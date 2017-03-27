Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Bilim insanları DNA'yı keşfetmenin ucuz bir yolunu buldu

Bilim insanları, canlıların DNA dizisini tamamını tek seferde belirleyebilmek için mevcut sistemlerden daha düşük maliyetli yen bir genom dizeleme yöntemi geliştirdi.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
5,1b
1
10
Diğer Bilim ve Teknoloji
Furkan Babur
Yazar
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Bilim insanları DNA'yı keşfetmenin ucuz bir yolunu buldu
Tam Boyutta Gör

2003 Yılında ilk insan genom dizilim çalışmasının yapılmasından bugüne pek çok bilim insanı, kendileri tarafından dizilenmiş ve bir araya getirilmiş temsili DNA dizisi yani referans genom oluşturarak hem insana ait halen çözümlenememiş bu yapıyı keşfetmek hem de hastalıklar ve kalıtım hakkındaki sorulara çözüm bulmak için çalışıyorlardı. Yaklaşık 3 milyar dolara mal olan ilk genom diziliminin ardından günümüzde yüzbinlerce dolar ile bu işlem yapılabiliyor olsa da araştırmacılar için bu miktarlar halen oldukça yüksek ancak MIT ve Harvard Üniversitesi’nden bilim insanları, sadece 10.000 dolar ile bir genomun tamamının dizelenebileceğini bir yöntem geliştirdi.

Önceki genom dizileme yöntemlerinde araştırmacılar genom üzerindeki bazı bölümleri bilgisayar kullanarak sıralayıp bir araya getiriyorlardı ancak DNA’nın düz uzun bir molekül dizilimi şeklinde değil de kıvrımlı bir yapısının olması ve bu kıvrımlara da genoma dizilimine ait unsurların sıkışmış olması bu yöntemi adeta birkaç parçası eksik olan yapbozu tamamlamak gibi zorlu bir hale getiriyor ve araştırmacıların defalarca bu yöntemi tekrarlayarak maliyetlerin artmasına neden oluyordu. Yeni geliştirilen ve ‘’3D Montaj’’ adı verilen yöntemde ise araştırmacılar DNA’yı gerçekte olduğu gibi kıvrımlarla beraber dizelediği için hem gen haritası daha net bir şekilde görülebiliyor hem de defalarca aynı işlemi yapmak zorunda olmadıkları için maliyetler düşüyor.

Sivrisineğe Ait Üç Kromozom Dizelendi 

Araştırma ekibi yöntemin işe yarayıp yaramadığı test etmek için taşıdığı Zika virüsü ile zika hastalığı olarak bilinen hastalığa neden olan sivrisinek türü Aedes aegypti’nin DNA dizilimini ortaya çıkarmaya çalıştı ve ilk kez sivrisineğe ait 3 kromozom tamamen bir araya getirildi. Tabi ekip sistemin daha karmaşık organizmalarda daha fazla uğraş gerektireceğini itiraf ediyor ancak yine de bu yöntem daha net ve ucuz bir şekilde sonuca ulaşmaya yardımcı olduğunu dile getirdi.

Araştırmacılar şimdi bu yöntemi sivrisineklerin dışındaki hayvanlar, bitkiler ve tabi ki insanlar için uygulayarak ortaya koyulacak genom dizeleriyle çalışmalar yapmayı planlıyor.


https://www.engadget.com/2017/03/26/low-cost-genome-building/?ncid=txtlnkusaolp00000595 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
1 Avatar
bozok6666 10 ay
Bu haritayı word veya pdf formatında nerden indirebiliriz
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Torlak Kemal 2 yıl
Virüslerde kromozom olduğunu da böylece öğrenmiş olduk!
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
blindmind 2 yıl
Bu haberde yanlış ve güncelliğini yitirmiş bilgiler mevcut. Çeviri yapılan sitelerin güvenilirliği sorgulanmadan bu kadar spesifik alt bilim dalları hakkında haber yapmayınız.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
V4LKyR 2 yıl
ATGCTACGCGATCGTATTGCTAGCCGTATCTGCTACGATGTGCGTTGCTAGCATGCTGTCTACATCATCACTTGGGCATGCTTAGCTAGTCA...
Diye giden bir zincirin ne anlamı var acaba?
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
end0plazmikretikulum 2 yıl V4LKyR
çok anlamı var. bahsettiğin diziden ve onun çifti olan DNA dizisinden potansiyel olarak 6 tane protein çıkabilir. Proteinler de hücre ve vücut yapının temel yapıtaşlarındandır. O dizilerinden birinde mutasyon olsa ve kodladığı protein gerektiği şekilde üretilemezse büyük sıkıntılara yol açabilir.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
arel.gr 2 yıl
neyseki, artık kimse tutamaz !
1 Yanıt Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kadirirdem 2 yıl arel.gr
arel.gr

neyseki, artık kimse tutamaz !


