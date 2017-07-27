Bitcoin üzerinden kara para aklayan Rus vatandaşı tutuklandı

Bitcoin ulaştığı yüksek değerlerle önemli bir yatırım aracı haline gelmiş durumda. Hatta bitcoinin fiziksel paraları ortadan kaldırıp geleceğin para birimi olacağını iddia edenler bile var. Tüm bunlara karşılık pek çok kişi ve kurum, bitcoinin karanlık işlerde ve kara para aklamada kullanıldığını düşünüyor ve bitcoin kullanmaya yanaşmıyor. Yunanistan'da gerçekleşen tutuklama kararı aslında bu düşüncenin çok da yanlış olmadığını ortaya koydu.

Yunan yetkililer, ABD'nin de aradığı Rus vatandaşı Alexander Vinnik'i, bitcoin üzerinden kara para akladığı şüphesiyle tutukladı. Vinnik'in yaklaşık 4 milyar dolarlık kara parayı bitcoin üzerinden akladığı iddia edilirken konuyla ilgili başka bir ayrıntı paylaşılmadı. Bitcoin güvenlik şirketi Wizsec'e göre Vinnik'in tek vukuatı bu değil.

Wizsec'in tutuklama haberinin ardından paylaştığı rapora göre Vinnik'in Mt. Gox soygunda da parmağı olabilir. 2014 yılında gerçekleşen soygunda, o zamanın önde gelen bitcoin işlem platformu olan Mt. Gox'ta toplam değeri yarım milyar dolara yakın, yaklaşık 750.000 bitcoin adeta buhar olmuştu. Olayla ilgili tek şüpheli konumunda olan Mt. Gox'un CEO'su Mark Karpeles, 2015'te tutuklanmıştı. Vinnik'in yakalanmasıyla birlikte Karpeles'in yargılanma sürecinde de değişiklikler yaşanabilir.

https://www.engadget.com/2017/07/26/arrested-bitcoin-exchange-leader-might-be-linked-to-mt-gox-thef/