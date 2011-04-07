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Beklenen tablet BlackBerry PlayBook 14 Nisan'da lanse ediliyor

8 yıl
10,1b
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14
Taşınabilir Bilgisayarlar
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Beklenen tablet BlackBerry PlayBook 14 Nisan'da lanse ediliyor
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Research In Motion uzun süredir merakla beklenen tablet bilgisayarı BlackBerry PlayBook'u önümüzdeki hafta içerisinde lanse etmeye hazırlanıyor. Yurt dışındaki basın mensuplarına gönderilen davetiyeye göre, 14 Nisan'da New York'ta gerçekleştirilecek etkinlikte, ilk tanıtımı geçtiğimiz yıl yapılan tabletin resmi lansmanı yapılacak.

Üretici firma RIM tarafından profesyonellere yönelik ilk tablet olarak tanımlanan tablet bilgisayar, BlackBerry telefonlardan farklı olarak yeni bir işletim sistemi kullanıyor. RIM tarafından satın alınan QNX firmasınca geliştirilen işletim sistemi, modern standartlara destek sunmanın yanı sıra Android için yazılan uygulamaları da çalıştırabiliyor.

7-inç boyutunda ve 1024 x 600 piksel çözünürlüğünde çoklu dokunmatik ekrana sahip olan tablet bilgisayara, 1GHz hızında çalışan çift çekirdekli işlemci ve 1GB bellek eşlik ediyor. Simetrik çokluişlem desteğine sahip olan tablet bilgisayarın çoklu uygulama konusunda iddialı olduğu belirtilirken, RIM bu konuda kendisine çok güveniyor.

Gelişmiş internet deneyimi sunan tablet, Adobe Flash 10.1'in yanı sıra HTML5 için de tam destek sunuyor. BBM başta olmak üzere BlackBerry telefonlar ile özdeşleşen anında haberleşme gibi kritik özellikleri bünyesinde barındıran tablet bilgisayar, sahip olduğu kurumsal özelliklerle iş dünyasına yönelik en güçlü pakete sahip olduğu iddia ediliyor.

Çoklu ortam yetenekleriyle de iddialı olan tablet, 1080p videoları oynatabiliyor üstelik oynatmakla yetinmiyor, 1080p video kaydı da yapabiliyor ve çekilen görüntüleri HDMI üzerinden HDTV veya monitöre aktarabiliyor.. Önde 3MP, arkada ise 5MP olmak üzere iki kamera ile gelen BlackBerry PlayBook, video-konferans özelliği de sunuyor.

WiMAX, LTE ve HSPA+ gibi farklı ağ altyapılarına destek sunan 4G uyumlu BlackBerry PlayBook, kimilerince iPad 2'nin en güçlü rakibi olarak gösteriliyor. Ağırlığı 425 gram olan ve üç farklı kapasite (16, 32 ve 64GB) seçeneği ile gelecek olan PlayBook'un ön-sipariş alımı bir süre önce Best Buy'da başlarken, resmi satış tarihi ise açıklanmadı.

Beklenen tablet BlackBerry PlayBook 14 Nisan'da lanse ediliyor
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BarGoS 8 yıl
win7 kullandıktan sonra tabletin bi anlamı yok
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napolyon94 8 yıl
Tamam seni win7 li Çin tabletlere alalım ,MOBİLİTE diyoruz arkadas!
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lowrider17 8 yıl
Turkiye'ye gelmesi de uzun surecek gibi duruyor.en iyisi amerikadan getirtmek bb telefonlarla tam uyumlu mu acaba
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Rawrior 8 yıl
evet acaba türkiyeye ne zaman gelicek ve satışa ne zaman sunulucak amerikada?
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Batuist 8 yıl
bende bu tabletin sahip olduğu işetim sisteminden oldukça umutluyum. daha önceki demo gösterimlerinde oldukça etkileyici gözüküyordu.. androide ciddi bir rakip gelebilir. hatta şahsi fikrim androidden de güzel gözüküyor.. tek sorun geliştiricilerinde bu işletim sistemine uygun bol bol yazılım üretmesi..
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Erasmus78 8 yıl
@Jibe
App olayını çözdü zaten Blackberry. Android uygulamaları Playbook'da çalışabilecek. Ancak çözünürlük olayını nasıl çözdüler bilmiyorum. Android'deki uygulamaların %99 u 800x480 e ayarlı. 1024x600 çözünürlüklü ekranda bu uygulamalar ya sündürülecek/uzatılacak ya da kenarlarda boşluk kalacak şekilde ekranı ortalayacak.
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BarGoS 8 yıl
uzun zamandır merakla beklediğim cihaz sonunda geliyor. ilk alıcılarından biri olucam sanırım tr de :) ipad 2 den geç çıkma sebebide yazılım yüzünden. ipad zaten kullandıgı yazılımı ipad 2 ye aktardı geçti ama playbook öyle değil. sil baştan tasarlanan ve işletim sistemi sıfırdan yaratılan bir cihaz.
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jibe 8 yıl
Ben playbook u çok inceledim işletim sistemine, stabilitesine hayran kaldım gerçekten çok iyi bir iş çıkarmışlar. Piyasaya erken sürmemeleride ii olmuş ne yapsalardı apple ile yarışa girmek için xoom durumunamı düşselerdi. Umarım app olayınıda çözerler...
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Ozn.Onl 8 yıl
nedense araştırmamış olmadığım halde bu tablete büyük bir sempataim ve albeni isteğim var nedendir acaba
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Erasmus78 8 yıl
DAha lanse mi edilecek ya? 4-5 ay önce yapılan neydi o zaman? Playbook ilk tanıtıldığında iPad 2 den eser yoktu daha. Ama satışa çıkalı 1 ay oldu, milyonlar sattı. Samsung, Blackberry, Motorola, HTC hala daha ürün sürecekler piyasaya. Hepsi aylar önce duyurdular cihazlarını. Ne yapıyorsunuz arkadaş siz? Elle mi üretim yapıyorsunuz? Üretim yapan yerleriniz mi ağırıyor? Derdiniz ne?
Lanse edilecekmiş...
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