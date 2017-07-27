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Bitcoin üzerinden kara para aklayan Rus vatandaşı tutuklandı

Bitcoin üzerinden yaklaşık 4 milyar dolar kara para aklayan Rus vatandaşı Alexander Vinnik, Yunanistan'da tutuklandı. Vinnik'in Mt.Gox soygunuyla da bağlantısı olabilir.
1 yıl
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Furkan Babur
Yazar
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Bitcoin ulaştığı yüksek değerlerle önemli bir yatırım aracı haline gelmiş durumda. Hatta bitcoinin fiziksel paraları ortadan kaldırıp geleceğin para birimi olacağını iddia edenler bile var. Tüm bunlara karşılık pek çok kişi ve kurum, bitcoinin karanlık işlerde ve kara para aklamada kullanıldığını düşünüyor ve bitcoin kullanmaya yanaşmıyor. Yunanistan'da gerçekleşen tutuklama kararı aslında bu düşüncenin çok da yanlış olmadığını ortaya koydu. 
 
Yunan yetkililer, ABD'nin de aradığı Rus vatandaşı Alexander Vinnik'i, bitcoin üzerinden kara para akladığı şüphesiyle tutukladı. Vinnik'in yaklaşık 4 milyar dolarlık kara parayı bitcoin üzerinden akladığı iddia edilirken konuyla ilgili başka bir ayrıntı paylaşılmadı. Bitcoin güvenlik şirketi Wizsec'e göre Vinnik'in tek vukuatı bu değil. 
Wizsec'in tutuklama haberinin ardından paylaştığı rapora göre Vinnik'in Mt. Gox soygunda da parmağı olabilir. 2014 yılında gerçekleşen soygunda, o zamanın önde gelen bitcoin işlem platformu olan Mt. Gox'ta toplam değeri yarım milyar dolara yakın, yaklaşık 750.000 bitcoin adeta buhar olmuştu. Olayla ilgili tek şüpheli konumunda olan Mt. Gox'un CEO'su Mark Karpeles, 2015'te tutuklanmıştı. Vinnik'in yakalanmasıyla birlikte Karpeles'in yargılanma sürecinde de değişiklikler yaşanabilir.

https://www.engadget.com/2017/07/26/arrested-bitcoin-exchange-leader-might-be-linked-to-mt-gox-thef/ Yorum Yaz
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mementopolis 1 yıl en beğenilen sniper23
Orijinalden alıntı: sniper23

Her ne kadar Bitcoin karanlık işler ile ilişkilendirilse de Bitcoin gibi volatile bir para birimi ile niye kara para aklanır ki?

Nasil yakalandi bilmiyorumda. 4 milyarve Bitcoin ile kara para atlamak nedir ya :D Bir Filin Sokaklambasinin arkasina saklanmasi gibi
Orijinalden alıntı: sniper23Her ne kadar Bitcoin karanlık işler ile ilişkilendirilse de Bitcoin gibi volatile bir para birimi ile niye kara para a...
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Hendrik Johannes Cruijff 1 yıl
Bitcoin zaten kara para aklamak için çıkarılmış bir döviz birimi yada takas aracı değil mi zaten.
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SEO-Uzmanı 1 yıl
burada sistemin felsefesini tartışmak lazım !
sanal para yatırımcısı heran gibi birisinin ilk adım noktasında
iban hesap işlemi üzerinden sanal para hissesi alınıyor,

onun sonrası sanal para şifreli veri olacağı için
bir noktada sanal para anonim para gibi takibi zor bir hale gelinmesi durumu var !
zaten bu yüzden sanal para sözde veri güvenliği sağlıyor ki
İsviçre bankalarındaki hesaplar gibi güvenilir bir algı oluşturmadan
bu para sistemi bu kadar büyük oranlara asla ulaşamaz ki.
sonuç olarak hangi banka hesabından nereye eft yaptığı takip edilebilinir
bundan sonrası çok fazla bilinmeyen bir denklem gibi !
benim asıl anlamadığım avrupa birliği tüm bankalara takip için iban zorumluluğu getirirken sanal para sistemine nasıl izin veriyor !?
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huseyincarnege 1 yıl
Bitcoin bu aralar dolandırıcılık artışı var bu işin sonu çok telikeli
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arel.gr 1 yıl
ABD 'ye teslim edilirse tutuklanir, yargilanir, hukmu ne ise uygulanir.
teslim edilmezse tutuklugu en kisa surede kolej tatiline cevrilir.
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IceRulez 1 yıl
sen verejek bana bitcoin ? ben aklayacak senin para
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Master_Evil 1 yıl
kâr payını 3 krş arttırsın bizim millet de aynı yola başvurur
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Kerim5100 1 yıl
Bitcoin ve güvenlik diyenlere gelsin :D
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WarSaw 1 yıl
tipinden ağlamaklı duruyor var bunda kesin birşeyler
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Şehmistan 1 yıl
Harcayamadıktan sonra hapislere düştükten sonra 100 milyar dolar aklasan ne yazar
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sniper23 1 yıl
Her ne kadar Bitcoin karanlık işler ile ilişkilendirilse de Bitcoin gibi volatile bir para birimi ile niye kara para aklanır ki?
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mementopolis 1 yıl sniper23
Orijinalden alıntı: sniper23

Her ne kadar Bitcoin karanlık işler ile ilişkilendirilse de Bitcoin gibi volatile bir para birimi ile niye kara para aklanır ki?

Nasil yakalandi bilmiyorumda. 4 milyarve Bitcoin ile kara para atlamak nedir ya :D Bir Filin Sokaklambasinin arkasina saklanmasi gibi
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