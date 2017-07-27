Facebook'tan rekor çeyrek dönem geliri: 9.3 milyar dolar

Sosyal medya devi Facebook, ikinci çeyreğe ait mali sonuçları açıkladı. Haziran ayında yapılan açıklamaya göre günlük 1.3 milyar; aylık ise 2 milyar aktif kullanıcının bulunduğu Facebook, nisan-haziran dönemini rekor gelir ve kârla kapattı. Şirket, ikinci çeyrekte 2016'nın ikinci çeyreğine kıyasla yüzde 70 kâr artışı ve yüzde 45 gelir artışı sağladı.





Facebook, geçtiğimiz yıl nisan-haziran döneminde 6.44 milyar dolar gelire ve 2.29 milyar dolar kâra ulaşmıştı. Bu yılın ikinci çeyreğinde ise şirket, 9.32 milyar dolarlık gelir ile tarihindeki en yüksek çeyrek gelirine imza attı. Bu yüksek gelir şirketin çeyreği 3.89 milyar dolarlık kârla bitirmesini sağladı.





En Önemli Gelir Kapısı Reklamlar

Sosyal medya devine göre tüm Facebook kullanıcılarının üçte ikisi günlük olarak platformu kullansa da şirketin kâr artışı son dönemde giderek azalıyor. Halihazırda en büyük gelir kapısı reklamlar olan Facebook'un ikinci çeyrekte elde ettiği gelirin 8 milyar doları reklamlardan gelmiş durumda ancak şirket kâr artışı sağlamak için farklı alanlarda çalışmalar yapıyor.





Hem Facebook'un daha fazla kullanıcıya ulaşmasını hem de şirketin yeni faaliyet/gelir alanları bulması için Ar-Ge harcamalarını arttıran şirket, reklamları tam anlamıyla güvenli ve sürdürülebilir bir gelir modeli olarak görmüyor. Tabi bu durum Facebook'un reklam çalışmalarını sürdürmeyeceği anlamına gelmiyor. Son olarak platformdaki videolara kısa reklamlar yerleştiren şirket WhatsApp, Messenger ve Instagram için de reklam teklifleri arıyor.

https://www.androidheadlines.com/2017/07/facebook-posts-historic-revenue-9-32-billion-q2-2017.html