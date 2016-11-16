Sonar kullanarak iPhone'unuzu kontrol edin

Son zamanlarda el hareketleriyle uzaktan kontrol (gesture control) yöntemlerine olan ilgi giderek artıyor. Bu kontrol yöntemleri giyilebilir teknolojiler, akıllı telefonlar, oyunlar (XBox Kinect, PlayStation Move) gibi çok çeşitli yerlerde kullanılabiliyor. Bu yöntemlerden bahsettiğimizde çoğumuzun aklına kameraya dayalı sistemler gelse de aslında başka metotlar da mevcut.

Örneğin bu yazımızın konusunu oluşturan araştırmada ses dalgaları kullanılmış. Çin'deki Nanjing Üniversitesi Bilgisayar Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesinden Wei Wang ve Alex X. Liu tarafından geliştirilen bu uygulama, akıllı telefonun hoparlörünü kullanarak 17 ile 23 KHz (insanların duyabildiği üst sınırlarda olan bu sesleri sadece gençler duyabiliyor)aralığında ses yayınlıyor. Yansıyan ses dalgalarını yine telefonda bulunan mikrofonlarla analiz ederek nesnenin telefona uzaklığı 4 milimetre hata payıyla bulunabiliyor.

Gecikme Sadece 15 Milisaniye

Gerçek zamanlı çalışan bu uygulama, tüm bu işlemleri sadece 15 milisaniyede yapabildiği için insanlar gecikme yokmuş gibi kullanabiliyor. Henüz geliştirmesi devam eden bu proje şimdilik uygulama marketlerinde yok. Uygulamayı geliştiren araştırmacılar, diğer geliştiricilerin de kullanabilmesi için bir API (uygulama programlama arayüzü) hazırlamayı düşünüyormuş.

Bu yöntemden daha iyi sonuçlar verebilen projeler olsa da (örneğin telefonlara radar çipi entegre etmeyi amaçlayan Google projesi, Project Soli),şimdilik en masrafsız yöntem olarak bu çözüm kabul görmüş durumda. Uygulamayı geliştiren araştırmacılar, akıllı saatler ve VR setlerine özel versiyonlar geliştirmeyi ve parmakların ayrı ayrı hareketlerini algılayabilen yöntemler ile yeni algoritmalar geliştirmeyi planlıyor. Hatta şimdiden el hareketlerini, havaya yazılan karakterleri %90 doğrulukla tanıyabilecek kadar doğru bir şekilde takip edebildiklerini iddia ediyorlar.