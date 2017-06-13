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Bir dönem sona erdi: Verizon resmen Yahoo’yu satın aldı

İnternet dünyasında bir dönem sona erdi ve Yahoo, çekirdek internet hizmetlerini resmen Verizon operatörüne sattı. Firma artık başka bir isimle ticari hayatına devam edecek.
1 yıl
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Web Siteleri
Ekrem71
Haber Editörü
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İnternetin ilk dönemlerinde en popüler arama motoru olan Yahoo, yıllar içerisinde rekabet gücünü kaybetti ve bugün resmi olarak internet hizmetlerini ABD’nin dev operatörü Verizon’a sattı. Firma artık başka bir isimle ticari hayatına devam edecek.

Bir dönem kapandı

David Filo ve Jerry Yang ortaklığında kurulan ve 1995 yılında ticari hayata atılan Yahoo, internetin ilk dönemlerinin öncülerinden kabul ediliyor. Gelişen internet nüfusuna hızlı cevap vermek isteyen Yahoo, 2004 yılına kadar Google’ın arama motorunu altyapı olarak kullanmıştı. Sonrasında ise kendi arama motoru ile yola devam etti.

2000’li yılların sonuna kadar Yahoo markasını video, mail, haber gibi pek çok platformda görmeye başlamıştık. Ne var ki Google’ın büyüyen rekabet gücüne dayanamadı ve 2010 yılından itibaren gerilemeye başladı. Özellikle son dönemde yaklaşık 1.5 milyar kullanıcısını etkileyen siber saldırı olayları firmann imajını iyice sarsmıştı.

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Yahoo, sahip olduğu 40 milyar dolarlık Alibaba hisselerinin ortaya çıkardığı 8 milyar dolarlık vergi yükünü ödeyebilmek için internet hizmetlerini satmaya karar vermişti. Verizon ilk etapta 4.83 milyar dolar teklif sunarken, siber saldırı haberleri sonrasında fiyat kırma yoluna gitti ve satış 4.48 milyar dolar ile kapandı.

Yahoo’nun geçen yıl tüm sitelerine gelen ziyaretçilerin aylık 7 milyar olduğu açıklanmıştı. Özellikle ABD’de Yahoo platformuna ilgi devam ediyor.

Satış sonrasında Yahoo artık Altaba Inc. ismiyle yoluna devam edecek ve CEO Marissa Mayer görevini bırakacak. Verizon ise Yahoo hizmetlerini Oath adını verdiği yeni iştirak altında toplayacak. Oath altında AOL, TechCrunch, Huffington Post, Engadget gibi pek çok bilindik marka yer alıyor. 

 

http://www.androidpolice.com/2017/06/13/verizon-completes-purchase-yahoo-4-48-billion/ Yorum Yaz
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odeon99 1 yıl
iyi olmuş
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aycibin 1 yıl
TR ve avrupa'da zaten çok önceden terkedilmişti.amerika'da faal kalmıştı.onu da sürdürememiş demek
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axaxa 1 yıl
Hizmete devamsa problem yok
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arel.gr 1 yıl axaxa
xattorneyx
Hizmete devamsa problem yok

hocam öne çıkan ne gibi hizmetleri vardı ?
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Quard 1 yıl
Hayırlı olsun olmasına da, Yahoo'da mail vs hesabı olanlara ne olacak onu merak ediyorum
umarım eskisi gibi devam eder yani herhangi bir değişiklik olmaz.
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sniper23 1 yıl
Requiescat in Pace...
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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kadirirdem 1 yıl
Ne diyelim Hayırlı Olsun.
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Guest-F8946C419 1 yıl
Aklıma simpsonlardan bi kesit geldi. Bir gün değerli hisse senedi alan Homer, kağıdın değerini öğrenmek için arar.
Homer: Animotion
+Up 6
Homer: yahoo
+down 8
Homer: what is this crap?
+fox broadcasting down 6
Homer: i hi
Yanıtla +1
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Yahoo, verizon ve
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