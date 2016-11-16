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Sonar kullanarak iPhone'unuzu kontrol edin

El hareketleriyle kontrole ilgi giderek artıyor. Şimdi ise iki araştırmacı akıllı telefonunuzu ekstra donanım gerekmeden uzaktan el hareketleriyle kontrol etmenizi sağlayan uygulama geliştirdi.
2 yıl
4,9b
1
5
Mobil Uygulamalar
Alper Çakan
Yazar
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Sonar kullanarak iPhone'unuzu kontrol edin
 
Son zamanlarda el hareketleriyle uzaktan kontrol (gesture control) yöntemlerine olan ilgi giderek artıyor. Bu kontrol yöntemleri giyilebilir teknolojiler, akıllı telefonlar, oyunlar (XBox Kinect, PlayStation Move) gibi çok çeşitli yerlerde kullanılabiliyor. Bu yöntemlerden bahsettiğimizde çoğumuzun aklına kameraya dayalı sistemler gelse de aslında başka metotlar da mevcut.
Örneğin bu yazımızın konusunu oluşturan araştırmada ses dalgaları kullanılmış. Çin'deki Nanjing Üniversitesi Bilgisayar Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesinden Wei Wang ve Alex X. Liu tarafından geliştirilen bu uygulama, akıllı telefonun hoparlörünü kullanarak 17 ile 23 KHz (insanların duyabildiği üst sınırlarda olan bu sesleri sadece gençler duyabiliyor)aralığında ses yayınlıyor. Yansıyan ses dalgalarını yine telefonda bulunan mikrofonlarla analiz ederek nesnenin telefona uzaklığı 4 milimetre hata payıyla bulunabiliyor.

Gecikme Sadece 15 Milisaniye 

Gerçek zamanlı çalışan bu uygulama, tüm bu işlemleri sadece 15 milisaniyede yapabildiği için insanlar gecikme yokmuş gibi kullanabiliyor. Henüz geliştirmesi devam eden bu proje şimdilik uygulama marketlerinde yok. Uygulamayı geliştiren araştırmacılar, diğer geliştiricilerin de kullanabilmesi için bir API (uygulama programlama arayüzü) hazırlamayı düşünüyormuş.
Sonar kullanarak iPhone'unuzu kontrol edin
Bu yöntemden daha iyi sonuçlar verebilen projeler olsa da (örneğin telefonlara radar çipi entegre etmeyi amaçlayan Google projesi, Project Soli),şimdilik en masrafsız yöntem olarak bu çözüm kabul görmüş durumda. Uygulamayı geliştiren araştırmacılar, akıllı saatler ve VR setlerine özel versiyonlar geliştirmeyi ve parmakların ayrı ayrı hareketlerini algılayabilen yöntemler ile yeni algoritmalar geliştirmeyi planlıyor. Hatta şimdiden el hareketlerini, havaya yazılan karakterleri %90 doğrulukla tanıyabilecek kadar doğru bir şekilde takip edebildiklerini iddia ediyorlar.

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likeablex 2 yıl
Eee neresi iphone bu haberin ki? Başlığı öyle attınız amaç tık çalmak mı?
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plutonlu61 2 yıl
macrumors.com/...
macbok un ssd anakarta yapismis olarak geliyor kendiniz degistiremiyorsunuz
illa apple olacakssa
al sana haber
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Amd64x2 2 yıl
Çok aman aman şaşırtıcı bir özellik değil, zira 1 dolardan daha ucuz olan bir ultrasonic sensör ve bir kaç TL'lik herhangi bir PIC veya ATMEL MCU ile son derece basit bir kod ile zaten yapılabiliniyor. Hele Arduino ve benzeri bir kartımız varsa, olay sadece şu
[code]int trigPin = 6; /* Sensorun trig pini Arduinonun 6 numaralı ayağına bağlandı */
int echoPin = 7; /* Sensorun echo pini Arduinonun 7 numaralı ayağına bağlandı */
long sure;
long uzaklik;
void setup(){
pinMode(trigPin, OUTPUT); /* trig pini çıkış olarak ayarlandı */
pinMode(echoPin,INPUT); /* echo pini giriş olarak ayarlandı */
Serial.begin(9600); /* Seri haberlesme baslatildi */
}
void loop()
{
digitalWrite(trigPin, LOW); /* sensör pasif hale getirildi */
delayMicroseconds(5);
digitalWrite(trigPin, HIGH); /* Sensore ses dalgasının üretmesi için emir verildi */
delayMicroseconds(10);
digitalWrite(trigPin, LOW); /* Yeni dalgaların üretilmemesi için trig pini LOW konumuna getirildi */
sure = pulseIn(echoPin, HIGH); /* ses dalgasının geri dönmesi için geçen sure ölçülüyor */
uzaklik= sure /29.1/2; /* ölçülen sure uzaklığa çevriliyor */
if(uzaklik > 200)
uzaklik = 200;
Serial.print("Uzaklik ");
Serial.print(uzaklik); /* hesaplanan uzaklık bilgisayara aktarılıyor */
Serial.println(" CM olarak olculmustur.");
delay(500);
}[/code]
Konuyu şunun için uzattım, bu kadar basit bir algoritmayı şişirmenin manası yok (haberi kasdetmiyorum), artık bu küresel şirketlerin biz son kullanıcılara bakış açılarını değiştirmemiz gerekiyor. Ve teknolojiyi yavaş yavaş sırası ile piyasaya sürme politikaları olmasa dünya şu an 2050 ler seviyesinde idi.
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veteriner69 2 yıl
Arkadaş ana sayfada Samsung telefonla yapılan bir demo fotoğrafı var. Haberin içinde de iphone la ilgili hiç bir şey yok tam tersi Samsung S5 ile anlatılmış bir çizim var.
Ama haberin başlığı: "Sonar kullanarak iPhone'unuzu kontrol edin."
Bu neyin kafası?
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galidia 2 yıl veteriner69
veteriner69
Arkadaş ana sayfada Samsung telefonla yapılan bir demo fotoğrafı var. Haberin içinde de iphone la ilgili hiç bir şey yok tam tersi Samsung S5 ile anlatılmış bir çizim var.
Ama haberin başlığı: "Sonar kullanarak iPhone'unuzu kontrol edin."
Bu neyin kafası?

Makalede çizim olarak S5 kullanılmış ama test uygulamasını iPhone için geliştirmişler. Fotoğrafta ve başlıkta iPhone yazdığı için haberin içinde tekrar hangi telefon için geliştirildiğini yazmadım.
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