BenQ EW2420: VA Panelli LED LCD video inceleme

Genel Yayın Yönetmeni
|Beyaz standart gömlekten kurtulduğunuz iyi olmuş, böyle çok daha yakışıklısınız :D
|Şu samsung bx2450ye de bir el atsanız Mesut Hocam.
|LG 2350V Kullanıyorum bence buna kat kat fark atar tavsiye ederim oyunlarda ve filmlerde çok iyi.
|uzun zamandır bu kadar detaylı inceleme görmemiştim dh de çok güzel olmuş inceleme ama benim açımdan 5 para etmez bir ürün. filmlerde etki etmiyor demişsiniz ama aynı üründe birde aksiyon sahne bol olan bir filmle denemenizi beklerdim pelikanın gagası iledeğil :)
|Güzel inceleme bnce gereksiz bir monitör
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peters
aynen
|@eddy123
Aslen test ettik ama aktarmayı unutmuşuz :) alttan ve üstten bakınca TN panellerdeki kadar büyük kayıp yaşanmıyor. Fakat ekranın parlak yapısı nedeniyle yansıma o kadar fazla ki açı değiştirince panelin avantajından yararlanamıyorsunuz.
|İnceleme için teşekkürler Mesut bey. Yalnız bir şeyi unutmuşsunuz. Acaba bu paneller de TN paneller gibi alttan bakınca kararıyor mu? Onu görüntüde göstermemişsiniz. Sağ-solu göstermişsiniz sadece.
|hp ve dell gibi türkiyede satışı devam eden monitörlerin de incelemelerini yapmanız mümkün mü mesut bey
| Çok güzel bir inceleme olmuş ellerinize sağlık.
VA panelli LED monitörler 2011 in gözdesi olucak diyordu otoriteler. BenQ yine iyi bir iş çıkarmış. En son yaptıkları bir lansmanda BenQ ürün müdürünün VA Panelli ürünlerin Mart-Nisan gibi geleceğini haberini vermişti. Muhtemelen bu modeldir, demosunu buraya inceleme için gönderdiklerine göre diyorum.
Yalnız "albani" arkadaşımız detaylı bir açıklama yapmasına rağmen, sanki BenQ'nun bu modelinde tepki süresinin yüksek olduğu gibi bir anlam çıkmış inceleme videosundan.
VA LED Panellerin tümü hedef olarak yüksek kalite "Video, Grafik" amaçlıdır, oyun hedefli bir panel değildir. Bu yüzden başka bir markada da şimdilik daha düşük tepki süreli bir VA panelli monitör olmayacak. Bu panelin bir handikapı.
Oyunlarda iyi bir performans sunmasa da, son derece yüksek bir video kalitesi veriyor.
Yinede aslında 8ms GTG süresiyle, oyunlarda çok da kötü değildir diye tahmin ediyorum.
VA panellerin ve bu monitörün bahsedilmeyen bir kaç artı özelliğe değinirsek ;
* 3000:1 Doğal kontrast ( şu an ki LCD ve LED monitörlerde maksimum 1000:1) dir.
* 24 bit True Color Renk, Siyah derinliği
* Renk Doğruluk Oranı
Yurt dışında da bazı testler okudum bu modelle ilgili : Renk kalitesi, doğruluğu ve kontrast ile ilgili "gördüğümüz en iyi monitör" değimini kullanmışlar.
Biraz daha detay isteyenler aşağıda teste göz atabilirler.
tftcentral.co.uk/...
kolay gelsin.
edit: imla
|video için teşekkürler böyle monitörleri test etmeniz çok iyi oluyor.
albani@
buna benzer c-pva panel kullanan Samsung 2333t var.
tepki süresi 8ms yazıyor fakat Gtg'mi değilmi emin değilim.
verdiğiniz bilgiler içinde teşekkürler
iyi forumlar
|Monitor olayını anlatmanız hos,devamını bekleriz.
|İnceleme için teşekkürler Mesut Bey+
O zaman bende bazı uyarılar ve yorumumu yapayım;
-Gamer lar bu panele bakmasınlar
-Hard-core Gamer lar ise hiç yanına bile gelmesinler!!
-Panel AUO/Taiwan yeni nesil A_MVA tipli CR 3.000;1/8ms lik Modül taşımaktadır
-Artık günümüzde media uygulamaları ve özellikle "FILM" izleme=PC den veya ext.cihazlardan çok fazla olduğu için,üreticiler yeni bir panel tipi çıkardılar,bu paneller "TN" Modüllü panellere göre özellikle daha doğru renk üretimi ve diğer bazı teknik değerleri ile "FILM" izlemek için çıkartılmaktadır!