Seni yorumlarda görmek güzel.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Mutlak.Sıfır +113 jin_paci +96 GoldPunch +86 Bay Robot +75 ercmaster +74 sepulturgay +71 Buffon The Legend +64 interwap +63 darkaura +60 WB +56
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
5131 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
DNA, Diğer Bilim ve Teknoloji ve
3 etiket daha Bilim ve Teknoloji Furkan Babur MPopüler
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 2 yıl Spider Man Homecoming’in yeni fragmanı paylaşıldı 2 yıl Bozankaya ve Karsan, yerli elektrikli otobüs için güçlerini birleştirdi 2 yıl Windows 10 Creators Update'i şimdi bilgisayarınıza yükleyebilirsiniz! [Güncellendi] 2 yıl Lexar’dan dayanıklılık odaklı flash bellekler 2 yıl Razer, oyuncuları oynadıkça ödüllendirecek 2 yıl iOS 10.3 güncellemesi dağıtıma başladı 2 yıl Türk savunma sanayiinden ihracata 6 milyar dolarlık dev katkı beklentisi 2 yıl Android 8.0 ile gelen 20 yenilik - Bölüm 1 2 yıl Elon Musk, şirketlerine bir yenisini daha ekledi: Neuralink, insan beynini bilgisayarla destekleyecek 2 yıl Beynimiz, düşündüğümüzden 100 kat daha güçlü olabilir 2 yıl 16 çekirdekli AMD Ryzen geliyor: Özel video 2 yıl Spider Man Homecoming’in yeni tanıtım videosu paylaşıldı 2 yıl Apple’ın Night Shift özelliği Mac’e geldi 2 yıl Android'in babası Andy Rubin'in çerçevesiz telefonu heyecan yarattı 2 yıl Yüksek miktarlarda yapay kan üretimi artık mümkün! 2 yıl Samsung'un üst düzey telefon satışları %29'a düştü 2 yıl Güneş panellerinde verimlilik rekoru kırıldı 2 yıl Samsung Galaxy Note 7 yeniden geliyor 2 yıl Qualcomm’dan Samsung’a soğuk duş (Güncellendi) 2 yıl MNG Holding'den rekor: Türkiye tarihinin en büyük alan adı satışı 2 yıl GÖRÜNTÜLENEN Bilim insanları DNA'yı keşfetmenin ucuz bir yolunu buldu Sonraki Akbank'ın sistemleri çöktü: Hiçbir bankacılık işlemi yapılamıyor 2 yıl Samsung Galaxy S8′in aksesuar fiyatları belli oldu 2 yıl Elon Musk'ın güneş çatıları Nisan ayı itibariyle siparişe açılıyor 2 yıl İngiltere: WhatsApp'taki şifreli mesaj sistemi kabul edilemez 2 yıl Intel Kaby Lake-X ailesinin ilk modeli sızdı: Şaşırtıcı sonuçlar! 2 yıl Google Play Store her hafta ücretsiz bir Android uygulaması sunmaya başladı 2 yıl Apple’dan Disney hamlesi mi geliyor? 2 yıl Huawei P9 serisi 12 milyon adet sattı 2 yıl Bakanlık korumalarına yerli piyade tüfeği 2 yıl Mobilite: Android O, Vestel Venus 5000, Kırmızı iPhone ve dahası... 2 yıl Blizzard StarCraft’ı yeniliyor 2 yıl Apple, Çinli üreticinin açtığı patent davasını kazandı 2 yıl Norveç dünyanın ilk gemi tünelini inşa etmek için kolları sıvadı 2 yıl Opera Mini'ye Facebook bildirim çubuğu ve indirilebilir içerik tarama özelliği geldi 2 yıl Nintendo'nun E3 2017 için büyük planları var 2 yıl Uber’in otonom aracı kaza yaptı: Şirket test sürüşlerini askıya aldı 2 yıl Kuş gibi iniş yapan insansız hava aracı 2 yıl Blitzkrieg 3’te yapay zeka, rakiplere nal toplatıyor 2 yıl WhatsApp’a sahte değerlendirme suçlaması 2 yıl Asus DSL-AC55U modem/router incelemesi "Torrent destekli, çekim alanı iyi" Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
S-400'ler kaç taneymiş ve inanılmaz
DH Forum
VF Şampiyonluk Ligi 2019 Yaz Mevsimi
Bölüm Sonu Canavarı
Google Stadia: İşte fiyatı, oyunları
DonanımHaber
MK11 DLC Karakterleri Nightwolf, Sindel
Bölüm Sonu Canavarı
Minecraft: Story Mode'unu 25 Haziran'dan
Bölüm Sonu Canavarı
[Galatasaray 2019/2020 Sezonu] Genel
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim