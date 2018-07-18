Türk Hava Kurumu'ndan vatandaşlara yönelik İHA kursu

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Drone kullanımının hızla artması üzerine Türk Hava Kurumu (THK), halka yönelik İHA eğitimi vermeye başladı. Kurs sonunda katılımcılar sportif lisansa sahip olacak.

Ağırlığı 500 gramdan 25 kilograma kadar olan İHA’ları kullanacak kişilere yönelik hazırlanan kurs 36 saat teorik ve 3 saat pratik eğitimden oluşuyor. Daha önce ticari kullanım ve kolluk kuvvetlerine verilen eğitimin benzeri içeriklere sahip olacak. Teorik eğitimde uçuş dinamiği, uçuş prensipleri, bakım-onarım ve hava hukuku gibi konulara değinilecek. Pratik eğitimin ardından yapılacak sınavda başarılı olan adaylar lisans kazanacak.

Eğitimler Eskişehir'de veriliyor

THK’nin sivillere yönelik İHA eğitimi, Eskişehir’de bulunan İnönü Havacılık ve Eğitim Merkezi'nde verilecek. Eğitim sonunda Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) onaylı ticari pilot ve Uluslararası Hava Sporları Federasyonu (FAI) sportif lisansına sahip olunacak.

Uçuş emniyeti ve güvenlik nedeniyle ağırlığı 500 gramı aşan droneların kullanılması için drone’un ve bunu kullanacak pilotların e-devlet üzerinden SHGM’ye kayıt yapması gerekiyor. Belirli alanlarda uçurulması için uçuş izni alınması şart koşuluyor. THK’nin İHA kursu ile pilotların uçuş emniyetini ihlal etmeden drone kullanabilmesi amaçlanıyor. Kurs kayıtları başladı.