Kısaca hedef kitle ve panelin amacı Film izlenmesine yöneliktir ve amatör bazılı bir takım renkler üzerine çalışma ve daha kaliteli bir Desktop uygulaması için üretiliyor ama asıl amaç Film izleme üzerinedir!
Bu konuda bu VA tipli Modüller çok iyidir,Siyah kalitesi oldukça iyi sayılabilir,ancak bu tipli Modüller içinde en başarılısı Samsung S_PVA/PVA olanlardır(bunlar şuanda çok çok az sayıda bazı markalarda bulunmaktadır!)
S ve P VA lı Modüller FILM ve yarı-prof uygulamalarda oldukça iyidir
-RT değerinin 25ms olması,Game haricinde oldukça yeterlidir!!şayet panelin
stabilitesi motionhandling te 25ms lik değeri çok fazla yükseltmeden resmi işleyebiliyorsa bu çok iyi demektir!
Bir örnek vereyim;hemen hepinizin kullandığı özellikle TFT-LCD TV lerinizin
yani LCD panellerinizin RT Standard mod motion işlemesi 50ms ve üzeridir!!
Marka adı vermiyorum polemik olmasın yada panelinizi kaldırıp pencereden atmayasanız diye; 40-50ms lik değerler oldukça iyi sayılmaktadır!!
Daha genel bir ortalama verirsem LCD TV niz 40-50ms den başlar 140-180ms lere
kadar çıkar!!!!
--40ms altı RT değeri pek yoktur,olursada çok iyi demektir!!
Ancak genelde LCD panel TV ler 50ms den yukarısında çalışırlar,Game mode ile
bu değer 15-30ms ortalaması gibi çalışırlar
-Ancak Monitörler hıza etki edecek,sistemleri kullanmadıkları/olmadıkları v.s için LCD TV lere göre bu konuda daha hızlıdırlar!!!
-Böyle paneller yurtdışında son 1-2 senedir oldukça rağbet görüp Gamer olmayıpta sadece Desktop işlemleri yapıp,FILM izlemek isteyenler için gerek PC den veya Uydudan veya ext.cihaz bağlayıp kullanmak isteyenler için oldukça
işlerine yarayacak bir Monitördür
++
Bende uzun zamandır IPS ve VA lı bir panel arıyordum,bu paneli görünce sürpriz
oldu benim için! TR ye geldimi ve kaçadır v.s bilmiyorum çünkü bu konuda TR şanssız bir ülke çünkü Firmalar paso "TN" yükleniyorlar!!!
Bazı Firmaları arıyorum böyle paneller için ya hiç bilmiyorlar yada "gelmeyecek" diyorlar!!
Sonuç olarak;FILM izleme artık Monitörlerde bir iş gibi oldu çoğu insan için ve bunlara tavsiyem VA veya biraz daha iyisi olan IPS* li Monitör almalıdır!
*IPS=bahsettiğim IPS ler "e" veya "H" tipli olan giriş ve orta seviye daha ucuz maliyetli yarı-prof diyebileceğim ama VA ya göre çok daha kaliteli resim üreten(ama VA nın Siyahları IPS den daha iyidir!!)panellerdir
++
|
albani
Hocam aslında 'RT' diyerek kastettiğiniz değerle, tepki süresini değil; 'Input Lag' denen, Türkçeye 'Giriş Gecikmesi' olarak çevrilebilecek olan, LCD monitörlerin herhangi bir kaynaktan aldıkları sinyali işlerken yani görüntüye çevirirken yaşanan gecikmeyi anlatıyorsunuz. Yoksa günümüzdeki LCD TVlerin de tepki süreleri oldukça düşüktür. Üreticiler asıl yavaşlamaya sebep olan bu gecikmeyi belirtmezler.
Bahsettiğim Giriş Gecikmesi özellikle kaynaktan gelen sinyaller LCDnin doğal çözünürlüğünde değilse bariz olarak ortaya çıkıyor.
Yine çoğu TVde olan Oyun Modu bu görüntüyü yeniden boyutlandırma işini en aza indirerek ya da yapmayarak gecikmeyi azaltmayı amaçlıyor. Bu, CS, Guitar Hero gibi reflekslerin önemli olduğu oyunlarda işe yarıyor.
