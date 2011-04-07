Beklenen tablet BlackBerry PlayBook 14 Nisan'da lanse ediliyor

Research In Motion uzun süredir merakla beklenen tablet bilgisayarı BlackBerry PlayBook'u önümüzdeki hafta içerisinde lanse etmeye hazırlanıyor. Yurt dışındaki basın mensuplarına gönderilen davetiyeye göre, 14 Nisan'da New York'ta gerçekleştirilecek etkinlikte, ilk tanıtımı geçtiğimiz yıl yapılan tabletin resmi lansmanı yapılacak.

Üretici firma RIM tarafından profesyonellere yönelik ilk tablet olarak tanımlanan tablet bilgisayar, BlackBerry telefonlardan farklı olarak yeni bir işletim sistemi kullanıyor. RIM tarafından satın alınan QNX firmasınca geliştirilen işletim sistemi, modern standartlara destek sunmanın yanı sıra Android için yazılan uygulamaları da çalıştırabiliyor.

7-inç boyutunda ve 1024 x 600 piksel çözünürlüğünde çoklu dokunmatik ekrana sahip olan tablet bilgisayara, 1GHz hızında çalışan çift çekirdekli işlemci ve 1GB bellek eşlik ediyor. Simetrik çokluişlem desteğine sahip olan tablet bilgisayarın çoklu uygulama konusunda iddialı olduğu belirtilirken, RIM bu konuda kendisine çok güveniyor.

Gelişmiş internet deneyimi sunan tablet, Adobe Flash 10.1'in yanı sıra HTML5 için de tam destek sunuyor. BBM başta olmak üzere BlackBerry telefonlar ile özdeşleşen anında haberleşme gibi kritik özellikleri bünyesinde barındıran tablet bilgisayar, sahip olduğu kurumsal özelliklerle iş dünyasına yönelik en güçlü pakete sahip olduğu iddia ediliyor.

Çoklu ortam yetenekleriyle de iddialı olan tablet, 1080p videoları oynatabiliyor üstelik oynatmakla yetinmiyor, 1080p video kaydı da yapabiliyor ve çekilen görüntüleri HDMI üzerinden HDTV veya monitöre aktarabiliyor.. Önde 3MP, arkada ise 5MP olmak üzere iki kamera ile gelen BlackBerry PlayBook, video-konferans özelliği de sunuyor.

WiMAX, LTE ve HSPA+ gibi farklı ağ altyapılarına destek sunan 4G uyumlu BlackBerry PlayBook, kimilerince iPad 2'nin en güçlü rakibi olarak gösteriliyor. Ağırlığı 425 gram olan ve üç farklı kapasite (16, 32 ve 64GB) seçeneği ile gelecek olan PlayBook'un ön-sipariş alımı bir süre önce Best Buy'da başlarken, resmi satış tarihi ise açıklanmadı.