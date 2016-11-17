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Beyin ile kaslar arasındaki kablosuz bağlantı felçe çözüm olabilir

Teknolojinin tıpta kullanımı giderek artıyor. Gelecekte ise felç için "elektronik" bir tedavinin geliştirilebileceği konuşuluyor. İsviçreli bilim adamlarının bu konuda yaptığı çalışma haberimizde.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Alper Çakan
Yazar
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İsviçre'de École Polytechnique Fédérale, Lozan'da gerçekleştirelen araştırmada Grégoire Courtine önderliğindeki uluslararası bir araştırma grubu beyin ve arka uzuvlar arasında kablosuz bağlantı kurarak felçli 2 maymunun yürümesini sağladı. 9 Kasım'da dünyaca ünlü bilim dergisi Nature'da yayınlanan araştırma, çeşitli teknolojileri bir araya getiriyor.
Sistem, hayvanın yürüme isteğini algılayabilen bir beyin implantı, omuriliğin alt kısımlarına yerleştirilen ve kasları yürüme kaslarını uyarabilen elektrotlar ve son olarak da implant ile elektrotlar arasından iletişimi sağlayan bir kablosuz bağlantı ekipmanlarından oluşuyor.
Bu yeni araştırma hayvanlarda yürüme yeteneğini geri kazandırmak için kablosuz beyin kontrolünün kullanıldığı ilk araştırma olma özelliğini taşıyor. Araştırma, bilim adamları tarafından yürütülen "tamamen implante edilebilir ve görünmez sistemlerle felçlilerde istemli hareketlerin sağlanması" amaçlı bir projenin parçası. 

Temelde Kontrolü Beyin Kendi Sağlıyor 

El-kol hareketlerinin aksine, yürümek omurilik tarafından bir parça bağımsız olarak kontrol edilen otomatik bir hareket. Bu araştırmacı grubu daha önceki çalışmalarında felçli bir sıçanın omuriliğini uyararak yürütmüşlerdi ancak o çalışmada araştırmacılar, farenin arka ayaklarını kontrol eden kukla gibiydi. Bu yeni çalışmada ise hayvanın beyni, yürümeyi kendi kontrol ediyor. Böylece maymunlar, sistem çalıştırıldığında dışarıdan yardım, komut vs. almaksızın felçli ayaklarını kullanabiliyor.
Courtine ve Lozan Üniversitesi Hastanesinden Jocelyne Bloch, G-Therapeutics isimli bir şirket kurmuş durumda ve yaklaşık 40 milyon dolar bağış toplamış. Bu şirket henüz beyin implantıyla beraber kullanamasa da omurilik uyarma sistemleri üzerinde çalışıyor. Ayrıca ekip bir rehabilitasyon programının parçası olarak 8 insan denekle de sistemlerini test ediyor.

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Lordinarius 3 yıl
Bu sinir damarı zedelenmeleri için bir çözüm olabilir gibi gözüküyor. Ancak beyindeki damar tıkanıklıklarından kaynaklanan felçlere çözüm değil malesef. Çünkü öyle bir durumda beyinin ilgili kısmı hasar görüyor yani haberde bahsedilen vericinin alacağı sinyali zaten beyin üretemiyor olacak.
Bu sinir damarı zedelenmeleri için bir çözüm olabilir gibi gözüküyor. Ancak beyindeki damar tıkanıklıklarından kaynaklanan felçlere çözüm değil malesef. Çünkü ö...
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Tugrul_512bit 3 yıl
doktor ahtapot
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Neyinkafasi 3 yıl
Bunun yerine sinirin tamamlanmasını sağlayamazlar mı? Kopan hasar gören yerleri köprüleyemezler mi? Veya sadece o bölgeye küçültülmüş bir karşılıklı wireless transferi yapan bir sistem yapılamıyor mu?
Artı olarak hissetme sağlanamaz mı?
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kadirirdem 3 yıl
eğer bu olursa süper olur...
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Bender B. Rodriquez 3 yıl
Abi beyinden bacaga kac mt gozunu seveyim. Alici verici bilmemne kapana kadar cek kabloyu. Koy deri altina indir maaliyeti. Anlam veremedim acikcasi.
Kablosuz daha islevsel olacak olsaydi. Tanri sinir hucresini yaratmazdi.
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Erdinç B. 3 yıl
Wireless sinyali hacklenirse şamatayı izle
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mobylette 3 yıl Erdinç B.
Orijinalden alıntı: Erdinç B.
Wireless sinyali hacklenirse şamatayı izle


en şerefs*z hackerların bile bunu yapmaya vicdanı elverir mi diyecektim de, insan insanlıktan çıktığında neler yapmıyor ki.
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dede17 3 yıl Erdinç B.
Erdinç B.

Wireless sinyali hacklenirse şamatayı izle


Bittin gitti bakmak arkana Allah Selamet versin
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dede17 3 yıl
Brehhhh daha neler!
Adım adım cyborg
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Lordinarius 3 yıl
Bu sinir damarı zedelenmeleri için bir çözüm olabilir gibi gözüküyor. Ancak beyindeki damar tıkanıklıklarından kaynaklanan felçlere çözüm değil malesef. Çünkü öyle bir durumda beyinin ilgili kısmı hasar görüyor yani haberde bahsedilen vericinin alacağı sinyali zaten beyin üretemiyor olacak.
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