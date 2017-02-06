Planet Earth 2, Snapchat’e geliyor

2006’da BBC tarafından yayınlanan ve her bölümünde farklı bir habitatın tanıtıldığı 11 bölümlük Planet Earth belgeselini çoğu okuyucumuz hatırlayacaktır. Tüm dünyada ilgi çeken ve beğenilen bu belgesel, aynı zamanda BBC tarafından yapılan doğa belgeselleri arasında teknik açıdan da bir öneme sahipti. BBC’nin yapımına en çok para harcadığı doğa belgeseli olan bu belgesel, aynı zamanda BBC tarafından yapılan ilk HD doğa belgeseliydi.

6 Kasım - 11 Aralık 2016 tarihlerinde ise, bu belgeselin devamı olan Planet Earth 2, BBC tarafından Birleşik Krallık’ta ve diğer bazı ülkelerde yayınlanmıştı. Yine çok büyük beğeni toplayan belgesel, aynı zamanda BBC’nin 4K olarak çektiği ilk televizyon yapımı olma unvanına da sahip.

Ülkemizde henüz bir yayıncısı olmayan Planet Earth 2, ABD gibi bazı ülkelerde de henüz yayınlanmamış durumda ancak topladığı büyük beğeni nedeniyle olsa gerek, ABD’de 18 Şubat’tan itibaren, aralarında AMC gibi büyük bir kanalın da bulunduğu 3 farklı kanalda eş zamanlı olarak yayınlanmaya başlayacak. Bizim ülkemiz gibi henüz Planet Earth 2’nin yayınlanmadığı ülkeler için ise Snapchat’ten güzel bir haber geldi.

Snap Inc ve BBC arasında yapılan anlaşma sayesinde ünlü belgeselin düzenlenmiş bir versiyonu Snapchat üzerinden izlenebilecek. Televizyon versiyonu gibi yine 6 bölüme sahip olacak olan yayın, Snapchat üzerinden olacağı için dikey ekrana göre düzenlenmiş olacak. Ancak bölümlerin süresi belirtilmemiş durumda. Ayrıca Snap Inc’ten yapılan açıklamaya göre belgesel “ikili kayıt” (binaural recording) adı verilen sistemle kaydedilmiş. Bu sistemde sesler iki mikrofonla kaydedilerek, 3B stereo ses sistemi taklit ediliyor.

11 gün sonra yani 17 Şubat’ta Snapchat üzerinden yayına başlayacak olması. ABD ve Kanada’da televizyon üzerinden Planet Earth 2 yayınının 18 Şubat’ta başlayacağını hatırlatalım. Tüm dünyadan beğeni toplayan Planet Earh 2 serisini izlemek için yapmanız gereken, scan.snapchat.com adresinden Snapchat hesabınızla ilgili snapcode’u okutup diziye kaydolmanız. Heyecan verici diğer bir nokta ise belgeselingün sonra yani’taüzerinden yayına başlayacak olması.ve’da televizyon üzerindenyayınının’ta başlayacağını hatırlatalım. Tüm dünyadan beğeni toplayan Planet Earh 2 serisini izlemek için yapmanız gereken,adresindenhesabınızla ilgili’u okutup diziye kaydolmanız.

https://www.engadget.com/2017/02/06/bbc-planet-earth-2-snapchat-show/