Bilim adamları yeni bir buzdolabı soğutma sistemi üzerinde çalışıyor

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Günümüzde mutfağıımızın ayrılmaz parçası olan buzdolapları oldukça akıllandı ve internete bağlanarak eksik malzemelerin alışverişini yapabilecek hale geldi. Ancak buzdolabının soğutma sistemi hep aynı kaldı.
Borular, motor ve pompalardan oluşan bu sistemde kimyasal sıvı ile gazlar kullanılıyor ve kullanıcı açısından da son derece tehlikeli bileşenler içeriyor. Kanadalı ve Bulgar bilimadamları buzdolabı soğutma sistemini kökten değiştirecek yeni bir proje üzerinde çalışıyor.
Projenin dayandığı soğutma sistemi ise manyetik soğutma olarak adlandırılıyor. Sistemde kullanılan ferromanyetik materyaller manyetik alan oluştuğunda ısınıyor, manyetik alan kaybolduğunda ise soğuyor. Bu sistemde soğutucu sıvı olan hidroflorürkarbon yerine sadece su kullanılabiliyor.
Daha önceki projelerin aksine yeni projedeki sistem manyetokalorik adı verilen bir etki ile çok daha az enerji tüketiyor ve üstelik ne çevreye ne de kullanıcılara zararı dokunmuyor.
Ancak bu proje henüz erken aşamalarda ve yakın zaman içerisinde ticari hayata geçmesi ipek mümkün görünmüyor. Hayata geçtiğinde ise buzdolabı soğutma sistemlerinde yeni bir devrim yapabileceği düşünülüyor.
http://phys.org/news/2014-06-magnetic-cooling-enables-efficient-green.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle
antalya manavgat anadolu imam hatip lisesi öğrenci levent akbaba, hazırladığı 'canların gıdası kur'an-ı kerim projesi' ile gürültü kirliliğinin canlılar üzerinde bıraktığı olumsuz etkiyi araştırdı.
kur'an-ı kerim dinletilen bitki diğer iki bitkiye göre 3 kat daha fazla büyüdü.
4006 tübitak bilim fuarı'na proje sunan levent akbaba ile proje koordinatörleri feriha taycı ve nurhan ilhan ile birlikte projeyi tanıttı. akbaba, proje kapsamında ses geçirmeyen yalıtımlı üç kaba üçer adet fasulye tohumu ektiğini söyledi. birinci kapta bulunan fasulyelere bir hafta süresince dünyaca ünlü hafızlar mustafa ismail, abdüssamed ve kendi sesinden kur'an-ı kerim okuduğunu, ikinci kaba kulakları rahatsız eden müzik sesi ve üçüncü kaptaki fasülyeye hiçbir ses vermediğini belirten akbaba, bir hafta sonra kur'an-ı kerim dinletilen fasülyenin boyunun 33 santime, sessiz ortamda büyüyen fasülyenin 11 santime ve kulağa rahatsızlık veren ve içinde karamsar sözler bulunan şarkılar dinletilen fasülyede ise çimlenme gözlemlenmediğini kaydetti.
projenin gayesinin kulak tırmalayıcı seslerin canlıların üzerindeki negatif tesirini göstermek olduğunu belirten akbaba, güzel ses ve kur'an ayetlerinin bitkiler üzerinde pozitif etkisi olduğunu laboratuvar ortamında ispatladıklarını söyledi. akbaba, "şiddet içerikli her kötü söz sadece insanı değil, doğadaki bütün canlıları etkiliyor. küstürüyor. sürekli şiddet içerikli söz ve içinde karamsarlığı barındıran şarkıların dilettiğimiz kapta fasülye çimlenmedi. bu nedenle atalarımız 'gönül bir sırça saraydır kırılırsa yapılmaz' sözünü boşuna söylememiş. kötü, karamsarlık ve gürültü kirliliği yapan sözler bitkileri bile bu kadar olumsuz etkilerken insan ruhunu ne hale getirir iyi düşünelim. güzel göz ruhun en güzel ilacı." diye konuştu.
kaynak: cihan
Yetkili servis olmadığı için öyle bakması normal tabi.
Evlerdeki mikrodalgalar yetmiyordu,
tişikkirlir bilgir bilim idimliri
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