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    Bilim insanları, birden çok robottan oluşan bir robot geliştirdi

    Bilim insanlarının geliştirdiği yeni bir robotik sistem, tek başlarına bir işe yaramayan robotları bir araya getirerek robotlara hareket kabiliyeti kazandırıyor. Sistem büyük potansiyele sahip.
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
    Gökhan G.
    Editör
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    Bilim insanları, birden çok robottan oluşan bir robot geliştirdi
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    Robotik dünyası, takipte bazen zorlanacağımız kadar hızlı ilerliyor. Gelişen teknolojinin de yardımıyla karşımıza çıkan tasarımlar ise bazen popüler bilim kurgu filmlerini aratmayacak nitelikte oluyor. Bu konuda gündeme düşen son robotik tasarım da bir hayli ilginç.

    Smart particles (akıllı parçalar) kelimelerinden türetilen ve “smarticles” adı verilen robot sistemi birden çok robotun bir araya gelerek farklı robotlar oluşturması fikrine dayanıyor.  

    “Robotlardan yapılan robotlar” ifadesinin de kullanıldığı sistemde araştırmacılar, tek başlarına hareket imkânı bulunmayan robotları bir araya getirmeyi başararak daha büyük bir robot oluşturmayı başarmışlar. Ortalama bir akıllı telefon boyutlarına sahip bu robotlar, örneğin tek başlarına kanatlarını çırptığında bir işe yaramazken bir araya geldiklerinde hareket kabiliyeti kazanmışlar.

    Tek bir karmaşık ve pahalı robot kullanmak yerine “sürü” halinde ve ucuza mal edilen robotların kullanılmasının daha etkin olacağı tezini savunan araştırmacı William Savoie yaptığı açıklamada, "Bu sayede hem hareket kabiliyeti artırılmış oluyor hem de planlanan faaliyetler daha ucuza gerçekleştirilebiliyor. Ürettiğimiz sistem merkezi bir işlemciye bağlı olmadığı için robotlardan bir ya da birkaçı arızalansa bile sistemin çalışma potansiyeli devam ediyor." ifadelerini kullanmış.

    Beş robotu plastik bir halkanın içine yerleştiren bilim insanları bir araya getirdikleri gruba “supersmarticle” adını vermiş. Özel hazırlanan algoritma ile bir ışık kaynağına grup olarak hareket etmeleri sağlanan robotların her birine ise bir ışık sensörü yerleştirilmiş. Işık kaynağına yakın olan robotların hareketi kestiği sistemde arkada kalan robotlar hareket etmeyi sürdürürken gruptaki diğer robotları da ittirmişler. Aşağıdaki videoda robotların ışık kaynağına olan hareketini izleyebilirsiniz.

     

    Henüz emekleme aşamasında olan çalışmanın ileride kurtarma, askeri ve nakliye görevlerinde kullanılabileceği ifade ediliyor.  



    https://www.sciencemag.org/news/2019/09/watch-robot-made-robots-move-around Yorum Yaz
    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    Amd64x2 1 sa.
    Ben çocukken (80 ler den bahsediyorum) kurmalı arabaların yanında yöresinde mekanizma olurdu takla attırmak için, birde sağ ve sol taraf tekerlerin birde çıkıntı olurdu, araba yatınca o çıkıntı aracı ayağa kaldırırdı.
    Haberi okumadım, ki çoğunlukla yorumlara bakarım bana o oyuncağı hatırlattı, bunlar robotsa o oyuncak terminatör o zaman.
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    por favor 1 sa.
    Çok önceleri voltran ile bunu yapmışlardı.
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    Ussuz 1 sa.
    Yıllardır iki robotik kol iki robotik ayak bir robotik gövde bir araya gelince robot yapıyolar bu tek başına bir robot mu oluyordu yıllardır. Gereksiz bir haber olmuş bence
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    blackzeros 2 sa.
    swarm robotlardan farkını anlayamadım ki o da yeni bir kavram değil...
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