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Bing'in video arama arayüzü yenilendi

3 yıl
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Diğer
Can Tunçer
Haber Editörü
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Bing'in video arama arayüzü yenilendi
 
Microsoft'un uzun senelerdir hayatımızda olmasına rağmen hemen hemen hiç kullanmadığımız arama motoru Bing, video arama sayfasında tasarımsal yenilikler kazandı.
Baştan aşağıya yenilenen Bing video arama sayfası, öncelikle eskiye oranla daha büyük video önizleme görselleri kazanıyor ve böylece video içeriği hakkında daha rahat bilgi alınabiliyor. Videoların aldığı beğeni, kanal, yükleme günü ve izlenme sayısı gibi bilgileri içerisine girmeden gözler önüne serebilen Bing, ayrıca "Hero" adını verdiği seçime en uygun videoyu da direkt olarak sayfa bünyesinde aktif şekilde açabiliyor.
Yeni arayüzün alt tarafında aranan içeriğe bağlı sanatçıları ve alakalı diğer videoları gösteren Bing, bu değişim ile Google'ın kendi video arama sayfasından çok daha güzel bir tasarım / arayüz ortaya koyuyor. Konu hakkında hazırlanan sayfaya buradan ulaşabilirsiniz.

http://blogs.bing.com/search/2015/06/19/bing-gives-videos-a-modern-makeover/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Biyturs_OnSr 3 yıl
Önceki sistem zaten iyiydi, şimdi çok daha iyi olmuş.
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