Bir dönem Türkiye'de de satılan Daihatsu Copen'in coupe versiyonu tanıtıldı

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Tokyo’da düzenlenecek otomobil fuarına az bir zaman kalmasıyla birlikte fuarda sergilenecek araçlar da yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladı. Bu doğrultuda örtüsü kaldırılan otomobillerden bir tanesi de Daihatsu Copen Coupe oldu. Copen’in roadster versiyonu bir dönem Türkiye’de de satılmış, küçük yapısı ve tasarımıyla yollarda dikkat çeken bir model olmuştu.

İlk olarak 2016 Tokyo Otomobil Fuarı’nda konsept olarak tanıtılan Copen Coupe, aradan geçen üç yılın ardından nihayet üretim bandına çıkacak. Tasarımını Copen Robe ve Copen Xplay gibi yeni nesil versiyonlar yerine önceki nesilden alan Copen Coupe’nin üretimi 200 adetle sınırlı olacak. Aracın arkaya doğru eğimli tavanına opsiyonel olarak sunroof eklenebilecek.

Daihatsu Copen Coupe özellikleri ve fiyatı

Önümüzdeki yıl üretim bandına çıkması planlanan Daihatsu Copen Coupe’nin teslimatları Nisan ayında başlayacak. Otomobilin standart özellikleri arasında Momo deri direksiyon (CVT versiyonunda vites kulakçıkları da bulunacak), sınırlı kaymalı diferansiyel ve BBS jantlar bulunuyor. Aracın opsiyon listesini ise spor susturucu ve HKS süspansiyon oluşturuyor.

Motor tarafında değişim yapılmayan Daihatsu Copen Coupe’de 64 beygir güç üreten 0.66 litrelik üç silindirli turbo motor bulunuyor. Bu değerler aracın kendi evi Japonya’da kei car, yani mini sınıf otomobiller arasına girmesini sağlıyor. Manuel versiyonu 22 bin 250 dolar olan otomobilin fiyatı CVT şanzımanla birlikte 22 bin 450 dolara yükseliyor.