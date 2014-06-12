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Bilim adamları yeni bir buzdolabı soğutma sistemi üzerinde çalışıyor

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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Diğer Ev Elektroniği
Ekrem71
Haber Editörü
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Bilim adamları yeni bir buzdolabı soğutma sistemi üzerinde çalışıyor

Günümüzde mutfağıımızın ayrılmaz parçası olan buzdolapları oldukça akıllandı ve internete bağlanarak eksik malzemelerin alışverişini yapabilecek hale geldi. Ancak buzdolabının soğutma sistemi hep aynı kaldı.

Borular, motor ve pompalardan oluşan bu sistemde kimyasal sıvı ile gazlar kullanılıyor ve kullanıcı açısından da son derece tehlikeli bileşenler içeriyor. Kanadalı ve Bulgar bilimadamları buzdolabı soğutma sistemini kökten değiştirecek yeni bir proje üzerinde çalışıyor.

Projenin dayandığı soğutma sistemi ise manyetik soğutma olarak adlandırılıyor. Sistemde kullanılan ferromanyetik materyaller manyetik alan oluştuğunda ısınıyor, manyetik alan kaybolduğunda ise soğuyor. Bu sistemde soğutucu sıvı olan hidroflorürkarbon yerine sadece su kullanılabiliyor. 

Daha önceki projelerin aksine yeni projedeki sistem manyetokalorik adı verilen bir etki ile çok daha az enerji tüketiyor ve üstelik ne çevreye ne de kullanıcılara zararı dokunmuyor. 

Ancak bu proje henüz erken aşamalarda ve yakın zaman içerisinde ticari hayata geçmesi ipek mümkün görünmüyor. Hayata geçtiğinde ise buzdolabı soğutma sistemlerinde yeni bir devrim yapabileceği düşünülüyor.  

http://phys.org/news/2014-06-magnetic-cooling-enables-efficient-green.html Yorum Yaz
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lordbahes2 5 yıl en beğenilen
ipek kim :)
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Dexter Morgan 5 yıl
Sürekli apple habrelerinden bıktık. Az şöyle haber yapın
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selmand 5 yıl
Manyetik alan insan için nasıl zararsız oluyor birisi açıklayabilir mi.
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Yossi Kohler 5 yıl
kur'an dinletilen bitki 3 kat fazla büyüdü

antalya manavgat anadolu imam hatip lisesi öğrenci levent akbaba, hazırladığı 'canların gıdası kur'an-ı kerim projesi' ile gürültü kirliliğinin canlılar üzerinde bıraktığı olumsuz etkiyi araştırdı.

kur'an-ı kerim dinletilen bitki diğer iki bitkiye göre 3 kat daha fazla büyüdü.

4006 tübitak bilim fuarı'na proje sunan levent akbaba ile proje koordinatörleri feriha taycı ve nurhan ilhan ile birlikte projeyi tanıttı. akbaba, proje kapsamında ses geçirmeyen yalıtımlı üç kaba üçer adet fasulye tohumu ektiğini söyledi. birinci kapta bulunan fasulyelere bir hafta süresince dünyaca ünlü hafızlar mustafa ismail, abdüssamed ve kendi sesinden kur'an-ı kerim okuduğunu, ikinci kaba kulakları rahatsız eden müzik sesi ve üçüncü kaptaki fasülyeye hiçbir ses vermediğini belirten akbaba, bir hafta sonra kur'an-ı kerim dinletilen fasülyenin boyunun 33 santime, sessiz ortamda büyüyen fasülyenin 11 santime ve kulağa rahatsızlık veren ve içinde karamsar sözler bulunan şarkılar dinletilen fasülyede ise çimlenme gözlemlenmediğini kaydetti.
projenin gayesinin kulak tırmalayıcı seslerin canlıların üzerindeki negatif tesirini göstermek olduğunu belirten akbaba, güzel ses ve kur'an ayetlerinin bitkiler üzerinde pozitif etkisi olduğunu laboratuvar ortamında ispatladıklarını söyledi. akbaba, "şiddet içerikli her kötü söz sadece insanı değil, doğadaki bütün canlıları etkiliyor. küstürüyor. sürekli şiddet içerikli söz ve içinde karamsarlığı barındıran şarkıların dilettiğimiz kapta fasülye çimlenmedi. bu nedenle atalarımız 'gönül bir sırça saraydır kırılırsa yapılmaz' sözünü boşuna söylememiş. kötü, karamsarlık ve gürültü kirliliği yapan sözler bitkileri bile bu kadar olumsuz etkilerken insan ruhunu ne hale getirir iyi düşünelim. güzel göz ruhun en güzel ilacı." diye konuştu.
kaynak: cihan
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Gece772 5 yıl
Yeni çöpler gelsin
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Anna Dewitt 5 yıl
Nedense bana manyetik alan olayı daha tehlikeli gibi geldi. Sonuçta buzdolabı soğutmasındaki gazlar zararlı ama soğutma sisteminden dışarı çıkmadığı için problem olmuyor. Bilim insanlarından daha iyi bilecek değilim ama merak ettim bu olayın zararı olup olmadığını.
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clopin 5 yıl
Ne gerek var calisiyor ne guzel o sistem bozulsa bizim teknik servisler mal mal bakar
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umut_baris 5 yıl clopin
clopin

Ne gerek var calisiyor ne guzel o sistem bozulsa bizim teknik servisler mal mal bakar


Yetkili servis olmadığı için öyle bakması normal tabi.
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sake_16 5 yıl
Birde çamaşır makinelerini geliştirip ütüleyip çıkaranı yapsalar ne kadar güzel olur :)
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kymelria 5 yıl
yaşasın manyetik alanlı soğutma!
Evlerdeki mikrodalgalar yetmiyordu,
tişikkirlir bilgir bilim idimliri
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zaomss 5 yıl
Maalesef ki bu tür gelişmeler snapdragon 805 li bilmem kaç cigolayt ramli yeni samsung telefon tanıtımı kadar ilgi çekmiyor. Teknoloji her sene aynı telefondan 10 tane çıkarıp tamamen bir tuketim çılgınlığına donerek dünya sonunu getirmek değildir. Teknoloji insan hayatını kolaylaştırıp guvenle yaşamasını sağlayacak pozitif bilim dalıdır.
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kraldostuz 5 yıl
bizim köyde halen buzdolabı kullanmıyorlar bir dere geçiyor evin kenarından peyniri domatezi karpuzu çuvalayıp atıyoz dereye 15 dakıka sonra buz gibi oluyor
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redoracle 5 yıl
Vay be yiyeceklerden sonra buzdolabıda zaralıymış sağlığa,canan karatay hoca duymasın onada savaş açar :)
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semerkand77 5 yıl
yakında çok şey değişecek ...
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