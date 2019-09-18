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    Ford Otosan ve AVL'nin otonom konvoy projesi başarıyla test edildi

    Ford Otosan, AVL ortaklığı ile geliştirdiği 'platooning-otonom konvoy' projesinin ilk testlerini başarıyla gerçekleştirdi. Testler markanın yeni çekicisi F-Max üzerinde gerçekleştirildi.
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    Otomobil Teknolojileri
    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    Ford Otosan ve AVL'nin otonom konvoy projesi başarıyla test edildi
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    Ford Otosan ve AVL ortaklığında geçtiğimiz yıl temelleri atılan ‘Platooning-otonom konvoy’ projesinde önemli bir aşama gerçekleşti. Kamyon taşımacılığını yeniden şekillendireceğine inanılan projenin başlangıç testleri başarıyla tamamlandı. Testler Ford Trucks’ın yeni çekicisi F-Max üzerinde gerçekleştirildi.

    Konvoy şeklinde ve otonom halde yola çıkan iki Ford Trucks çekicisi, yapılan ilk denemelerde mesafeleri başarıyla kat etti. Trafiğe kapalı kısa mesafeli bir alanda yapılan denemelerin ilkinde, arka arkaya giden iki çekici ‘platooning’ teknolojisi sayesinde birbirine başarılı bir şekilde bağlandı. Kısa mesafe olduğu için 70 km/s ile yapılan testte arkadaki araç öndeki lider aracı otonom olarak takip etti. Öndeki araç durduğunda o da takip mesafesini bozmadan başarılı bir şekilde durdu.

    Ayrıca Bkz. "Makyajlı Land Rover Discovery Sport Türkiye'de: İşte fiyatı ve özellikleri"

    Ford Otosan Eskişehir Fabrikası’nda gerçekleştirilen testlerin bir diğer ayağında iki çekici arasına yabancı bir araç girdiğinde nasıl tepki verdikleri gözlendi. Yabancı aracın giriş yapmasıyla birlikte, otonom şekilde ilerleyen ikinci çekicinin takip mesafesini artırdığı görüldü. Aradaki aracı tehlikeye atmadan ilerleyen iki çekici, aracın şerit değiştirmesiyle birlikte yeniden eski takip mesafesine döndü. Böylece iki senaryo da başarılı bir şekilde tamamlanmış oldu.

    Neden platooning teknolojisi?

    Ford Otosan Genel Müdür Yardımcısı Burak Gökçelik bu teknolojiyi şöyle anlatıyor: “Platooning” teknolojisi ile şehirlerarası taşımacılık yapan ağır ticari araçların seyir halinde birbirlerini yakın mesafeden takip edebilmeleri sayesinde yakıt tüketimi ve karbon emisyonları ciddi oranda azalacak, böylece işletme maliyetleri de düşürülmüş olacak. “Platooning” bu açıdan bakıldığında sadece karayolu taşımacılığında operasyonel verimi arttırmakla kalmayacak, güvenlik konusunda da önemli bir rol oynayacak. “Platooning”, araçlar arası haberleşme teknolojisi sayesinde ortalama bir sürücüye göre daha hızlı ve güvenilir eylemleri mümkün kılacak, böylece daha emniyetli bir sürüş sağlayacak.”

    Platooning teknolojisinin uzun mesafede kamyonların yakıt tüketimini %8 ile %15 oranında azaltması hedefleniyor.



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    orhanyaltir 1 sa.
    Bu iş şoförleri üzer😂😂
    Güzel bi teknoloji ama pratikte bizim tr gibi ülkelerde hanzo sürücüler yüzünden o konvoy işi sıkıntı..
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