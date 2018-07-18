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Türk Hava Kurumu'ndan vatandaşlara yönelik İHA kursu

Drone kullanımının her geçen gün artması ile uçuş emniyeti ihlalleri de artıyor. Bu nedenle Türk Hava Kurumu, sivil vatandaşa yönelik İHA kursu vermeye başladı. Kursun sonunda lisans veriliyor.
10 ay
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havacılık
Yusuf Akbaş
Yazar
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Türk Hava Kurumu'ndan vatandaşlara yönelik İHA kursu
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Drone kullanımının hızla artması üzerine Türk Hava Kurumu (THK), halka yönelik İHA eğitimi vermeye başladı. Kurs sonunda katılımcılar sportif lisansa sahip olacak.

Ağırlığı 500 gramdan 25 kilograma kadar olan İHA’ları kullanacak kişilere yönelik hazırlanan kurs 36 saat teorik ve 3 saat pratik eğitimden oluşuyor. Daha önce ticari kullanım ve kolluk kuvvetlerine verilen eğitimin benzeri içeriklere sahip olacak. Teorik eğitimde uçuş dinamiği, uçuş prensipleri, bakım-onarım ve hava hukuku gibi konulara değinilecek. Pratik eğitimin ardından yapılacak sınavda başarılı olan adaylar lisans kazanacak.

Eğitimler Eskişehir'de veriliyor

THK’nin sivillere yönelik İHA eğitimi, Eskişehir’de bulunan İnönü Havacılık ve Eğitim Merkezi'nde verilecek. Eğitim sonunda Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) onaylı ticari pilot ve Uluslararası Hava Sporları Federasyonu (FAIsportif lisansına sahip olunacak.

Uçuş emniyeti ve güvenlik nedeniyle ağırlığı 500 gramı aşan droneların kullanılması için drone’un ve bunu kullanacak pilotların e-devlet üzerinden SHGM’ye kayıt yapması gerekiyor. Belirli alanlarda uçurulması için uçuş izni alınması şart koşuluyor. THK’nin İHA kursu ile pilotların uçuş emniyetini ihlal etmeden drone kullanabilmesi amaçlanıyor. Kurs kayıtları başladı.



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Apple Specialist 10 ay
Zorunlu bir olay mı bu ?
Hobi olarak nadiren Mavic Pro uçuruyorum.
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atilgan1 10 ay
thk.org.tr/...
İlgilenenler için kurs sitesi
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DH Misafiri 10 ay
'Drone kullanımının hızla arması üzerine' yazım yanlışı olmuş 'artması' olucak. Haberde güzel olmuş teşekkürler.
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theJuDGe_41 10 ay DH Misafiri
Düzelttim teşekkürler
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baahaadir 10 ay DH Misafiri
Merhaba, 'olucak' yazmışsınız, doğrusu 'olacak' olarak yazılmalıdır. Teşekkür eder iyi günler dilerim.
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baahaadir 10 ay DH Misafiri
Merhaba, 'olucak' yazmışsınız, doğrusu 'olacak' olarak yazılmalıdır. Teşekkür eder iyi günler dilerim.
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