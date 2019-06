Bir sorunun cevabı: iPhone 5S hala alınır mı?

Bu videomuzda yaşlı kurt iPhone 5S'i yıllar ardından ele alıyor, fiyatı da belirli bir seviyeye düşünce akıllarda oluşan bir soruyu yanıtlamak adına sınıyor ve diğer telefonlarla karşılaştırıyoruz.

Apple Tick Tock stratejisiyle hali hazırdaki iPhone 5’ini özellikle parmak izi okuyucusu, çift ton flaş gibi donanım ve ufak estetik değişiklikleriyle güncellemiş, “64-bit yongasetli ilk telefon” sloganıyla iPhone 5S’i tüketicilerle buluşturmuştu. Stratejinin neticesinde döneminin akıllı telefonları arasında 5 inç üzeri LG G2, Nexus 5 ve özellikle 5.7 inç ekranlı Note 3 gibi telefonlar varken Apple “Biz baş parmağınızın hakim olabileceği telefonlar geliştiriyoruz” söylemini sürdürmüş olmuştu.

Apple, küçük ekranlı telefonları tercih etmeyi sürdüren kullanıcı kitlesi için daha geçtiğimiz aylarda dışarıdan bakıldığında 5S ile birebir ama donanım tarafında çok daha güçlü iPhone SE’yi piyasaya sürdü. Satış rakamları etkileyici olmasa da hedeflediği kitleyi memnun eder bir telefon ortaya koydu şahsen ancak fiyatı pek de küçük olmadı. Bu da şöyle bir soruyu doğuruyor, fiyatı da çıkış fiyatına kıyasla iyice düşmüşken küçük telefon sever biri olarak hâlâ iPhone 5S alınır mı, aynı fiyattaki diğer akıllı telefonlara karşı neler yapabiliyor? Bu soruları cevaplamadan önce iPhone 5S’i tanıyalım biraz.

iPhone 5S, gümüş, şampanya ve uzay grisi renk seçeneğiyle Apple’ın alüminyuma geçiş sürecindeki ikinci telefonu. Kalıplaşmış iPhone çizgilerinin sürdürüldüğü, malzeme kalitesi yüksek, elden kaymaya meyilli alüminyum bir kasa ancak 12.4cm boy 5.9cm en ve 7.6mm kalınlığıyla telefonu tamamiyle kavrayabililiyorsunuz, elinizdeki 112gram ağırlığındaki telefona tamamen hakim olduğunuz hissini alabiliyorsunuz.

Alt tarafta ise 3.5mm jack, mono hoparlör, Lightning girişi ve mikrofon bulunuyor. Jack üzerinden 16-bit 44Khz ses çıkışı alınabiliyor, kutudan çıkan başarılı Earpods kulaklıkları dışında yine kaliteli kulakiçi kulaklıkları rahatlıkla besleyebiliyor. Hoparlör sesi gayet berrak ve detaylı, tok tonları gayet hoş, maksimum sesi yeterli-iyi arasında diyebilirim, ses tarafı Apple’ın çizgisinden şaşmadığı bir konu zaten.

Cihazın ön yüzü ve ekranına gelelim, 4 inçlik aslında IPS LCD ama Apple’ın Retina olarak adlandırdığı ekran 1136x640 çözünürlüğünde, günümüz Android telefonlarıyla kıyasladığımızda minnacık ve düşük çözünürlükte bir ekran var karşımızda ancak minnacık ekranda bu çözünürlük 326PPi piksel yoğunluğuna tekabül ediyor, ekran kasa oranı ise %60 civarında. Ekran boyut ve çözünürlük oranı sayesinde gayet net görünüyor, renklerden yana memnuniyetsizlik yaratacak bir şey hissetmiyorsunuz, canlı renkler var, bakış açıları tarafında halefi kadar başarılı değil belki ama arada dağlar kadar da fark yok hani, ekstrem açılardan zorlarsanız, evet fark var diyebilirsiniz.

Ekrana güç veren donanımların başında Apple A7 yongaseti üzerindeki çift çekirdekli ve 1.3GHz hızında çalışan Cyclone işlemcisi ve GPU tarafında da dört çekirdekli PowerVR G6430 var. Ek olarak M7 hareket işlemcisine yer verilmiş, bu işlemci sadece hareket bilgilerini işliyor, genel paketin güç tüketimini azaltıyor. Modem tarafında CAT 3 modem var, 100Mbps indirme ve 50Mbps yükleme gibi hızları destekliyor, 4.5G’nin kağıt üstündeki hızını destekleyecek kadar hızlı değil. 1GB ram ve 16GB bellek eşlik ediyor sisteme, açıkçası bu videonun yayınladığı tarihte 32GB’lık versiyona erişmek güç zira 5S artık Apple’ın resmi sitesinde satılmıyor, iPhone SE, 5S’in yerini aldı.

