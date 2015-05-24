Biostar, Intel 100 serisi çipsetlere geçiş yapıyor

Intel'in tick-tock iş planındaki tock aşamasını oluşturan Skylake mimarisi, Broadwell mimarisinin daha gelişmiş hali olarak karşımıza çıkacak. Ancak şimdilik bütün dikkatler Broadwell tabanlı masaüstü işlemcilere çevrilmiş durumda.





Henüz vakit olmasına karşın Intel, yeni mimariyi destekleyecek çipsetlerini de tamamlamak üzere. Ortaklara dağıtılan örnekler sonrasında ilk ürünlerin Computex 2015 fuarında görücüye çıkması bekleniyor. Biostar bu konuda ilki gerçekleştirmek niyetinde.





Biostar fuara üç adet çipset ile gelmeyi planlıyor. Z170 hız aşırtma yeteneğine sahip tam fonksiyonlu bileşenlerin yer aldığı bir çipset olacak. H170 çipseti ise bunun hız aşırtma imkanı sunmayan sürümü olacak. B150 çipseti ise kurumlara ve bütçe dostu platformlara yönelik olacak.





Firmanın ilk görsellerini yayımladığı anakart ise Gaming Z170X4 adını taşıyor. Anakartta herhangi bir soğutucu düzeneği olmadığı görülürken, 3 adet de SATA-Express slotu mevcut.





Biostar bunun yanında fuara Gaming Z97X anakartını da getirecek. Yüksek performans arayanlara yönelik olacak anakartta Hi-Fi ses, çift Gb Ethernet, çift HDMI portu, USB 3.1, M.2 SSD slotu, SATA-Express, hız aşırtma, LN2 modu şeklinde özellikler de yer alacak.

http://www.tomshardware.com/news/biostar-100-series-intel-chipset,29162.html#xtor=RSS-980