BearTek'ten iOS ve Android cihazları kontrol edebilen teknolojik eldivenler

Teknolojinin gelişmesi günlük hayatımızda normal olarka kullandığımız ürünlerin gelişmiş yeteneklere kavuşmasına yardımcı oluyor. Bunun son örneklerinden BearTek eldiven modelleri, iOS ve Android cihazlar ile bağlantı kurabiliyor.

Motosiklet, kayak ve genel olmak üzere üç farklı model halinde hazırlanan BearTek eldivenler, çıkartılabilir şekilde hazırlanan Bluetooth modülüyle iOS ve Android işletim sistemli akıllı cihazlar, kamera modülüyle ise aksiyon kamera pazarının yıldızı GoPro ile kullanılabiliyorlar. Üzerinde 6 adet dokunmatik nokta yer alan eldivenler, bu sayede örneğin akıllı telefonlarda müzik değişimi ve çağır cevaplama, aksiyon kameralarında ise video kaydını başlatma ya durdurma gibi işlevleri basit dokunma hareketleriyle sürüş ya da kayak sıranda bile basitçe yerine getirilmesine yardımcı oluyor.

Oldukça faydalı bir işlev için hazırlanan eldivenlerden kayak benzeri sporlar için hazırlanan versiyon 120$, genel kullanım için hazırlanan 95$, motorcular için hazırlanan ise 145$ fiyat etiketine sahip. Kablosuz bağlantı yeteneklerinden yararlanabilmek içinse hem Bluetooth hem de kamera modülü için ayrı ayrı 140$ ödemek gerekiyor.

BearTek eldivenler hakkında hazırlanan tanıtım videosunu direkt olarak aşağıda izleyebilirsiniz.

http://www.slashgear.com/beartek-gloves-support-bluetooth-and-gopro-camera-connectivity-22302488/