Yongasetinin performansını sınamak için güncel Antutu sürümüyle skor aldım, 62 bin puan küsürlük bir sonuç elde ettim. Android tarafında mesela LG G4’teki Snapdragon 808’in 6bin puan kadar gerisinde görünüyor, peki gerçekten de öyle mi? Sentetik testlerden sıyrılıp Real Racing 3 gibi oyuna girdiğinizde aslına bakarsanız uzun süre G4 kullanmış biri olarak 5S’in daha akıcı olduğunu söyleyebilirim, zira sentetik testte bir miktar geride gözükse de çok daha az pikselle meşgul olduğu için daha akıcı kalabiliyor. Günlük kullanımda ılıyan, rahatsız etmeyen telefon uzun oyun maratonlarında ciddi ısınabiliyor, 15-20 dakikada maksimum ısısına ulaşıyor.

Telefonun genel performansından bahsedelim biraz, iOS arayüzü her zaman olduğu gibi akıcı çalışıyor, akıcı ve hızlıyı karıştırmayalım zira aslında örneğin bir Facebook uygulaması günümüz bir akıllı telefonundaki kadar hızlı açılmıyor, animasyonlar uzun ve akıcı gerçekleştiği için hızlı olduğu izlenimi uyandırıyor, her uygulamada böyle mi peki? Hayır, zira kamera uygulamasınının veya temel uygulamaların açılış hızları son nesil bir telefonunki kadar hızlı. Hızla kamerayı açıp anı yakalamak için geç kalmadığını söyleyebilirim 5S’in.

İncelemeyi yaptığım tarihe dek son iOS güncellesini dahi alan bir telefon var elimizde, güncellemelerin artısı eksisi tartışılır ancak güncelleme konusunda titiz kullanıcıları memnun edecek bir detay.

Arka kameranın 8MP olması kabul ama özçekim kamerasının 1.2MP olması ise kağıt üstünde ürkütücü görünüyor bile denilebilir ve bu kameranın aynısı iPhone SE’de de mevcut, peki niye ve nasıl?

Arka kameranın çektikleriyle başlayalım, fiyat segmentine göre gayet hızlı odaklanan 8MP kameranın aydınlık ortamlarda çektiği fotoğraflar cihazın kendi ekranında gayet net görünüyorlar, Instagram benzeri sosyal ortamlarda fotoğraf paylaşırken içinize siniyor paylaştığınız fotoğraf. Işık biraz azaldığı vakit çektiğiniz fotoğrafları biraz da büyük bir ekranda değerlendirmeye başlayınca fazlaca noise miktarı göze çarpıyor, iPhone 5S aydınlık ortamlarda fiyatı segmenti telefonlarda olduğu gibi iyi fotoğraf çekiyor ama yedekleyip depolayanacak cinsten değiller pek.

Özçekim kamerasına gelelim, bu tarafta da aydınlık ortamlarda 1.2MP olduğuna inanmayı güçleştirecek, sosyam ortamlarda paylaşılası fotoğraflar çekebildiğimi belirteyim, ışık dengesi çoğu zaman iyi, detay seviyesi çok yüksek değil haliyle ama renk geçişleri başarılı, genel olarak değerlendirince de başarılı iyi bir sonuç ortaya çıkıyor. Işığın biraz azaldığı ortamlarda noise miktarı hem kendi ekranında hem de başka bir ekranda fotoğrafı incelerken kendini hissettiriyor. Video performansı da fotoğraf performansıyla eş bir tablo sergiliyor, sosyal ortamlarda mütesir olmadan paylaşabileceğiniz videolar çıkıyor ortaya. Açıkçası ışıklı ortamlarda çektiği fotoğraflar, bu kameranın aynısının neden iPhone SE’de de kullanıldığının kanıtı niteliğinde.

