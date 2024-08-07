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    Dünyanın ilk tam otonom diş ameliyatı gerçekleşti

    Robotik diş hekimliği sistemi ile dünyanın ilk tam otonom insan ameliyatı gerçekleşti. Yeni sistem, sağlık alanında daha geniş bir yer bulabilir. İşte detaylar...
    Dünyanın ilk tam otonom diş ameliyatı gerçekleşti! Tam Boyutta Gör
    Yapay zekânın da ilerlemesiyle robotik teknolojileri iyice gelişmeye ve yaygınlaşmaya başladı. Artık birçok farklı alanda robotların kullanıldığını görüyoruz. Hatta, evlerimize bile ulaştığını söylemek yanlış olmaz. Şimdi ise bu alanda önemli bir gelişme daha yaşandı. Boston merkezli ​​​​​Perceptiverobotik diş hekimliği sistemi ile bir insan üzerinde dünyanın ilk tam otomatik diş ameliyatının tamamladı.

    Yapay zeka destekli robotik diş tedavisinde ilk

    Perceptive'in yapay zeka destekli robotik sistemi, AI destekli 3D görüntüleme yazılımı ve robotik kolların bir kombinasyonunu kullanıyor. Ancak tabii ki bu kadar basit değil. 

    Şirketin açıklamasına göre Perceptive, diş uygulamarında hedef bölgeyi teşhis etmek ve uygulanabilir bir tedavi planı oluşturmak için 3D hacimsel verileri kullanıyor. Böylece bu robotik bazlı cerrahi işlemler, tamamen bağımsız olarak gerçekleştirebiliyor. Bu da iki saat veya daha uzun süren diş tacı gibi uygulamaların, yalnızca 15 dakikada tamamlanmasını sağlıyor.

    Dünyanın ilk tam otonom diş ameliyatı gerçekleşti! Tam Boyutta Gör
    Daha spesifik olarak, Perceptive'in robotik diş hekimliği sistemi, hedef bölgeyi tarayan ve "diş etinin, yüzeyinin ve sıvıların içinden" 3D görüntüleri yakalayan Optik Koherens Teknolojisi'nden (OCT) faydalanıyor. Proje ekibine göre, görüntüleme teknolojisinin doğruluk oranı geleneksel X-ışınları ve CBCT tarayıcılarına kıyasla %90'ın üzerinde. Toplanan veriler ise, robotun doğru tedavi hakkında bilgilendirilmesi için Perceptive'in yapay zeka algoritmaları tarafından yorumlanıyor.

    Şirkete göre bu gelişmiş tarayıcı sayesinde hastalar diş sağlıklarını net bir şekilde görebiliyor ve bakıma ihtiyaç duyduklarını daha iyi anlayabiliyorlar. Bu konuda Perceptive CEO'su ve Kurucusu Dr. Chris Ciriello şunları söyledi;

    "Dünyanın ilk tam otomatik robotik diş prosedürünü başarıyla tamamladığımız için heyecanlıyız. Bu tıbbi atılım, diş prosedürlerinin hassasiyetini ve verimliliğini artırıyor ve daha iyi diş bakımına erişimi demokratikleştirerek hasta deneyimini ve klinik sonuçları iyileştiriyor. Sistemimizi ilerletmeyi ve hastalar için ölçeklenebilir, tam otomatik diş sağlığı çözümlerine öncülük etmeyi dört gözle bekliyoruz."

    Yeni gelişme, her ne kadar cerrahi alanda hata oranını azaltacak olsa da, robot henüz FDA (Amerika Birleşik Devletleri Gıda ve İlaç Dairesi) tarafından onaylanmadı. Ancak erişilebilir olduğu takdirde, diğer sağlık alanlarında da benzer çalışmalar görebiliriz.

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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 3 hafta önce

    2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.

    0
    01muallim 4 hafta önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 4 hafta önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 4 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    E_Y_B_H_P_T 4 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 6 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 6 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 7 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 8 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 9 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 9 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 9 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 11 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 11 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 11 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 11 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 11 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 11 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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