FullHD bir HDTVyi 1080p çözünürlükte kullanırsanız Input Lag i oldukça azaltmış olursunuz. LCD monitörler çoğunlukla doğal çözünürlüklerinde kullanıldıkları için onlarda lag hesaba katılmıyor olabilir ama her yayın FullHD çözünürlüğünde olmadığı için TVlerde bu durum sorun teşkil ediyor.
Yine ATI CCC'de LCD Overdrive adında bir ayar var, sanıyorum bu da Input Lag i, LCD önbelleğini kullanarak gidermeyi sağlıyor.
O zaman bende bazı uyarılar ve yorumumu yapayım;
-Gamer lar bu panele bakmasınlar
-Hard-core Gamer lar ise hiç yanına bile gelmesinler!!
-Panel AUO/Taiwan yeni nesil A_MVA tipli CR 3.000;1/8ms lik Modül taşımaktadır
-Artık günümüzde media uygulamaları ve özellikle "FILM" izleme=PC den veya ext.cihazlardan çok fazla olduğu için,üreticiler yeni bir panel tipi çıkardılar,bu paneller "TN" Modüllü panellere göre özellikle daha doğru renk üretimi ve diğer bazı teknik değerleri ile "FILM" izlemek için çıkartılmaktadır!
Kısaca hedef kitle ve panelin amacı Film izlenmesine yöneliktir ve amatör bazılı bir takım renkler üzerine çalışma ve daha kaliteli bir Desktop uygulaması için üretiliyor ama asıl amaç Film izleme üzerinedir!
Bu konuda bu VA tipli Modüller çok iyidir,Siyah kalitesi oldukça iyi sayılabilir,ancak bu tipli Modüller içinde en başarılısı Samsung S_PVA/PVA olanlardır(bunlar şuanda çok çok az sayıda bazı markalarda bulunmaktadır!)
S ve P VA lı Modüller FILM ve yarı-prof uygulamalarda oldukça iyidir
-RT değerinin 25ms olması,Game haricinde oldukça yeterlidir!!şayet panelin
stabilitesi motionhandling te 25ms lik değeri çok fazla yükseltmeden resmi işleyebiliyorsa bu çok iyi demektir!
Bir örnek vereyim;hemen hepinizin kullandığı özellikle TFT-LCD TV lerinizin
yani LCD panellerinizin RT Standard mod motion işlemesi 50ms ve üzeridir!!
Marka adı vermiyorum polemik olmasın yada panelinizi kaldırıp pencereden atmayasanız diye; 40-50ms lik değerler oldukça iyi sayılmaktadır!!
Daha genel bir ortalama verirsem LCD TV niz 40-50ms den başlar 140-180ms lere
kadar çıkar!!!!
--40ms altı RT değeri pek yoktur,olursada çok iyi demektir!!
Ancak genelde LCD panel TV ler 50ms den yukarısında çalışırlar,Game mode ile
bu değer 15-30ms ortalaması gibi çalışırlar
-Ancak Monitörler hıza etki edecek,sistemleri kullanmadıkları/olmadıkları v.s için LCD TV lere göre bu konuda daha hızlıdırlar!!!
-Böyle paneller yurtdışında son 1-2 senedir oldukça rağbet görüp Gamer olmayıpta sadece Desktop işlemleri yapıp,FILM izlemek isteyenler için gerek PC den veya Uydudan veya ext.cihaz bağlayıp kullanmak isteyenler için oldukça
işlerine yarayacak bir Monitördür
++
Bende uzun zamandır IPS ve VA lı bir panel arıyordum,bu paneli görünce sürpriz
oldu benim için! TR ye geldimi ve kaçadır v.s bilmiyorum çünkü bu konuda TR şanssız bir ülke çünkü Firmalar paso "TN" yükleniyorlar!!!
Bazı Firmaları arıyorum böyle paneller için ya hiç bilmiyorlar yada "gelmeyecek" diyorlar!!
Sonuç olarak;FILM izleme artık Monitörlerde bir iş gibi oldu çoğu insan için ve bunlara tavsiyem VA veya biraz daha iyisi olan IPS* li Monitör almalıdır!
*IPS=bahsettiğim IPS ler "e" veya "H" tipli olan giriş ve orta seviye daha ucuz maliyetli yarı-prof diyebileceğim ama VA ya göre çok daha kaliteli resim üreten(ama VA nın Siyahları IPS den daha iyidir!!)panellerdir
++