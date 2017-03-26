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Kuş gibi iniş yapan insansız hava aracı

İngiliz araştırmacılar iniş sırasında kuşların yaptığı gibi hızını ve yüksekliğini aniden düşüren ve kanatlarını yukarı kaldırarak yumuşak bir iniş yapabilen insansız hava aracı geliştirdi.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
4,9b
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10
Diğer Bilim ve Teknoloji
Furkan Babur
Yazar
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Kuş gibi iniş yapan insansız hava aracı
 

Günümüzde kullanılan pek çok hava aracının yapımında mucitlerin kuşlardan esinlendiği biliniyor ancak uçmaları ve (kısmen de olsa) görünüşleri dışında droneların ve diğer insansız hava araçlarının kuşlara pek benzemediğini söyleyebiliriz. BMT Savunma Hizmetleri şirketi ve Bristol Üniversitesi araştırmacılarının birlikte geliştirdiği insansız hava aracı ise kanatlarıyla süzülmesi ve kuşların yaptığı gibi iniş yapmasıyla benzerlerinden ayrılıyor.

Kuşların iniş yaparken gerçekleştirdiği ‘’derin duraklama’’ yani yüksekliklerini ve hızlarını aniden düşürerek iniş yapmadan önce kanatlarını yukarı doğru kaldırma eyleminden ilham alan araştırmacıların oluşturduğu insansız hava aracı sahip olduğu yeni kanat sistemi sayesinde ileri geri momentum uyguluyor ve yarattığı bu momentum sayesinde kendi etrafında dönebilmesini ve aniden hızını kesmesini sağlıyor. Bununla birlikte sahip olduğu yapay zeka ile araç 5000 denemenin ardından artık herhangi bir hız ya da rüzgar değişimini ardından kanatlarını nasıl ayarlaması gerektiğini de biliyor.

Araştırmacılara göre bu tür yüksek manevra kabiliyetine sahip İHA’lar, yerleşim bölgelerinde de trafik ışıkları, elektrik telleri ve binalar gibi kendileri için tehlikeli olan noktalara çarpmadan kolaylıkla uçabilir ve bir gün yangın söndürme ya da paket teslimatı gibi işlerde kullanılabilir.

Geliştirilen İHA’nın iniş yeteneğini aşağıdaki videoda görebilirsiniz:


https://www.engadget.com/2017/03/20/drone-lands-like-bird/ Yorum Yaz
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efyavas 2 yıl en beğenilen 1BilimAdamı
Kardeş sen kendin de önce 'Bu mu'yu doğru düzgün yazmayı öğren.
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kadirirdem 2 yıl
Kuşların örnek alınması güzel olmuş mantıklı.
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arel.gr 2 yıl
tarlaya yumuşak iniş değil düşüş yapıyor tekrar kalkış yapmaması da tescili
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ByBaterist 2 yıl
helal olsun.
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porsoro 2 yıl
Geleceğin ışıklarını görebiliyoruz ama acaba kendisini görebilecek miyiz?
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Captain_Ivy 2 yıl
Koca yolcu uçağında hayal ettim bunu bir an.
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1BilimAdamı 2 yıl
(Bu mu) yani doğru düzgün 1 video çekememişler.
EK:Yerli geliştirilen pek çok İHA projesi varken böyle konsept aşamasında olan, düzgün 1 tane videosu olmayan bir projeyi haber yapmanız gereksiz...
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efyavas 2 yıl 1BilimAdamı
Kardeş sen kendin de önce 'Bu mu'yu doğru düzgün yazmayı öğren.
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Batumatu 2 yıl
Efsane olmuş... Doğadan öğreneceğimiz daha çok şey var.
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axaxa 2 yıl
Sevimli olmuş.
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