Dünyanın ilk tam otonom diş ameliyatı gerçekleşti

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Tam Boyutta Gör Yapay zekânın da ilerlemesiyle robotik teknolojileri iyice gelişmeye ve yaygınlaşmaya başladı. Artık birçok farklı alanda robotların kullanıldığını görüyoruz. Hatta, evlerimize bile ulaştığını söylemek yanlış olmaz. Şimdi ise bu alanda önemli bir gelişme daha yaşandı. Boston merkezli ​​​​​Perceptive, robotik diş hekimliği sistemi ile bir insan üzerinde dünyanın ilk tam otomatik diş ameliyatının tamamladı.

Yapay zeka destekli robotik diş tedavisinde ilk

Perceptive'in yapay zeka destekli robotik sistemi, AI destekli 3D görüntüleme yazılımı ve robotik kolların bir kombinasyonunu kullanıyor. Ancak tabii ki bu kadar basit değil.

Şirketin açıklamasına göre Perceptive, diş uygulamarında hedef bölgeyi teşhis etmek ve uygulanabilir bir tedavi planı oluşturmak için 3D hacimsel verileri kullanıyor. Böylece bu robotik bazlı cerrahi işlemler, tamamen bağımsız olarak gerçekleştirebiliyor. Bu da iki saat veya daha uzun süren diş tacı gibi uygulamaların, yalnızca 15 dakikada tamamlanmasını sağlıyor.

Tam Boyutta Gör Daha spesifik olarak, Perceptive'in robotik diş hekimliği sistemi, hedef bölgeyi tarayan ve "diş etinin, yüzeyinin ve sıvıların içinden" 3D görüntüleri yakalayan Optik Koherens Teknolojisi'nden (OCT) faydalanıyor. Proje ekibine göre, görüntüleme teknolojisinin doğruluk oranı geleneksel X-ışınları ve CBCT tarayıcılarına kıyasla %90'ın üzerinde. Toplanan veriler ise, robotun doğru tedavi hakkında bilgilendirilmesi için Perceptive'in yapay zeka algoritmaları tarafından yorumlanıyor.

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Şirkete göre bu gelişmiş tarayıcı sayesinde hastalar diş sağlıklarını net bir şekilde görebiliyor ve bakıma ihtiyaç duyduklarını daha iyi anlayabiliyorlar. Bu konuda Perceptive CEO'su ve Kurucusu Dr. Chris Ciriello şunları söyledi;

"Dünyanın ilk tam otomatik robotik diş prosedürünü başarıyla tamamladığımız için heyecanlıyız. Bu tıbbi atılım, diş prosedürlerinin hassasiyetini ve verimliliğini artırıyor ve daha iyi diş bakımına erişimi demokratikleştirerek hasta deneyimini ve klinik sonuçları iyileştiriyor. Sistemimizi ilerletmeyi ve hastalar için ölçeklenebilir, tam otomatik diş sağlığı çözümlerine öncülük etmeyi dört gözle bekliyoruz."

Yeni gelişme, her ne kadar cerrahi alanda hata oranını azaltacak olsa da, robot henüz FDA (Amerika Birleşik Devletleri Gıda ve İlaç Dairesi) tarafından onaylanmadı. Ancak erişilebilir olduğu takdirde, diğer sağlık alanlarında da benzer çalışmalar görebiliriz.

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