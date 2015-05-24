Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Anakart ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Biostar, Intel 100 serisi çipsetlere geçiş yapıyor

4 yıl
3,5b
1
20
Anakart
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Biostar, Intel 100 serisi çipsetlere geçiş yapıyor

Intel'in tick-tock iş planındaki tock aşamasını oluşturan Skylake mimarisi, Broadwell mimarisinin daha gelişmiş hali olarak karşımıza çıkacak. Ancak şimdilik bütün dikkatler Broadwell tabanlı masaüstü işlemcilere çevrilmiş durumda. 

Henüz vakit olmasına karşın Intel, yeni mimariyi destekleyecek çipsetlerini de tamamlamak üzere. Ortaklara dağıtılan örnekler sonrasında ilk ürünlerin Computex 2015 fuarında görücüye çıkması bekleniyor. Biostar bu konuda ilki gerçekleştirmek niyetinde.

Biostar fuara üç adet çipset ile gelmeyi planlıyor. Z170 hız aşırtma yeteneğine sahip tam fonksiyonlu bileşenlerin yer aldığı bir çipset olacak. H170 çipseti ise bunun hız aşırtma imkanı sunmayan sürümü olacak. B150 çipseti ise kurumlara ve bütçe dostu platformlara yönelik olacak. 

Firmanın ilk görsellerini yayımladığı anakart ise Gaming Z170X4 adını taşıyor. Anakartta herhangi bir soğutucu düzeneği olmadığı görülürken, 3 adet de SATA-Express slotu mevcut. 

Biostar bunun yanında fuara Gaming Z97X anakartını da getirecek. Yüksek performans arayanlara yönelik olacak anakartta Hi-Fi ses, çift Gb Ethernet, çift HDMI portu, USB 3.1, M.2 SSD slotu, SATA-Express, hız aşırtma, LN2 modu şeklinde özellikler de yer alacak. 

http://www.tomshardware.com/news/biostar-100-series-intel-chipset,29162.html#xtor=RSS-980 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
huseyincarnege 3 yıl
ŞUANKİ işlemciler gayet iyi ama yeni hayır demeyiz
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Tolgá 3 yıl
skylakede z97 desteklese ne güzel olcak.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
01myavuz 3 yıl
Herşeyi değişsede 1999 daki anakart dizaynından pek birşey değişmemiş.
Ekran kartı için güzel bir çözüm bulamadılar gitti, iyisini alsan 1-2 slotu fazladan harcıyor. Acaba farklı yere monte etsekte uzatma kabloylamı anakarta bağlansa.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Batuist 3 yıl
Intel'in tick-tock iş planındaki tock aşamasını oluşturan Skylake mimarisi, Broadwell mimarisinin daha gelişmiş hali olarak karşımıza çıkacak. Ancak şimdilik bütün dikkatler Broadwell tabanlı masaüstü işlemcilere çevrilmiş durumda.
Haberin yeni çıkacak mimariyle skylake'le ilgisi yoksa haberin başında ne arıyor? Haberi okurken açtım yeni mimariyle ilgili birşeyler var herhalde diye saçma sapan bir girişle karşılaştım.. haberin başına bak devamına bak.. Edebiyat yapıcam diye saçma sapan yazıları bırakın Allah aşkına gece gece moralimi bozdun ya.. al git haberinle saçma saçma işler.. tövbe
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
alito 3 yıl Batuist
Batuist

Intel'in tick-tock iş planındaki tock aşamasını oluşturan Skylake mimarisi, Broadwell mimarisinin daha gelişmiş hali olarak karşımıza çıkacak. Ancak şimdilik bütün dikkatler Broadwell tabanlı masaüstü işlemcilere çevrilmiş durumda.

Haberin yeni çıkacak mimariyle skylake'le ilgisi yoksa haberin başında ne arıyor? Haberi okurken açtım yeni mimariyle ilgili birşeyler var herhalde diye saçma sapan bir girişle karşılaştım.. haberin başına bak devamına bak.. Edebiyat yapıcam diye saçma sapan yazıları bırakın Allah aşkına gece gece moralimi bozdun ya.. al git haberinle saçma saçma işler.. tövbe

Sakin ol arkadaşım haberde bir sorun yok. Broadwell mimarisinde sadece 2 tane masaüstü işlemcisi çıkacak (i5 5675c ve i7 5775c), Broadwell mimarisi daha çok dizüstü çözümlere ağırlık verecek. Geriye kalan masaüstü işlemciler Skylake mimarisiyle, yani 6000 serisiyle (6600K - 6700K) daha gelişmiş olarak gelecek. Haberde Biostar'ın bir hamle yaparak Skylake çözümlerini erken sunduğu belirtilmiş. Ben senin neye kızdığını anlamış değilim.
1 Yanıt Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
magrofon 4 yıl
samsung un el atmadığı pek bişi kalmadı işlemci gpu flnda üresin artık bence zaten herşey samsung fabrikasında üretiliyor artık neredeyse ;)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
napolyon94 4 yıl
Lga775 x38 chipset devam
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Uçan Gergedan 4 yıl
Hadi hayırlı olsun çok geç kaldı zaten intel, tabi haklı da sayılır, güçlü bir rakip yoksa bende olsam bende geç çıkartırım yeni işlemcileri
Bakalım amd ne yapacak 2020 deyil bi gidişle 2018 iflası verir..(keşke böyle olmasaydı)
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Tolgá 4 yıl
haswell kullanıcılarının geçmesi için herhangi bir artısı yok skylake'in..ayıptır ya ikide bir çipset çıkarıyor.lga775 günlerini özledim ben.

şu amdyi zamzunk alsada rekabet olsa.
2 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
umut_baris 3 yıl Uçan Gergedan
Uçan Gergedan

Hadi hayırlı olsun çok geç kaldı zaten intel, tabi haklı da sayılır, güçlü bir rakip yoksa bende olsam bende geç çıkartırım yeni işlemcileri
Bakalım amd ne yapacak 2020 deyil bi gidişle 2018 iflası verir..(keşke böyle olmasaydı)


Bakkal değil yarı iletken üzerine iş yapıyorlar.

Batmaz, güzel kafanı yorma sen.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
xamaximax 4 yıl
skylakede z200 olur
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +289 12 Angry Men +170 Informed +154 serdar_k +130 madmahmutd +116 csh +104 aca-n +93 flowerhorn +89 MS4343 +86 Chronotide +82
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
3497 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Anakart, biostar
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 3 yıl Spigen HTC One M9 Ultra Hybrid Kılıf inceleme videosu 4 yıl 2si1 "konuk sunuculu" Teknoloji ve Oyun Programı Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Huawei, kendi mobil işletim sistemini
DH Forum
AMD Radeon Navi ekran kartlarının fiyatı
DonanımHaber
2019 Opel Corsa'nın iç ve dış tasarımı
DonanımHaber
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Sony Mobile Türkiye ve Orta Doğu kapanıyor
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
★ Redmi Note 7★ SATIŞA ÇIKTI
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim