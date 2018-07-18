Bilim insanlarından "ölümcül otonom silah" geliştirmeme sözü

Yapay zeka alanında çalışan 2.000'den fazla bilim insanı, "ölümcül otonom silah" geliştirmeyeceklerine veya üretmeyeceklerine dair bir taahhüt imzaladı. İmza veren 2.400'e yakın kişi arasında Tesla'nın kurucusu Elon Musk ve Google'ın Londra merkezli DeepMind AI iştirakinin üç kurucusu da yer alıyor.

Bilim insanları, askeri firmalar ve devletler için ölümcül otonom silah sistemi üretiminin durdurulmasını sağlayacak küresel yasaların getirilmesini istiyor. Şu anda dünyanın dört bir yanındaki ülkelerin silahlı kuvvetleri, yapay zekaya büyük yatırımlar yapıyor. Dolayısı ile herhangi bir mevzuat olmadan silahlı robotların üretiminin kontrol altına alınması oldukça zor olabilir.

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Yapay zeka teknolojisi hızlı bir şekilde ilerliyor ve gelecekte insan gibi davranarak anlık karar verebilecek seviyeye ulaşacak. Yani silahlarla donatılmış bir otonom robot insan müdahalesi olmaksızın ateş etme veya etmeme kararı alabilecek.

Otonom silahlar teröristlere satılmamalı

Sydney'deki New South Wales Üniversitesi'nde görev yapan yapay zeka profesörü Toby Walsh konuyla ilgili olarak "Otonom silahların kabul edilemez olduğunu uluslararası norm haline getirmemiz gerekiyor. Döngüde daima bir insan olmalı" dedi.

Walsh ayrıca "Kimseyi otonom silah üretmekten alıkoyamayız, tıpkı kimsenin kimyasal silah yapmasını engelleyemediğimiz gibi. Ancak, eşkıya devletlerin veya teröristlerin otonom silahlara kolayca erişimlerini istemiyorsak, silah şirketleri tarafından açıkça satılmamalarını sağlamalıyız" ifadelerini kullandı.