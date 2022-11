En iyi 10 çok oyunculu rol yapma (MMORPG) oyunu

"Hangi MMORPG oynanır?" sorusunu bir arkadaşınızdan duymuş olabilir veya bu soruyu bir arkadaşınıza sormuş olabilirsiniz. Bir rol yapma oyunu günümüzde güçlü bir bilgisayar ile keyifli bir şekilde oynanabiliyor çünkü yıllar geçtikçe grafiklerin kalitesi yükseltildi ve işlemcilerin gücüne daha çok ihtiyaç duyulur hâle gelindi. MMORPG olarak nitelendirilen oyunlar sağlam bir internet altyapısı olmadan da oynanamıyor. Eğer bilgisayarınızın mimarisi ve internetinizin altyapısı iyiyse sizin için derlediğimiz en iyi MMORPG oyunları listesi işinize yarayacaktır. İşte en iyi çok oyunculu rol yapma oyunları:

Mobil ve PC için en iyi internetsiz oyunlar 1 ay önce eklendi

8. The Lord of the Rings Online 💍

Fantastik bir evren olan ve J. R. R. Tolkien tarafından tasarlanan Orta Dünya ile buluşmak için bu yapımı tercih edebilirsiniz. Genişleme paketleriyle sık sık gündeme gelen The Lord of the Rings Online yaklaşık 15 yıldan beri içerik anlamında güncelleniyor. Kendisini "en iyi MMORPG oyunlar" temalı listelerde her zaman görebilirsiniz.

Burada Yüzüklerin Efendisi için yazılan kitaplardaki olayların benzerleriyle karşılaşacaksınız. Düşmanlar ve önemli karakterler ana hikâye ilerledikçe ortaya çıkıyor. Detaylı evreni ve oynaması ücretsiz olan yapısıyla oyuncuları kendisine çekmeyi başaran The Lord of the Rings Online için yayımlanan son genişleme paketinin adı Before the Shadow.