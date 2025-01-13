Vestel Akıllı Uyku Işığı 2 İncelemesi

Vestel Akıllı Uyku Işığı 2, uyku kalitesini artırmak için tasarlanmış komplike bir üründür. Bu akıllı ışık doğal bir şekilde uyanmaya rahat ve doğal bir şekilde sabahları başlamanıza yardımcı olur. Kademeli gün ışığı geçişi özelliği sayesinde belirlediğiniz saate yaklaşırken ışığın yavaş yavaş artması ile uyku halinden yavaşça uyanma sürecine geçebilirsiniz. Uyku yardımcısı özelliği ile sizi uyku sürecine de hazırlar. Vestel Akıllı Uyku Işığı 2, RGB aydınlatma ve Bluetooth hoparlör özellikleri ile donatılmıştır. Ayrıca üzerinde yer alan saat ile dekoratif bir obje olması yanında bir masa ürünü olarak da kullanabilirsiniz.
00:00 Giriş
00:09 Uyku Işıklarının Amacı
02:04 Saat Fonksiyonu
03:26 Dokunma Sensörü
03:49 Işık Özellikleri
04:51 Uyandırma Işığı
05:13 Uyku Yardımcısı
05:50 Bluetooth Hoparlör
07:05 Fiyat ve Değerlendirme
Ürün satın almak için: Vestel Akıllı Uyku Işığı 2