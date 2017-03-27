Bilim insanları DNA'yı keşfetmenin ucuz bir yolunu buldu

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2003 Yılında ilk insan genom dizilim çalışmasının yapılmasından bugüne pek çok bilim insanı, kendileri tarafından dizilenmiş ve bir araya getirilmiş temsili DNA dizisi yani referans genom oluşturarak hem insana ait halen çözümlenememiş bu yapıyı keşfetmek hem de hastalıklar ve kalıtım hakkındaki sorulara çözüm bulmak için çalışıyorlardı. Yaklaşık 3 milyar dolara mal olan ilk genom diziliminin ardından günümüzde yüzbinlerce dolar ile bu işlem yapılabiliyor olsa da araştırmacılar için bu miktarlar halen oldukça yüksek ancak MIT ve Harvard Üniversitesi’nden bilim insanları, sadece 10.000 dolar ile bir genomun tamamının dizelenebileceğini bir yöntem geliştirdi.

Önceki genom dizileme yöntemlerinde araştırmacılar genom üzerindeki bazı bölümleri bilgisayar kullanarak sıralayıp bir araya getiriyorlardı ancak DNA’nın düz uzun bir molekül dizilimi şeklinde değil de kıvrımlı bir yapısının olması ve bu kıvrımlara da genoma dizilimine ait unsurların sıkışmış olması bu yöntemi adeta birkaç parçası eksik olan yapbozu tamamlamak gibi zorlu bir hale getiriyor ve araştırmacıların defalarca bu yöntemi tekrarlayarak maliyetlerin artmasına neden oluyordu. Yeni geliştirilen ve ‘’3D Montaj’’ adı verilen yöntemde ise araştırmacılar DNA’yı gerçekte olduğu gibi kıvrımlarla beraber dizelediği için hem gen haritası daha net bir şekilde görülebiliyor hem de defalarca aynı işlemi yapmak zorunda olmadıkları için maliyetler düşüyor.

Sivrisineğe Ait Üç Kromozom Dizelendi

Araştırma ekibi yöntemin işe yarayıp yaramadığı test etmek için taşıdığı Zika virüsü ile zika hastalığı olarak bilinen hastalığa neden olan sivrisinek türü Aedes aegypti’nin DNA dizilimini ortaya çıkarmaya çalıştı ve ilk kez sivrisineğe ait 3 kromozom tamamen bir araya getirildi. Tabi ekip sistemin daha karmaşık organizmalarda daha fazla uğraş gerektireceğini itiraf ediyor ancak yine de bu yöntem daha net ve ucuz bir şekilde sonuca ulaşmaya yardımcı olduğunu dile getirdi.

Araştırmacılar şimdi bu yöntemi sivrisineklerin dışındaki hayvanlar, bitkiler ve tabi ki insanlar için uygulayarak ortaya koyulacak genom dizeleriyle çalışmalar yapmayı planlıyor.

https://www.engadget.com/2017/03/26/low-cost-genome-building/?ncid=txtlnkusaolp00000595