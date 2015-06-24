Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Anakart ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Biostar, işlemci entegreli yeni anakartını duyurdu

3 yıl
3,1b
1
9
Anakart
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Biostar, işlemci entegreli yeni anakartını duyurdu

Bilgisayar pazarında özellikle Broadwell ailesinin fan gerektirmeyen düşük ısıl tasarım gücüne sahip modelleri sayesinde anakarta entegre sistemlere daha sık rastlar olduk. Sayısı şimdiden onu geçen Broadwell işlemci entegreli anakartlara bir yenisi daha katıldı.

Biostar N3150NH adındaki mini-ITX anakart, adından da anlaşılacağı üzere Broadwell tabanlı ve 4 çekirdekli 1.6GHz saat hızında çalışan Intel N3150 yongasetini üzerine lehimli olarak sunuyor. Modelde 1600MHz için 8GB'a kadar DDR3L RAM, 1066MHz için 16GB'a kadar DDR3L RAM seçeneği mevcut. 

Realtek ALC662 altı kanal ses kartı ile desteklenen modelde Realtek RTL8111H gigabit LAN kontrolcüsü, 4 adet USB 2.0, 3 adet USB 3.0, HDMI veya VGA çıkışı, USB'ler için yüzde 42 daha hızlı şarj imkanı sunan Charger Booster teknolojisi, veri trafiğini düzenleyebilen SmartSpeedLAN teknolojisi şeklinde diğer özellikler mevcut. 

N3150NH modelinde firma eXtreme Durable adlı kapasitörleri ile sıradan sıvı kapasitörlere göre 6.25 kat daha fazla kullanım ömrü sunuyor. Ayrıca anakart nem sonucu olabilecek oksitlenmenin önüne geçerken, ESD koruması ile kendisini elektrostatik şoklardan koruyor ve USB'lerden gelecek olası güç yüklenmelerinde de gücü anında kesebiliyor. 

Biostar karta BIOS seviyesinde virüs koruması entegre ederek muhtemel virüs saldırılarına karşı korunma sağlamış. Ayrıca BIO-Remote2 uygulaması ile iOS veya Android cihazlarınızı kablosuz fare gibi kullanabiliyorsunuz. Biostar N3150NH modeli 70$ fiyat etiketine sahip.  

http://www.tomshardware.com/news/biostar-n3150nh-cpu-integrated-motherboard,29422.html Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
El_domingo 3 yıl
bide uydu dvbs2 uydu alıcısıyla entegre gelseymiş canavar gibi olurmuş..:D
tam bi htpc canvarı..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
redoracle 3 yıl
Htpc için mini itx carrizo daha uygun olacaktır 4k için hevc 265 donanımsal çözücüsü var,4k tv bile seyredilir her türlü.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Regor 3 yıl
Ethernet yongası TRL8111H olarak tüm haber sitelerinde yanlış olarak yazılmış. RTL8111H olması gerekiyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
suphion 3 yıl
Bu bildiğin laptop olmuş.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
OldGamers86 3 yıl
Kullanım alanına göre güzel olabilir..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
_Dominic_Toretto_ 3 yıl
@ounomaus

Daha küçüğünü istiyorsanız NUC platformu mevcut.

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ounomaus 3 yıl
bu tarz çözümler için itx bile büyük daha küçük çözümler olmalı
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Lana-Del-Rey 3 yıl
Rez
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 3 yıl All in One Gestures ve Swipe Home Button İnceleme 3 yıl Turkcell T60 kutudan çıkyıor; Yeni telefon ve beraberinde gelenler Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
AMD Radeon Navi ekran kartlarının fiyatı
DonanımHaber
2019 Opel Corsa'nın iç ve dış tasarımı
DonanımHaber
Askerligimi bugun bitirdim
DH Forum
(PROGRAM ERKEN BİTİRİLDİ)Ekrem İmamoğlu
DH Forum
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Sony Mobile Türkiye ve Orta Doğu kapanıyor
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim