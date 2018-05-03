Black Desert Online devasa güncellemesi ile birlikte Steam’e geliyor

Tüm dünyada yeni nesil MMORPG oyunu olarak milyonlara ulaşan ve çok kısa zamanda Türkiye’nin en çok oynanan oyunu olarak kayıtlara geçen MMORPG oyunu Black Desert Online, 17 Mayıs 2018 Perşembe günü Steam’de de yayınlanmaya hazırlanıyor. Oyuna yönelik yoğun ilgi sonrasında, Türkiye ve Orta Doğu bölgesine hizmet veren sekizinci sunucusunu devreye alacak olan yapımcı Pearl Abyss, Türkiye’ye özel etkinliklerine de çok önem veriyor.

Ramazan coşkusunu 8 yeni etkinlik ile oyuncularıyla paylaşacak olan Black Desert Online, oyuncuların heyecanla beklediği 3 sınıf olan Kara Şövalye, Mistik ve Striker’ı devasa bir güncelleme ile oyuna getiriyor. Ramazan ayına özel etkinlikler ile birlikte gökyüzü ‘Ay Yıldız’ olacak.

Kendi grafik motoru Black Desert Engine’i kullanarak türünün en farklı ve gelişmiş oyunu hâline gelen Black Desert Online, yayınlanan yamalar ve güncellemeler ile gelişmeye ve genişlemeye devam ediyor. 17 Mayıs Perşembe günü yayınlanacak olan yama ise şu ana kadar Pearl Abyss tarafından yayınlanacak en büyük yama olma özelliğini taşıyor.



Steam’e hazırlanın! Açıldığı günden bu yana oyuncuların en çok merak ettiği konuların başında gelen Steam konusu, Pearl Abyss firmasının bu yaması ile birlikte cevap buluyor ve Black Desert Online Steam üzerinden Türk oyuncular ile buluşuyor. Fakat burada dikkat çekilmesi gereken bir diğer konu ise hali hazırda var olan sunucular ile Steam sunucusunun aynı ortamda olması gerekiyor. Hem Steam kullanıcıları hem de var olan kullanıcılar oyunu aynı sunucular üzerinde oynayabiliyor.



Farklı oyun gruplarında konuşulan Black Desert Online'ın Steam'e gelişi, yeni oyuncuları beraberinde getirirken sunucularla ilgili sıkıntıları arttıracak mı diye düşünebilirsiniz. Bu soruya da Pearl Abyss ekibi yepyeni bir sunucunun haberini oyuncularıyla paylaşıyor.



Yeni Sunucu Olvia! Pearly Abyss ekibi, Steam açılışıyla birlikte hali hazırda oyunda olan oyuncuların sıkıntı yaşamaması ve yeni gelecek olan kullanıcılara yer açılması için Olvia sunucusunu hazırlıyor. Olvia sunucusu, Black Desert Online’ın 8. sunucusu olarak bu büyük evrene dahil oluyor. Black Desert Online, sürekli büyümeye ve gelişmeye devam ediyor.



Ramazan Ayına Özel Etkinlikler Black Desert Online yapımcı firması Pearl Abyss, Ramazan ayına büyük önem verdiğini, getireceği yeni etkinliklerle de gösteriyor. Hali hazırda oyun içinde var olan etkinliklere ek olarak bu özel ay için oyunculardan gelen öneri ve fikirler değerlendiren yapım şirketi, yepyeni içerikleri yamaya ekledi. Yeni kullanıcıları Steam ile heyecanlandıran firma, var olan kullanıcılarını ise hem 3 yeni karakter hem de oyun içi ve mağazaya özel kampanyalar dahil olmak üzere 8 yeni etkinlik ile karşılıyor. Black Desert Online dünyasındaki bitmeyen eğlence ve aksiyon, Ramazan ayı boyunca katlanarak devam edecek gibi gözüküyor.



Gökyüzü Ay Yıldız! Black Desert Online'da sürprizler bitmiyor! Yapımcı firmanın yaptığı diğer bir sürpriz ise Ramazan ayı boyunca geceleri ortaya çıkan Ay’ın, Ay Yıldız sembolü ile ‘Türk Bayrağı’ formunda geceyi aydınlatacak olması… Özellikle bu değişiklik, Black Desert Online ekibinin Türk oyunculara verdiği değerin en belirgin göstergesi olarak görülüyor. Black Desert Online içinde maceradan maceraya koşarken, geceleri gökyüzünün o büyüleyici görüntüsüne göz atmayı unutmayın!



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