1560mAh Li-Po batarya, iPhone 5S’in zayıf halkası, telefonu genel olarak hemen hemen tanıdık aslında, dengeli bir telefon gördük ancak batarya performansı bu telefonu bacağından tutup aşağı çekiyor adeta. Saat sabah 7.30 gibi şarjdan çektiğim telefonla yoğun kullanım gerçekleştirdim, çevrimiçi Spotify ile müzik dinledim, internette sörf yaptım, Aliexpress uygulamasında zaman geçirdim, Facebook, Twitter ve Instagram uygulamalarında takıldım, bu sırada mail senkronizasyonu açıktı, ekran ışığı ise sabit olarak %50’ye ayarlıydı, böylesi bir kullanımda telefonun bataryası öğlen saat 3’e yaklaşırken bitmek üzereydi. Hafif kullanımla akşamı görmek mümkün belki ama telefonu yoğun kullanan birisiyseniz eğer iPhone 5S günün yarısını dahi tamamlayamıyor, bir powerbank şart doğrusu.

iPhone 5S’i karşılaştırmasına karşılaştıralım ancak boyutları itibarıyla Android tarafında aynı boyutta karşılaştırabileceğimiz bir telefon kalmadı desek yeridir, iOS tarafında ise sadece iPhone SE var, 4 inçlik nispeten güçlü ve işini kotarabilen bir telefon bir telefon arıyorsanız başka seçenek yok gibi görünüyor, bu yüzden kompaktlık açısından benzeşen ve en azından fiyat anlamında karşılaştırılabilecek telefonlara yer vereceğiz.

iPhone 5S’in satış fiyatı bu videonun yayınlandığı tarih itibarıyla 1200-1300TL arasında geziyor, bunu da not ederek karşısına konulabilecek telefonlara bakmaya başlayalım.

Samsung Galaxy A3. Exynos 7580 yongasetine sahip, dört çekirdekli ve 1.5GHz hızında çalışan Cortex A53 çekirdeklerinden oluşuyor. 1.5GB RAM, 4.7inç boyutunda 720P süper AMOLED ekrana ve f1.9 diyafram değerinde 13MP arka, 5MP özçekim kamerasına sahip, arka kamera Full HD video kaydı alabiliyor. Cat 4 sınıfı modemle gelen telefonun Micro-SD kart ile hafızasını arttırabiliyorsunuz, Android’in 5.1.1 sürümüyle kutusundan çıktığını da ekleyelim. Malzeme kalitesi olarak da benzeşen ürünün fiyatı 1.100TL civarında. iPhone 5S kadar kompakt ve yazılım anlamında güncel değil ancak tasarımı, özellikle de batarya süresiyle 5S’in yerine tercih edilebilir bir telefon Galaxy A3, detaylı incelemesine sitemizden ulaşabilirsiniz.

Sony Xperia M5, iPhone 5S’ten yaklaşık 100 lira daha pahalı, 1350 lira civarında ancak rekabet anlamında 5S’in önünde ve tercih edilesi bir seçenek. Mediatek’in Helio X10’in çözümüyle geliyor, içerisinde 8 adet 2GHz hızında çalışan Cortex A53 çekirdeği barındırıyor, Snapdragon 810 ile kafa kafaya bir performansı var, Cat 4 modeme sahip olduğunu not edelim. 3GB RAM ve 16GB dahili hafızayla geliyor, micro-sd kart ile hafızası arttırılabiliyor. Kamera anlamında telefon f2.2 değerinde 21.2MP arka, f2.0 değerinde 13MP özçekim kamerası, 4K video kayıt yeteneğiyle kağıt üstünde hayli güçlü duruyor. 5 inç ekranında Full HD çözünürlük sunuyor. Kutudan Android 5.0 ile çıkmaktaydı, 5.1 güncellemesini aldı, telefonun 6.0 güncellemesi de alması bekleniyor, ihtiyacı da var zira kullanıcılar halen yazılımsal açıdan ciddi sıkıntılar çekmekte. 2600mAh bataryası stamina modda 2 günü görür belki ancak normal modda bir günü kurtarabildiğini ekleyeyim. IP68 sertifikasıyla gelen telefonun tam incelemesini sitemizde bulabilirsiniz.

Bir ucuz bir pahalı şeklinde ilerledik, şimdi sırada Casper VIA V9 var. Casper VIA V9 çıktığı dönemlerde 1200TL civarı bir fiyatlandırmaya sahipti, bu videonun yayınlandığı tarih itibarıyla 800-900 lira civarında. MediaTek’in 1.5GHz hızında çalışan 8 adet Cortex A53 çekirdeğinden oluşan MT6752M’inden gücün alan telefon 2GB RAM ve 16GB dahili depolamaya sahip, Cat 4 modeme sahip, Micro SD kart ile hafızası arttırılabiliyor. 5 inç ekranda 720P çözünürlük sunan telefon AMOLED panele sahip, renkler gayet canlı. 13MP arka ve 5MP özçekim kamerasıyla ortalamanın üstünde performans gösteren bir kamera paketine de sahip. Malzeme kalitesi hayli yüksek ve 6.4mm inceliğindeki alüminyum kasada 2520mAh batarya bulunuyor ve günü çıkartabiliyor. Android 5.1.1 ile kutusundan çıkıyor ve henüz 6.0 güncellemesi hakkında bir bilgi yok. 5S’in yerine tercih edilebilecek uygun fiyatli bir çözüm VIA V9.

