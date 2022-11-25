En iyi 10 çok oyunculu rol yapma (MMORPG) oyunu

​​​Bu tip oyunlarda genelde yarattığınız karakterler ile duygusal bir bağ kuruyorsunuz. Onları fiziksel ve mental açıdan geliştirip onlara yeni özellikler kazandırabiliyorsunuz. Silahlar, kozmetik eşyalar ve kıyafetler bu yapımların önemli bir parçası. Zira sürekli yeni içerikler yayımlanıyor ve bunlar sizin o oyundaki kaderinizi belirleyebiliyor. Bazı yapımlarda ücretli abonelik sistemi mevcut. Bazılarında size ekstra içeriklerin satın alınması öneriliyor. Bazen de her iki yapı tek bir çatı altında birleştiriliyor.

En iyi MMORPG oyunları tavsiyeleri (2022) ⚔️

"Hangi MMORPG oynanır?" sorusunu bir arkadaşınızdan duymuş olabilir veya bu soruyu bir arkadaşınıza sormuş olabilirsiniz. Bir rol yapma oyunu günümüzde güçlü bir bilgisayar ile keyifli bir şekilde oynanabiliyor çünkü yıllar geçtikçe grafiklerin kalitesi yükseltildi ve işlemcilerin gücüne daha çok ihtiyaç duyulur hâle gelindi. MMORPG olarak nitelendirilen oyunlar sağlam bir internet altyapısı olmadan da oynanamıyor. Eğer bilgisayarınızın mimarisi ve internetinizin altyapısı iyiyse sizin için derlediğimiz en iyi MMORPG oyunları listesi işinize yarayacaktır. İşte en iyi çok oyunculu rol yapma oyunları:

1. Black Desert Online 🗡️ 14 Temmuz 2015 tarihinde piyasaya sürülen bu yapımda fantastik manzalar, kan dolu savaşlar, büyük hacimli ticaretler ve kritik diplomasi manevraları var. Macera dolu kapışmalara katılmak için ham maddeler toplamalı, onları bir araya getirip kendi eşyalarınızı üretmeli ve sizi destekleyen diğer karakterlerle işlerinizi tamamlamalısınız. Bu oyunda bir sihirbaz veya bir demirci olabilirsiniz. Kitlelere yardımcı olmak veya kitlelerin kaderini tayin etmek sizin elinizde. Black Desert Online şu anda Steam üzerinden satın alınabiliyor. Ayrıca kendisinin mobil ve konsol sürümleri de mevcut.

2. Destiny 2 🏹 PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S ve Stadia platformları için marketlerdeki yerini alan bu oyunda ekibinizle beraber gezegenlerin güvenliğinden sorumlusunuz. Gezegenleri tehdit edenleri ortadan kaldırmak için Güneş'in etrafında dolanmalısınız. Destiny 2 hem bir bilim kurgu öyküsüne sahip hem de bir birinci şahıs nişancı (FPS) yapımı. Gezegenlerin ve içeriklerin sayısı düzenli bir şekilde artırılıyor. Call of Duty serisine aşinaysanız bu oyunun evrenine kısa sürede alışacaksınız. Kendisinin Steam sayfası şu anda aktif.

3. The Elder Scrolls Online 🐲 ZeniMax Online Studios tarafından geliştirilen ve Bethesda Softworks tarafından yayımlanan bir MMORPG oyunu olan Elder Scrolls Online 8 yıl önce oyuncuların hayatına girdi. Skyrim döneminden 1000 yıl geriye gittiğiniz bu yapımda görkemli yerleri ziyaret etmek ve tarihe adınızı yazdırmak size kalmış. Morrowind'in bataklıklarına ve orada yaşayan uzaylılara dikkat etmeli, Summerset'in güneşli adasında vakit geçirmeli ve karla kaplı olan tepeleri gezmelisiniz. Elder Scrolls Online hikâye, karakter tasarımı ve seslendirme bakımından en kaliteli rol yapma oyunlarından birisidir. Kuzeyliler, Kızılmuhafızlar, Bretonlar, İmparatorlukçular, Dunmer (Karanlık Elfler), Altmer (Yüksek Elfler), Bosmer (Orman Elfleri), Orsimer (Orklar), kediye benzeyen Khajiit yerlileri ve kertenkeleye benzeyen Argonian sürüngenleri gibi çok ilginç karakterler sizi bekliyor. Bu oyunun bir Steam sayfası var.

4. EVE Online 🛸 6 Mayıs 2003'de oyuncuların beğenisine sunulan EVE Online bir bilim kurgu ortamına sahip. Parçaları değiştirilebilen uzay gemilerinde kaptan olabilirsiniz. Madencilik, korsanlık, üretim, ticaret, keşif ve savaş gibi konularda uzman olmayı tercih edebilirsiniz. Amarr İmparatorluğu, Minmatar Cumhuriyeti, Gallente Federasyonu, Caldari Devleti ve Jovian ırkı hakkında bilgiler edinmelisiniz. Zira hayatta kalmak için acımasız oyuncuların yaşadığı evrenlerin sırlarını bilmek zorundasınız. Unutmayın, biliyorsanız yaşarsınız. EVE Online şu anda Steam üzerinden ücretsiz bir şekilde indirilebiliyor.

5. Final Fantasy XIV: Endwalker ⚒️ 27 Ağustos 2013 tarihinde PC ve PlayStation 3 kullanıcılarıyla buluşturulan bu yapım 14 Nisan 2014'te PlayStation 4'e getirildi. 23 Haziran 2015'te macOS için tekrar dizayn edilen Final Fantasy XIV en son geçen yıl PlayStation 5 sürümüyle tekrar gündeme gelmişti. World of Warcraft'ın hâkimiyetine meydan okuyan ve bir MMORPG oyunu olan bu yapım güzel grafikleri ve Final Fantasy serisinin estetiksel süslemeleri ile dikkat çekiyor. Hydaelyn isimli bir kurgusal dünyanın Eorzea bölgesinde yaşananlara bir göz atmak için yukarıdaki videoyu izleyebilirsiniz.

Mobil ve PC için en iyi internetsiz oyunlar 1 ay önce eklendi

6. Guild Wars 2: End of Dragons 🏴󠁣󠁬󠁡󠁮󠁿 ArenaNet tarafından geliştirilen bir MMORPG projesi olan Guild Wars 2, 28 Ağustos 2012'de resmî olarak yayımlandı. Bu yapımda Guild Wars'da yaşanan dönemin 250 yıl sonrasına şahit olacaksınız. Destiny's Edge isimli bir loncanın Yaşlı Ejderhalar isimli bir grubu yok etmesine tanıklık edeceksiniz. Sizi dinamik görev yapma sistemleri, mesleklerin dayanışmaları ve Yaşlı Ejderha Zaitan'ın akıl almaz kötülükleri karşılayacak. Ayrıca Deathmatch modunu (ölüm müsabakası) ve hedef bazlı kapışmaları seviyorsanız Guild Wars 2: End of Dragons'ın Steam sayfasına erişebilirsiniz.

7. Lost Ark 🐉 Lost Ark canavarlara ve yapay zeka ile savaşmaya odaklanmanız gereken bir yapım. Seviye atlama mekaniğine sahip olan bu oyunda zindanlara baskın yapabilir ve karakterlerinizin teçhizatlarını kazandığınız puanlarla geliştirebilirsiniz. Ganimetler, şık görseller, çeşitli içerikler ve aksiyon dolu maceralar bu rol yapma oyununda yer alıyor. Binlerce aktivitenin yanı sıra tamamlanması 20 saatten fazla sürmeyen bir hikâye modu da var.

8. The Lord of the Rings Online 💍 Fantastik bir evren olan ve J. R. R. Tolkien tarafından tasarlanan Orta Dünya ile buluşmak için bu yapımı tercih edebilirsiniz. Genişleme paketleriyle sık sık gündeme gelen The Lord of the Rings Online yaklaşık 15 yıldan beri içerik anlamında güncelleniyor. Kendisini "en iyi MMORPG oyunlar" temalı listelerde her zaman görebilirsiniz. Burada Yüzüklerin Efendisi için yazılan kitaplardaki olayların benzerleriyle karşılaşacaksınız. Düşmanlar ve önemli karakterler ana hikâye ilerledikçe ortaya çıkıyor. Detaylı evreni ve oynaması ücretsiz olan yapısıyla oyuncuları kendisine çekmeyi başaran The Lord of the Rings Online için yayımlanan son genişleme paketinin adı Before the Shadow.

9. RuneScape ᚠ Java tabanlı olan ve 4 Ocak 2001 tarihinden beri oyunculara hizmet veren RuneScape dünyadaki en popüler ve en iyi MMORPG oyunları arasında yer alıyor. Karakterlerinizi tecrübe puanı kazanarak geliştirebilirsiniz. Saldırıya yönelik olan yetenekler olduğu gibi üretime yönelik olan yetenekler de mevcut. Bazı silahlar, bazı büyüler, bazı zindanlar ve bazı şehirler yalnızca belirli görevlerin tamamlanması sonucunda kullanıma açılıyor. Bu görevleri yapmadan RuneScape evreninde yer almak neredeyse imkânsız. Çevrenizdeki karakterlerle sosyal etkileşimler kurabilirsiniz. 21 yaşındaki bu yapımın Steam sayfası aktif.