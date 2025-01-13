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    Vestel Akıllı Uyku Işığı 2 İncelemesi

    Vestel Akıllı Uyku Işığı 2, uyku kalitesini artırmak için tasarlanmış komplike bir üründür. Bu akıllı ışık doğal bir şekilde uyanmaya rahat ve doğal bir şekilde sabahları başlamanıza yardımcı olur.   

    Vestel Akıllı Uyku Işığı 2, uyku kalitesini artırmak için tasarlanmış komplike bir üründür. Bu akıllı ışık doğal bir şekilde uyanmaya rahat ve doğal bir şekilde sabahları başlamanıza yardımcı olur. Kademeli gün ışığı geçişi özelliği sayesinde belirlediğiniz saate yaklaşırken ışığın yavaş yavaş artması ile uyku halinden yavaşça uyanma sürecine geçebilirsiniz. Uyku yardımcısı özelliği ile sizi uyku sürecine de hazırlar. Vestel Akıllı Uyku Işığı 2, RGB aydınlatma ve Bluetooth hoparlör özellikleri ile donatılmıştır. Ayrıca üzerinde yer alan saat ile dekoratif bir obje olması yanında bir masa ürünü olarak da kullanabilirsiniz.

    00:00 Giriş
    00:09 Uyku Işıklarının Amacı
    02:04 Saat Fonksiyonu
    03:26 Dokunma Sensörü
    03:49 Işık Özellikleri
    04:51 Uyandırma Işığı
    05:13 Uyku Yardımcısı
    05:50 Bluetooth Hoparlör
    07:05 Fiyat ve Değerlendirme

    Ürün satın almak için: Vestel Akıllı Uyku Işığı 2

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