Kuş gibi iniş yapan insansız hava aracı

Günümüzde kullanılan pek çok hava aracının yapımında mucitlerin kuşlardan esinlendiği biliniyor ancak uçmaları ve (kısmen de olsa) görünüşleri dışında droneların ve diğer insansız hava araçlarının kuşlara pek benzemediğini söyleyebiliriz. BMT Savunma Hizmetleri şirketi ve Bristol Üniversitesi araştırmacılarının birlikte geliştirdiği insansız hava aracı ise kanatlarıyla süzülmesi ve kuşların yaptığı gibi iniş yapmasıyla benzerlerinden ayrılıyor.

Kuşların iniş yaparken gerçekleştirdiği ‘’derin duraklama’’ yani yüksekliklerini ve hızlarını aniden düşürerek iniş yapmadan önce kanatlarını yukarı doğru kaldırma eyleminden ilham alan araştırmacıların oluşturduğu insansız hava aracı sahip olduğu yeni kanat sistemi sayesinde ileri geri momentum uyguluyor ve yarattığı bu momentum sayesinde kendi etrafında dönebilmesini ve aniden hızını kesmesini sağlıyor. Bununla birlikte sahip olduğu yapay zeka ile araç 5000 denemenin ardından artık herhangi bir hız ya da rüzgar değişimini ardından kanatlarını nasıl ayarlaması gerektiğini de biliyor.

Araştırmacılara göre bu tür yüksek manevra kabiliyetine sahip İHA’lar, yerleşim bölgelerinde de trafik ışıkları, elektrik telleri ve binalar gibi kendileri için tehlikeli olan noktalara çarpmadan kolaylıkla uçabilir ve bir gün yangın söndürme ya da paket teslimatı gibi işlerde kullanılabilir.

Geliştirilen İHA’nın iniş yeteneğini aşağıdaki videoda görebilirsiniz:

https://www.engadget.com/2017/03/20/drone-lands-like-bird/