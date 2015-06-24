Biostar, işlemci entegreli yeni anakartını duyurdu

Bilgisayar pazarında özellikle Broadwell ailesinin fan gerektirmeyen düşük ısıl tasarım gücüne sahip modelleri sayesinde anakarta entegre sistemlere daha sık rastlar olduk. Sayısı şimdiden onu geçen Broadwell işlemci entegreli anakartlara bir yenisi daha katıldı.





Biostar N3150NH adındaki mini-ITX anakart, adından da anlaşılacağı üzere Broadwell tabanlı ve 4 çekirdekli 1.6GHz saat hızında çalışan Intel N3150 yongasetini üzerine lehimli olarak sunuyor. Modelde 1600MHz için 8GB'a kadar DDR3L RAM, 1066MHz için 16GB'a kadar DDR3L RAM seçeneği mevcut.





Realtek ALC662 altı kanal ses kartı ile desteklenen modelde Realtek RTL8111H gigabit LAN kontrolcüsü, 4 adet USB 2.0, 3 adet USB 3.0, HDMI veya VGA çıkışı, USB'ler için yüzde 42 daha hızlı şarj imkanı sunan Charger Booster teknolojisi, veri trafiğini düzenleyebilen SmartSpeedLAN teknolojisi şeklinde diğer özellikler mevcut.





N3150NH modelinde firma eXtreme Durable adlı kapasitörleri ile sıradan sıvı kapasitörlere göre 6.25 kat daha fazla kullanım ömrü sunuyor. Ayrıca anakart nem sonucu olabilecek oksitlenmenin önüne geçerken, ESD koruması ile kendisini elektrostatik şoklardan koruyor ve USB'lerden gelecek olası güç yüklenmelerinde de gücü anında kesebiliyor.





Biostar karta BIOS seviyesinde virüs koruması entegre ederek muhtemel virüs saldırılarına karşı korunma sağlamış. Ayrıca BIO-Remote2 uygulaması ile iOS veya Android cihazlarınızı kablosuz fare gibi kullanabiliyorsunuz. Biostar N3150NH modeli 70$ fiyat etiketine sahip.

http://www.tomshardware.com/news/biostar-n3150nh-cpu-integrated-motherboard,29422.html