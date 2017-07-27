Facebook'tan rekor çeyrek dönem geliri: 9.3 milyar dolar

Sosyal medya devi Facebook, ikinci çeyreğe ait mali sonuçları açıkladı. Haziran ayında yapılan açıklamaya göre günlük 1.3 milyar; aylık ise 2 milyar aktif kullanıcının bulunduğu Facebook, nisan-haziran dönemini rekor gelir ve kârla kapattı. Şirket, ikinci çeyrekte 2016'nın ikinci çeyreğine kıyasla yüzde 70 kâr artışı ve yüzde 45 gelir artışı sağladı.
Facebook, geçtiğimiz yıl nisan-haziran döneminde 6.44 milyar dolar gelire ve 2.29 milyar dolar kâra ulaşmıştı. Bu yılın ikinci çeyreğinde ise şirket, 9.32 milyar dolarlık gelir ile tarihindeki en yüksek çeyrek gelirine imza attı. Bu yüksek gelir şirketin çeyreği 3.89 milyar dolarlık kârla bitirmesini sağladı.
En Önemli Gelir Kapısı Reklamlar
Sosyal medya devine göre tüm Facebook kullanıcılarının üçte ikisi günlük olarak platformu kullansa da şirketin kâr artışı son dönemde giderek azalıyor. Halihazırda en büyük gelir kapısı reklamlar olan Facebook'un ikinci çeyrekte elde ettiği gelirin 8 milyar doları reklamlardan gelmiş durumda ancak şirket kâr artışı sağlamak için farklı alanlarda çalışmalar yapıyor.
Hem Facebook'un daha fazla kullanıcıya ulaşmasını hem de şirketin yeni faaliyet/gelir alanları bulması için Ar-Ge harcamalarını arttıran şirket, reklamları tam anlamıyla güvenli ve sürdürülebilir bir gelir modeli olarak görmüyor. Tabi bu durum Facebook'un reklam çalışmalarını sürdürmeyeceği anlamına gelmiyor. Son olarak platformdaki videolara kısa reklamlar yerleştiren şirket WhatsApp, Messenger ve Instagram için de reklam teklifleri arıyor.
https://www.androidheadlines.com/2017/07/facebook-posts-historic-revenue-9-32-billion-q2-2017.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle
eskiden 2 haftada onaylanan adsens başvurusu !
şu an 2 yıldır onay bekleyen bir sürece doğru gidiyor !
google eski esnek yapısını kaybetti aynı devlet memur zihniyetiyle çalışıyor
ankaradan onay gelecek diyen, veya bize bu konuda bi malumat gemedi diyen memur edasında bir formatlara girdi ki ; ben buna osmanlının duraklama dönemi benzetmesi yapıyorum ! ve başta facebook olmak üzere bir çok yarı başarılı uygulama sonrası !
beklenilen başarıya ulaşamayınca iptal edilen bir çok projeyi hatırlatmak gerekirse
google yavaş yavaş gözle görülmeyecek bir şekilde çöküş süreci her gün olan ama bizlerin hissetmediği düşük çaplı depremler şeklinde ilerlemekte,
son bir umutla ; bir yapay zeka yaparlar da, bir türlü denetleme ve gelişmesi yavaşlamış ve durmuş yeterli seviyeye gelememiş bir çok hizmeti bu yapay zeka değerlendirip daha iyi işlevsellik kazanamaz ise ; google u 10 sene sonra piyasada lider olarak görmek oldukça zor olacak gibi !
google çaptan iyice düşüyor ! ama hala kimse farkında değil !
aynı titanik batıyor dediler ama inanmayanlar anca suyun ayaklarının dibine gelince anladılar ama o noktadan sonra her şey için çok geçti !