Kompaktlığı açısından Z5 Compact’ı da düşünmedim değil, 4.6 inç ekranıyla iyi bir aday ancak 5S ile aralarında bu videonun yayınlandığı tarih itibarıyla yaklaşık 600 lira fark var, aradaki fark zamanla kapanır mı, bunu zaman gösterecek ama olur da fiyatı düşerse abisi Z5’in donanımlarına sahip Z5 Compact da tercih edilebilir.

Genel olarak fiyat segmentinde 4.5G’nin tam potansiyelinden faydalanabilecek modemli bir telefon da yok, bunu not edelim. Mesela Turkcell’in 4.5G’de sunduğu potansiyel indirme hızı 375Mbps’yeyken Cat 4 modemler maksimum 150Mbps destekliyorlar.

iPhone 5S, boyutu anlamında birkaç sene öncesinden kalmış bir telefon olarak görünebilir ancak performansı ve sundukları pek de öyle demiyor. Kaliteli alüminyum malzemesi, hayli kompakt yapısı, parmakizi okuyucusu, hâlâ güncellenen, her zaman hızlı değil ama seri kalmayı başarabilen iOS işletim sistemi, en azından sosyal ortam paylaşımları için tatminkar kamera paketiyle iPhone 5S hâlâ tercih edilebilir, tabii telefonu tek elle kullanabilmeye ve kompaktlığına sevdalı iseniz, iOS işletim sistemi de bir tercih faktörü olabilir gerçi. Bunlara sevdalı değilseniz aynı fiyata daha güçlü seçenekler, daha düşük fiyatta benzer seçenekler bulabilmek mümkün gördüğünüz üzere.

Sol tarafında ses ayarı butonları ve sessiz modu kilidi var, sağ tarafında ise nano sim kart yuvası bulunuyor. Yuvarlatılmış kenarların başlangıcında sinyallerin geçmesini kolaylaştıran plastik hatlar var, İstanbul’da gerçekleştirdiğim günlük testlerim ve Tekirdağ’dan Kartal’a yaptığım ufak yolculuk süresince şebeke çekiminden yana can sıkıcı bir şey yaşamadım doğrusu.Kamera paketinin detaylarına inelim. Arka tarafta 8MP çözünürlüğünde F2.2 diyafram açıklığına sahip otofokuslu bir kamera var, çift ton flaş ile desteklenmiş. 1080P 30 kare/saniye ve 720P 120 kare/saniye ağır çekim video çekebiliyor, ağır çekim video anlamında segmentinde benzeri bir performans sunabilen başka bir telefon yok şahsi kanaatimce. Ön tarafta ise 1.2MP çözünürlüğünde F2.4 diyafram açıklığına sahip bir özçekim kamerası var 720P 30 kare/saniye video çekebiliyor.Video tarafında ise çok daha iyi bir sonuç ile karşıkarşıyayız, farklı ışık sahnelerine adapte olabilme tarafında gayet iyi, Full HD’nin hakkını veren bir netlik elde edilebiliyor, ses kaydı da bir o kadar başarılı, video kaydı tarafında beğenimi kazandı.İster istemez 5 inç sınıfına kayıyoruz zira benzer fiyatta 5 inç altı karşılaştırabilecek pek telefon yok. Sırada Huawei P8 Lite var. Kirin 620 yongaseti içerisinde 8 adet 1.2GHz hızında çalışan Cortex A53 çekirdeği bulunduruyor ve Cat 4 modeme sahip. 5 inç ekranda 720P çözünürlüklük sunan telefon 2GB RAM ve 16GB dahili hafıza ile desteklenmiş. f2.0 değerinde 13MP arka kamera ve 5MP özçekim kamerasına sahip. Alüminyum kasası ve tasarımıyla iPhone serisiyle benzeşen telefon 2200mAh batarya ile destekleniyor. Android 5.0.2 ile kutusundan çıkıyor ve Huawei’nin güncelleme takvimi genelde geç işliyor ancak 800-900 liralık fiyat etiketi ve malzeme kalitesiyle, tasarımıyla P8 Lite’ı tercih edilebilecek bir telefon haline getiriyor.Böylelikle bir videomuzun daha sonuna gelmiş olduk, bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın.