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    Anlık Bildirim

    Skoda'nın yeni elektrikli SUV'si ile tanışmaya hazırlanın: Elroq geliyor

    Skoda, kompakt SUV kategorisindeki ilk tamamen elektrikli modelinin dış tasarımını gösteren bir teaser yayınladı. Şirket ayrıca merakla beklenen aracın tanıtım tarihini de duyurdu.
    Skoda'nın yeni elektrikli SUV'si Elroq, 1 Ekim'de geliyor Tam Boyutta Gör
    Skoda Auto, yakında prömiyeri yapılacak yeni Elroq modelinin video-teaser’ını paylaşarak kompakt SUV sınıfındaki aracın dış tasarımına dair önemli detaylar paylaştı. Yayınlanan görüntü, otomobilin yepyeni LED Matrix farlarını ve kaputtaki Skoda yazısını gözler önüne seriyor.

    Daha önceki raporlar Elroq'ta, geleneksel Skoda ön ızgarasının yeniden yorumlanmış versiyonu olan "Tech-Deck Face"in yer alacağını ortaya koymuştu. Yaklaşık 4.5 metre uzunluğundaki SUV, güvenlik ve sağlamlık hissi veren "Modern Solid" adlı yeni tasarım dilini benimseyecek.

    Hem doğa hem de şehir içi sürüşe uygun

    Tamamen elektrikli Elroq, kompakt yapısı ve özellikle dar dönüş yarıçapı sayesinde hem doğa maceralarına, hem de şehir içi sürüşlere uygun bir araç olarak tanımlanıyor. Otomobilin dünya prömiyeri 1 Ekim 2024 tarihinde Çek Cumhuriyeti'nin başkenti Prag'da gerçekleştirilecek.

    Skoda'nın yeni elektrikli SUV'si Elroq, 1 Ekim'de geliyor Tam Boyutta Gör
    Tanıtım etkinliği Skoda'nın Instagram ve TikTok kanallarında canlı olarak yayınlanacak. Ayrıca Prag'daki özel bir basın alanında, halk aracı ilk kez yakından görme fırsatı bulacak. Skoda Elroq'un 50, 60, 85 ve 85x versiyonlarıyla satışa sunulacağını da ekleyelim.
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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    filozof1281 11 saat önce

    mars için birebir :)

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    34savas34 3 gün önce

    Son derece farklı bir alet :D

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 hafta önce

    Bence reklam değil. Bu tarz şekil şukul videoları yapan eleman işe ara verdi. Öyle takılı kaldı. Hayır bari arada sırasını değiştirin. Forumun bir gram bizi sevdiğini düşünmüyorum bazen. @gun Bey böyle mi olacaktık?

    Profil resmi
    Kings Never Die 1 hafta önce

    Ömür boyu Reklam anlaşmasımı yaptınız kaç yıldır bu reklam karşıma çıkıyor :D

    Profil resmi
    ccguven 2 hafta önce

    Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.

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    karagece25 2 hafta önce

    çöp

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    onderweb 2 hafta önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

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    poopae2W 3 hafta önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

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    limbesh 1 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 2 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 6 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 6 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 7 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 8 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 9 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 9 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 11 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 11 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 11 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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