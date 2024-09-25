Skoda'nın yeni elektrikli SUV'si ile tanışmaya hazırlanın: Elroq geliyor

Daha önceki raporlar Elroq'ta, geleneksel Skoda ön ızgarasının yeniden yorumlanmış versiyonu olan "Tech-Deck Face"in yer alacağını ortaya koymuştu. Yaklaşık 4.5 metre uzunluğundaki SUV, güvenlik ve sağlamlık hissi veren "Modern Solid" adlı yeni tasarım dilini benimseyecek.
Hem doğa hem de şehir içi sürüşe uygun
Tamamen elektrikli Elroq, kompakt yapısı ve özellikle dar dönüş yarıçapı sayesinde hem doğa maceralarına, hem de şehir içi sürüşlere uygun bir araç olarak tanımlanıyor. Otomobilin dünya prömiyeri 1 Ekim 2024 tarihinde Çek Cumhuriyeti'nin başkenti Prag'da gerçekleştirilecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
Bence reklam değil. Bu tarz şekil şukul videoları yapan eleman işe ara verdi. Öyle takılı kaldı. Hayır bari arada sırasını değiştirin. Forumun bir gram bizi sevdiğini düşünmüyorum bazen. @gun Bey böyle mi olacaktık?
Ömür boyu Reklam anlaşmasımı yaptınız kaç yıldır bu reklam karşıma çıkıyor :D
Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu