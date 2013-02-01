BlackBerry 10 ile sunulan önemli özellikler

Çarşamba günü eski adıyla RIM yeni adıyla BlackBerry olan Kanadalı mobil cihaz üreticisi, BlackBerry 10 işletim sistemini uzun bir bekleyişin ardından nihayet resmi olarak lanse etti. İlk BlackBerry 10 cihazları Şubat ayında tüketici ile buluşacakken, firmanın emektar tableti PlayBook da bu güncellemeden istifade edecek.





Yaklaşık iki yıldır geliştirme çalışmaları yapan ve bugüne kadar farklı dönemlerde kısa detaylarla yeni işletim sistemini tanıtan BlackBerry, tanıtım esnasında diğer tüm detayları da kamuoyu ile paylaştı. BlackBerry 10 işletim sistemi ile birlikte karşımıza çıkacak olan önemli özellikler şu şekilde sıralanıyor:





QWERTY Klavye





BlackBerry cihazlarının vazgeçilmez unsurlarından birisi olan QWERTY klavye, yeni işletim sisteminde hem fiziksel hem de sanal olarak yerini aldı. Önceki akıllı telefon ve tablet modellerinde sanal klavyeye rastlıyorduk. Son derece başarılı tahminler yapan klavye, yeni işletim sisteminde daha da ilerleme kaydetti.





Yeni klavye yazılımında tuşlamadan yazmak şeklinde tabir edilen bir yöntem kullanılıyor. Klavyede yazı yazarken, sistem sıradaki kelimeleri tahmin ederek klavyede belirli harflerin üzerinde küçük puntolarla yerleştiriyor ve bu harfe basılı tutarak yukarı doğru parmağınızı kaydırdığınızda otomatik olarak kelime metin alanına gönderiliyor. BlackBerry patronu Thorsten Heins, bu sistemin en iyi yazım tecrübesini sunacağını ve fiziksel klavyede de kullanılabileceğini belirtiyor.





BlackBerry Peek ve BlackBerry Hub





BlackBerry Peek mini bir bildirim merkezi gibi çalışıyor. Parmağınızı ekranın altından yukarı doğru sürükleyerek bir süre tuttuğunuzda en önemli bildirimleriniz ikon şeklinde karşınıza geliyor. Sağa doğru parmağınızı kaydırdığınızda ise tüm bildirimleriniz BlackBerry Hub altında ekrana geliyor. Gelen SMS, anlık mesajlaşma, takvim, cevapsız çağrı, sosyal ağlardan güncellemeler gibi bildirimlere pencereden ayrılmadan göz atabiliyorsunuz.





BlackBerry Flow





PlayBook modelinden de hatırlayacağımız akıcı görev yöneticisi BB10 işletim sisteminde BlackBerry Flow olarak karşımıza çıkıyor ve adı gibi uygulamalar arasında takılmadan geçiş yapabiliyor. Bu açıdan Android'in Project Butter sistemine de rakip oluyor.





BlackBerry Balance





Kurumlara hitap edecek bu özellik ile kullanıcılar hem kişisel hem de kurumsal uygulamaları ayrı katmanlarda tutarak birbiri arasında geçiş yapabiliyor ve her katman için sunulan güvenlik prosedürleri birbirine karışmıyor.





BBM ve BBM Screenshare





BlackBerry'nin popüler iletişim platformu BBM artık basit sesli arama ve görüntülü aramaları desteklerken, görüntülü görüşme esnasında hem arayan hem de aranan aynı ekranda görülebiliyor.





BlackBerry Remember





BlackBerry Remember temelde bir hatırlatıcı uygulaması ve farklı olarak seyahat bilgileri, fotoğraflar gibi verilerin tek bir noktada işaretlenmesini sağlıyor. Ayrıca Evernote desteği de sunuluyor.





Kamera





BB10 işletim sisteminde kamera fonksiyonu Time Shift özelliği ile birlikte geliyor. Kullanıcı deklanşöre bastığı anda birden fazla poz çekiliyor ve kullanıcı bunların arasında en iyi yüz hatlarını belirleyerek kaydedebiliyor. Ayrıca bir fotoğraf düzenleme uygulaması da mevcut.









BlackBerry Story Maker





Bu uygulama müzik, video, fotoğraf gibi içerikleri birleştirerek ve efektler vererek bir slayt şov yapmanıza olanak tanıyor.









Flash destekli BlackBerry tarayıcı





Gezinti hızı ve akıcılık konusunda rakiplerinin önünde olduğunu dile getiren BlackBerry tarayıcısı Flash desteği ile birlikte geliyor. Flash desteği varsayılan olarak kapalı ve ayarlar kısmından aktif edilmesi gerekiyor. Varsayılan arama motoru ise Bing.





Uygulama desteği





BlackBerry 10 işletim sisteminin en büyük eksiği şüphesiz uygulama desteği. Yeni adıyla BlackBerry World uygulama mağazası 70 000 uygulama barındırıyor olsa da henüz yolun başında sayılır.





Facebook, Twitter, Skype, Foursquare, Oovoo, LinkedIn MBL.com, Angry Birds Star Wars, JetPack Joyride, Where's My Perry, Where's My Water, Rdio, NYT, TuneIn, SoundHound, Box, Reuters, Economist gibi popüler uygulamalar indirmeye sunulmuş durumda. Ayrıca video ve müzik içerikleri de mağazadan satılıyor.









http://www.androidauthority.com/blackberry-10-you-need-know-blackberry-rim-os-152249/