Biostar, Intel 100 serisi çipsetlere geçiş yapıyor

Haber Editörü
Intel'in tick-tock iş planındaki tock aşamasını oluşturan Skylake mimarisi, Broadwell mimarisinin daha gelişmiş hali olarak karşımıza çıkacak. Ancak şimdilik bütün dikkatler Broadwell tabanlı masaüstü işlemcilere çevrilmiş durumda.
Henüz vakit olmasına karşın Intel, yeni mimariyi destekleyecek çipsetlerini de tamamlamak üzere. Ortaklara dağıtılan örnekler sonrasında ilk ürünlerin Computex 2015 fuarında görücüye çıkması bekleniyor. Biostar bu konuda ilki gerçekleştirmek niyetinde.
Biostar fuara üç adet çipset ile gelmeyi planlıyor. Z170 hız aşırtma yeteneğine sahip tam fonksiyonlu bileşenlerin yer aldığı bir çipset olacak. H170 çipseti ise bunun hız aşırtma imkanı sunmayan sürümü olacak. B150 çipseti ise kurumlara ve bütçe dostu platformlara yönelik olacak.
Firmanın ilk görsellerini yayımladığı anakart ise Gaming Z170X4 adını taşıyor. Anakartta herhangi bir soğutucu düzeneği olmadığı görülürken, 3 adet de SATA-Express slotu mevcut.
Biostar bunun yanında fuara Gaming Z97X anakartını da getirecek. Yüksek performans arayanlara yönelik olacak anakartta Hi-Fi ses, çift Gb Ethernet, çift HDMI portu, USB 3.1, M.2 SSD slotu, SATA-Express, hız aşırtma, LN2 modu şeklinde özellikler de yer alacak.
http://www.tomshardware.com/news/biostar-100-series-intel-chipset,29162.html#xtor=RSS-980 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Ekran kartı için güzel bir çözüm bulamadılar gitti, iyisini alsan 1-2 slotu fazladan harcıyor. Acaba farklı yere monte etsekte uzatma kabloylamı anakarta bağlansa.
Haberin yeni çıkacak mimariyle skylake'le ilgisi yoksa haberin başında ne arıyor? Haberi okurken açtım yeni mimariyle ilgili birşeyler var herhalde diye saçma sapan bir girişle karşılaştım.. haberin başına bak devamına bak.. Edebiyat yapıcam diye saçma sapan yazıları bırakın Allah aşkına gece gece moralimi bozdun ya.. al git haberinle saçma saçma işler.. tövbe
Sakin ol arkadaşım haberde bir sorun yok. Broadwell mimarisinde sadece 2 tane masaüstü işlemcisi çıkacak (i5 5675c ve i7 5775c), Broadwell mimarisi daha çok dizüstü çözümlere ağırlık verecek. Geriye kalan masaüstü işlemciler Skylake mimarisiyle, yani 6000 serisiyle (6600K - 6700K) daha gelişmiş olarak gelecek. Haberde Biostar'ın bir hamle yaparak Skylake çözümlerini erken sunduğu belirtilmiş. Ben senin neye kızdığını anlamış değilim.
Bakalım amd ne yapacak 2020 deyil bi gidişle 2018 iflası verir..(keşke böyle olmasaydı)
şu amdyi zamzunk alsada rekabet olsa.
Bakkal değil yarı iletken üzerine iş yapıyorlar.
Batmaz, güzel kafanı yorma sen.