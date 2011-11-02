BeagleBone, ARM A8 işlemci ve Linux işletim sistemini 89$'a sunuyor

Haber Editörü
Geçtiğimiz aylarda sizlere duyurduğumuz ARM işlemci ve HDMI çıkışı bulunduran 25$'lık mini bilgisayarın ardından geliştiricilere yönelik yeni bir donanım projesi daha duyuruldu.
BeagleBoard adlı geliştiricilere yönelik tak-yap donanımları üreten firma, BeagleBone ve BeagleBoard-xM adlı kartları geliştiricilerin beğenisine sundu. Kartlarda standart olarak Linux Angstrom dağıtımı yüklü ve gücünü bir USB portundan alıyor.
Beaglebone özellikleri 700MHz hızında TI AM3358/9 ARM Cortex-A8 tabanlı işlemci, 256MB DDR2 RAM, Linux Angstrom yüklü 2 GB microSD kart, 1 adet USB 2.0 portu, 10/100 Ethernet girişi, 1 adet güç verebilen USB 2.0 esnek cihaz portu ve bu portu paylaşan USB'den seri bağlantıya dönüştürücü/JTAG, 3.3 Volt 2 adet 46 pinli çevrebirimi, 8cm x 5cm boyutlar şeklinde ve fiyatı 89$.
BeagleBoard-xM ise 1 GHz hızında TI AM3358/9 ARM Cortex-A8 tabanlı işlemci, 512MB LPDDR RAM, Linux Angstrom yüklü 4 GB microSD kart, 4 adet USB 2.0 portu, hub destekli 10/100 Ethernet girişi, 1 adet güç verebilen USB 2.0 esnek cihaz portu, DB-9 seri ve 14 pin JTAG konnektörü, 1.8 Volt 1 adet 20 pinli çevrebirimi, kamera portu, DVI-D ve S-video çıkışı, 8cm x 8cm boyutlar şeklinde ve fiyatı 149$.
BeagleBoard ürünleri Digi-Key, Farnell (İngiltere), IDA Systems (Hindistan), Watterott (Almanya), ChipSee, CatCan (Tayvan), Tenet Technetronics (Hindistan), Mouser, Avnet, Tigal (Avusturya) gibi perakendecilerden temin edilebiliyor.
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Beaglebone özellikleri 700MHz hızında TI AM3358/9 ARM Cortex-A8 tabanlı işlemci, 256MB DDR2 RAM, Linux Angstrom yüklü 2 GB microSD kart, 1 adet USB 2.0 portu, 10/100 Ethernet girişi, 1 adet güç verebilen USB 2.0 esnEk cihaz portu ve bu portu paylaşan USB'den seri bağlantıya dönüştürücü/JTAG, 3.3 Volt 2 adet 46 pinli çevrebirimi, 8cm x 5cm boyutlar şeklinde ve fiyatı 89$.
$89 ürünü Çizgi Tagem $49 satıyor ve yetişen alıyor.
Teslimat Süresi : Bu ürün şu anda stoklarımızda yoktur.
BeagleBoard xM'i de getirirlerse uygun fiyata çok iyi olacak.
Bu daha güzel bir alet.
newit.co.uk/...
Satın alma adımlarına baktım ve Türkiye'ye gönderim yaptıklarını gördüm. Alet kargo dahil 117.5 paunda geliyor. Paund bu ara çok arttığı için 340 lira civarı yapıyor. Lakin ubuntu 9.04 içinde yüklü geliyor ve sadece 5 w enerji harcıyor.
Paund üzerinden fiyat sanki uygunmuş gibi gelmişi ama TL ye çevirince öeh oldum. Ama gene de bilgi olsun. Sitelerinde daha farklı aletler de var.
şu saçma şeyleri demekten bıkmadınız mı. gerçi diğerleri crysis diyordu ama.