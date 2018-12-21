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Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Bir dönem Türkiye'de de satılan Daihatsu Copen'in coupe versiyonu tanıtıldı

Bir dönem ülkemizde de satılan ve hala nadir de olsa örneklerine rastladığımız Daihatsu Copen'in coupe versiyonu tanıtıldı. Tokyo Otomobil Fuarı'nda sergilenecek araç önümüzdeki yıl satışa çıkacak.
5 ay
7,4b
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5
Otomobil Teknolojileri
Barış Cankı
Otomobil Editörü
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Bir dönem Türkiye'de de satılan Daihatsu Copen'in coupe versiyonu tanıtıldı
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Tokyo’da düzenlenecek otomobil fuarına az bir zaman kalmasıyla birlikte fuarda sergilenecek araçlar da yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladı. Bu doğrultuda örtüsü kaldırılan otomobillerden bir tanesi de Daihatsu Copen Coupe oldu. Copen’in roadster versiyonu bir dönem Türkiye’de de satılmış, küçük yapısı ve tasarımıyla yollarda dikkat çeken bir model olmuştu.

İlk olarak 2016 Tokyo Otomobil Fuarı’nda konsept olarak tanıtılan Copen Coupe, aradan geçen üç yılın ardından nihayet üretim bandına çıkacak. Tasarımını Copen Robe ve Copen Xplay gibi yeni nesil versiyonlar yerine önceki nesilden alan Copen Coupe’nin üretimi 200 adetle sınırlı olacak. Aracın arkaya doğru eğimli tavanına opsiyonel olarak sunroof eklenebilecek.

Daihatsu Copen Coupe özellikleri ve fiyatı 

Önümüzdeki yıl üretim bandına çıkması planlanan Daihatsu Copen Coupe’nin teslimatları Nisan ayında başlayacak. Otomobilin standart özellikleri arasında Momo deri direksiyon (CVT versiyonunda vites kulakçıkları da bulunacak), sınırlı kaymalı diferansiyel ve BBS jantlar bulunuyor. Aracın opsiyon listesini ise spor susturucu ve HKS süspansiyon oluşturuyor.

Motor tarafında değişim yapılmayan Daihatsu Copen Coupe’de 64 beygir güç üreten 0.66 litrelik üç silindirli turbo motor bulunuyor. Bu değerler aracın kendi evi Japonya’da kei car, yani mini sınıf otomobiller arasına girmesini sağlıyor. Manuel versiyonu 22 bin 250 dolar olan otomobilin fiyatı CVT şanzımanla birlikte 22 bin 450 dolara yükseliyor.


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SeKSandDoRT 5 ay en beğenilen
manuel - cvt farkı 200 USD
Türkiye de manuel - otomatik fiyat farkı 20.000.- Turkish papel
adaletinin ...
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lojistisyen 5 ay
Geleceğin tsi motorunu yapmışlar kaç zaman önceden

"0.6 tsi 64 beygir"

Rampada 1.2 atmosferikten iyi gidiyor lafını duyar gibiyim
Geleceğin tsi motorunu yapmışlar kaç zaman önceden"0.6 tsi 64 beygir"Rampada 1.2 atmosferikten iyi gidiyor lafını duyar gibiyim...
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DH Misafiri 4 ay
Daihatsu toyotanın yan markası hatta bazı ülkelerde toyota ile ortak servisleri bile var. Bazı toyota modellerinin de daihatsu adıyla satılıyor bazı ülkelerde bu konuda birçok ortak model geliştirmeleri var diye biliyorum
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Seyrim 5 ay
Türkiye piyasasından çekilmeseydi ucuz otomobiller getiren bir şirketti..
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lojistisyen 5 ay
Geleceğin tsi motorunu yapmışlar kaç zaman önceden

"0.6 tsi 64 beygir"

Rampada 1.2 atmosferikten iyi gidiyor lafını duyar gibiyim
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DoctorEconomy 5 ay
Arabanın önü arkasından daha tipsiz ki önden resimi yok ederi 40 bin
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SeKSandDoRT 5 ay en beğenilen
manuel - cvt farkı 200 USD
Türkiye de manuel - otomatik fiyat farkı 20.000.- Turkish papel
adaletinin ...
Yanıtla +9
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