Skoda'nın yeni elektrikli SUV'si ile tanışmaya hazırlanın: Elroq geliyor

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Tam Boyutta Gör Skoda Auto, yakında prömiyeri yapılacak yeni Elroq modelinin video-teaser’ını paylaşarak kompakt SUV sınıfındaki aracın dış tasarımına dair önemli detaylar paylaştı. Yayınlanan görüntü, otomobilin yepyeni LED Matrix farlarını ve kaputtaki Skoda yazısını gözler önüne seriyor.

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Daha önceki raporlar Elroq'ta, geleneksel Skoda ön ızgarasının yeniden yorumlanmış versiyonu olan "Tech-Deck Face"in yer alacağını ortaya koymuştu. Yaklaşık 4.5 metre uzunluğundaki SUV, güvenlik ve sağlamlık hissi veren "Modern Solid" adlı yeni tasarım dilini benimseyecek.

Hem doğa hem de şehir içi sürüşe uygun

Tamamen elektrikli Elroq, kompakt yapısı ve özellikle dar dönüş yarıçapı sayesinde hem doğa maceralarına, hem de şehir içi sürüşlere uygun bir araç olarak tanımlanıyor. Otomobilin dünya prömiyeri 1 Ekim 2024 tarihinde Çek Cumhuriyeti'nin başkenti Prag'da gerçekleştirilecek.

Tam Boyutta Gör Tanıtım etkinliği Skoda'nın Instagram ve TikTok kanallarında canlı olarak yayınlanacak. Ayrıca Prag'daki özel bir basın alanında, halk aracı ilk kez yakından görme fırsatı bulacak. Skoda Elroq'un 50, 60, 85 ve 85x versiyonlarıyla satışa sunulacağını da ekleyelim.

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