Bilim adamları yeni bir buzdolabı soğutma sistemi üzerinde çalışıyor





Günümüzde mutfağıımızın ayrılmaz parçası olan buzdolapları oldukça akıllandı ve internete bağlanarak eksik malzemelerin alışverişini yapabilecek hale geldi. Ancak buzdolabının soğutma sistemi hep aynı kaldı.





Borular, motor ve pompalardan oluşan bu sistemde kimyasal sıvı ile gazlar kullanılıyor ve kullanıcı açısından da son derece tehlikeli bileşenler içeriyor. Kanadalı ve Bulgar bilimadamları buzdolabı soğutma sistemini kökten değiştirecek yeni bir proje üzerinde çalışıyor.





Projenin dayandığı soğutma sistemi ise manyetik soğutma olarak adlandırılıyor. Sistemde kullanılan ferromanyetik materyaller manyetik alan oluştuğunda ısınıyor, manyetik alan kaybolduğunda ise soğuyor. Bu sistemde soğutucu sıvı olan hidroflorürkarbon yerine sadece su kullanılabiliyor.





Daha önceki projelerin aksine yeni projedeki sistem manyetokalorik adı verilen bir etki ile çok daha az enerji tüketiyor ve üstelik ne çevreye ne de kullanıcılara zararı dokunmuyor.





Ancak bu proje henüz erken aşamalarda ve yakın zaman içerisinde ticari hayata geçmesi ipek mümkün görünmüyor. Hayata geçtiğinde ise buzdolabı soğutma sistemlerinde yeni bir devrim yapabileceği düşünülüyor.

http://phys.org/news/2014-06-magnetic-cooling-enables-efficient-green.html