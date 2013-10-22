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BearTek'ten iOS ve Android cihazları kontrol edebilen teknolojik eldivenler

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Can Tunçer
Haber Editörü
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BearTek'ten iOS ve Android cihazları kontrol edebilen teknolojik eldivenler
Teknolojinin gelişmesi günlük hayatımızda normal olarka kullandığımız ürünlerin gelişmiş yeteneklere kavuşmasına yardımcı oluyor. Bunun son örneklerinden BearTek eldiven modelleri, iOS ve Android cihazlar ile bağlantı kurabiliyor.
Motosiklet, kayak ve genel olmak üzere üç farklı model halinde hazırlanan BearTek eldivenler, çıkartılabilir şekilde hazırlanan  Bluetooth modülüyle iOS ve Android işletim sistemli akıllı cihazlar, kamera modülüyle ise aksiyon kamera pazarının yıldızı GoPro ile kullanılabiliyorlar. Üzerinde 6 adet dokunmatik nokta yer alan eldivenler, bu sayede örneğin akıllı telefonlarda müzik değişimi ve çağır cevaplama, aksiyon kameralarında ise video kaydını başlatma ya durdurma gibi işlevleri basit dokunma hareketleriyle sürüş ya da kayak sıranda bile basitçe yerine getirilmesine yardımcı oluyor.
Oldukça faydalı bir işlev için hazırlanan eldivenlerden kayak benzeri sporlar için hazırlanan versiyon 120$, genel kullanım için hazırlanan 95$, motorcular için hazırlanan ise 145$ fiyat etiketine sahip. Kablosuz bağlantı yeteneklerinden yararlanabilmek içinse hem Bluetooth hem de kamera modülü için ayrı ayrı 140$ ödemek gerekiyor. 
BearTek eldivenler hakkında hazırlanan tanıtım videosunu direkt olarak aşağıda izleyebilirsiniz.

http://www.slashgear.com/beartek-gloves-support-bluetooth-and-gopro-camera-connectivity-22302488/ Yorum Yaz
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Nokia Specialist 6 yıl
Zengin oyuncağı
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seven44 6 yıl Nokia Specialist
TurboCore

Zengin oyuncağı

bilmeyende 10.000$ zannedecek
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hidrojennn 6 yıl
yazın çekilmez bu teknoloji. teknoloji geliştirmek güzelde, biraz da kullanılabilir olmalı.
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