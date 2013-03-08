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Bilgisayar destekli ışık kontrol sistemi, ”Lighty”

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Can Tunçer
Haber Editörü
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Bilgisayar destekli ışık kontrol sistemi, ”Lighty”
Ev ya da büyük ortamlarda ışıkların doğru açıyla ayarlanmansı çoğu zaman sorun haline gelmiştir. Bu sorunu çözmek için geliştirilmiş bir teknoloji olan Lighty ile fotoğraf işleme programlarına benzer yapıda ışık ayarlamaları yapılabiliyor.
Japon Bilim ve Teknoloji Ajansı tarafından geliştirilen Lighty’nin temelinde bir grup robot ışıklandırma sistemi yatıyor. Fotoğraf düzenleme yazılımlarına benzeyen ara yüze sahip bir program ve tablet bilgisayar ile yönetilebilen bu ışık sistemi, ortamda istenilen aydınlatma ayarlarının resim çizercesine yapılmasına imkan tanıyor. Aynı ortam içerisinde istenilen bölgelerin kapatılmasına ya da ton ayarlarına kadar izin veren Lighty, oldukça farklı ve yenilikçi bir sistem ortaya koyuyor.
Şimdilik sadece ufak bir prototip halinde olan Lighty teknolojisi, ileride her türlü ortamda rahatça kullanılmak üzere geliştiriliyor. Ürünün gerçekten nasıl işlediğini ise aşağıdaki video yardımıyla görebilirsiniz.
http://www.engadget.com/2013/03/07/lighty-paints-real-world-lighting-photoshop-style/


http://www.engadget.com/2013/03/07/lighty-paints-real-world-lighting-photoshop-style/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
artenis 6 yıl
Oldukça güzel bir fikir, SET, SAHNE ve EĞLENCE MEKANLARINDA çok işe yarayabilir,
bravo
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