
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nacer 7 yıl
Buna benzer bir kart kullanan bitmiş bir ürünü arkadaşım çin'den getirdi. 1 Ghz A8 işlemci 1Gb RAM HDMI çıkışı, 3 USB girişi, ethernet, wireless ve bluetooth.. Üzerinde android 2.2 var ve android tv diye geçiyor. TV de android. Büyük ekran bir tablet gibi :) Gayet iş görüyor.
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