Dünyanın ilk tam otonom diş ameliyatı gerçekleşti

Yapay zeka destekli robotik diş tedavisinde ilk
Perceptive'in yapay zeka destekli robotik sistemi, AI destekli 3D görüntüleme yazılımı ve robotik kolların bir kombinasyonunu kullanıyor. Ancak tabii ki bu kadar basit değil.
Şirketin açıklamasına göre Perceptive, diş uygulamarında hedef bölgeyi teşhis etmek ve uygulanabilir bir tedavi planı oluşturmak için 3D hacimsel verileri kullanıyor. Böylece bu robotik bazlı cerrahi işlemler, tamamen bağımsız olarak gerçekleştirebiliyor. Bu da iki saat veya daha uzun süren diş tacı gibi uygulamaların, yalnızca 15 dakikada tamamlanmasını sağlıyor.
Şirkete göre bu gelişmiş tarayıcı sayesinde hastalar diş sağlıklarını net bir şekilde görebiliyor ve bakıma ihtiyaç duyduklarını daha iyi anlayabiliyorlar. Bu konuda Perceptive CEO'su ve Kurucusu Dr. Chris Ciriello şunları söyledi;
"Dünyanın ilk tam otomatik robotik diş prosedürünü başarıyla tamamladığımız için heyecanlıyız. Bu tıbbi atılım, diş prosedürlerinin hassasiyetini ve verimliliğini artırıyor ve daha iyi diş bakımına erişimi demokratikleştirerek hasta deneyimini ve klinik sonuçları iyileştiriyor. Sistemimizi ilerletmeyi ve hastalar için ölçeklenebilir, tam otomatik diş sağlığı çözümlerine öncülük etmeyi dört gözle bekliyoruz."
Yeni gelişme, her ne kadar cerrahi alanda hata oranını azaltacak olsa da, robot henüz FDA (Amerika Birleşik Devletleri Gıda ve İlaç Dairesi) tarafından onaylanmadı. Ancak erişilebilir olduğu takdirde, diğer sağlık alanlarında da benzer çalışmalar görebiliriz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.