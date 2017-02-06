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Planet Earth 2, Snapchat’e geliyor

Tüm dünyada çok beğenilen BBC’nin 2006 yapımı doğa belgeseli Planet Earth’ün geçen sene yani 2016’da çıkan devam serisi, Snapchat’e geliyor. Detaylar haberimizde.
2 yıl
1,9b
1
10
Mobil Uygulamalar
Alper Çakan
Yazar
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2006’da BBC tarafından yayınlanan ve her bölümünde farklı bir habitatın tanıtıldığı 11 bölümlük Planet Earth belgeselini çoğu okuyucumuz hatırlayacaktır. Tüm dünyada ilgi çeken ve beğenilen bu belgesel, aynı zamanda BBC tarafından yapılan doğa belgeselleri arasında teknik açıdan da bir öneme sahipti. BBC’nin yapımına en çok para harcadığı doğa belgeseli olan bu belgesel, aynı zamanda BBC tarafından yapılan ilk HD doğa belgeseliydi.
6 Kasım - 11 Aralık 2016 tarihlerinde ise, bu belgeselin devamı olan Planet Earth 2, BBC tarafından Birleşik Krallık’ta ve diğer bazı ülkelerde yayınlanmıştı. Yine çok büyük beğeni toplayan belgesel, aynı zamanda BBC’nin 4K olarak çektiği ilk televizyon yapımı olma unvanına da sahip.
Ülkemizde henüz bir yayıncısı olmayan Planet Earth 2, ABD gibi bazı ülkelerde de henüz yayınlanmamış durumda ancak topladığı büyük beğeni nedeniyle olsa gerek, ABD’de 18 Şubat’tan itibaren, aralarında AMC gibi büyük bir kanalın da bulunduğu 3 farklı kanalda eş zamanlı olarak yayınlanmaya başlayacak. Bizim ülkemiz gibi henüz Planet Earth 2’nin yayınlanmadığı ülkeler için ise Snapchat’ten güzel bir haber geldi.
Snap Inc ve BBC arasında yapılan anlaşma sayesinde ünlü belgeselin düzenlenmiş bir versiyonu Snapchat üzerinden izlenebilecek. Televizyon versiyonu gibi yine 6 bölüme sahip olacak olan yayın, Snapchat üzerinden olacağı için dikey ekrana göre düzenlenmiş olacak. Ancak bölümlerin süresi belirtilmemiş durumda. Ayrıca Snap Inc’ten yapılan açıklamaya göre belgesel “ikili kayıt” (binaural recording) adı verilen sistemle kaydedilmiş. Bu sistemde sesler iki mikrofonla kaydedilerek, 3B stereo ses sistemi taklit ediliyor.
Heyecan verici diğer bir nokta ise belgeselin 11 gün sonra yani 17 Şubat’ta Snapchat üzerinden yayına başlayacak olması. ABD ve Kanada’da televizyon üzerinden Planet Earth 2 yayınının 18 Şubat’ta başlayacağını hatırlatalım. Tüm dünyadan beğeni toplayan Planet Earh 2 serisini izlemek için yapmanız gereken, scan.snapchat.com adresinden Snapchat hesabınızla ilgili snapcode’u okutup diziye kaydolmanız.

https://www.engadget.com/2017/02/06/bbc-planet-earth-2-snapchat-show/ Yorum Yaz
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yucelugr 2 yıl
Bütcesi nedir ne değildir bilmem. Ama silip atmayın. Bi ara gidip TRT 4K ve TRT Belgesel deki özgün içeriklere bir göz atın.
Evimde D Smart Mega Paket var Aynı zamanda Blu TV ve Netflix üyesiyim televizyonda en çok iki adresi kullanıyorum Ya trt 4k ve Belgesel ya da Netflix. Nat Geo HD yayın yapıyor ama Trt Belgeselin görüntü kalitesi daha iyi
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ugurr999 2 yıl yucelugr
yucelugr

Bütcesi nedir ne değildir bilmem. Ama silip atmayın. Bi ara gidip TRT 4K ve TRT Belgesel deki özgün içeriklere bir göz atın.

Evimde D Smart Mega Paket var Aynı zamanda Blu TV ve Netflix üyesiyim televizyonda en çok iki adresi kullanıyorum Ya trt 4k ve Belgesel ya da Netflix. Nat Geo HD yayın yapıyor ama Trt Belgeselin görüntü kalitesi daha iyi

Trt'ye verilen band genişliği diğer kanallardan daha yüksek diye duymuştum. Görüntünün daha kaliteli olması bununla alakalıdır.
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TheCaliph_ 2 yıl
TRT'den cacık olmaz. Her sene milyonlarca zarar eden kurum . Yav sanki AR-GE yapıyorsun sanki teknoloji kasıyorsun .
Ha herkes nasıl zarar ettiklerini biliyor da konuşamıyor tabi orası ayrı
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shadowtr 2 yıl
BBC çektiği yapımları tüm dünyaya pazarlıyor. TRT ise kendi çalıp kendi oynuyor.
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cyberfalcon 2 yıl
Sallamayın arkadaşlar internetten biraz araştırsaydınız BBC'nin bütçesinin TRT'ninkinin neredeyse 10 katı olduğunu görürdünüz.
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1WAUXHALL 2 yıl
BBC'nin bütçesini küçümsemeyin TRT'den aşağı kalır yanı yoktur ama TRT kadar da yoktur.
İngiltere'de yaşayan biri olarak ister uydu ister kablolu tv ister diğer platformlara abone olun farketmez tv licence ücreti ödersiniz aylık TRT bu miktarı bildiğim kadarıyla elektrik faturalarına yansıtıyormuş. Ama şu var BBC'nin sayısız kanalı ve inanılmaz bir kadrosu var kaliteli içerikler izliyorsunuz TRT gibi boş bir medya gurubu değil. Aslında TRT'de bu potansiyel var ama yanlış ellerde olunca olmuyor.
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SigSauer6 2 yıl
TRT nin de şöyle belgeseller çekebileceğini bilsem elimle gider hesabına para yatırırım.
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ULYSES 2 yıl SigSauer6
SigSauer6

TRT nin de şöyle belgeseller çekebileceğini bilsem elimle gider hesabına para yatırırım.

TRT nin bütçesi BBC nin beş katı.
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