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BlackBerry 10 ile sunulan önemli özellikler

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Cep İşletim Sistemleri
Ekrem71
Haber Editörü
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BlackBerry 10 ile sunulan önemli özellikler
Çarşamba günü eski adıyla RIM yeni adıyla BlackBerry olan Kanadalı mobil cihaz üreticisi, BlackBerry 10 işletim sistemini uzun bir bekleyişin ardından nihayet resmi olarak lanse etti. İlk BlackBerry 10 cihazları Şubat ayında tüketici ile buluşacakken, firmanın emektar tableti PlayBook da bu güncellemeden istifade edecek. 

Yaklaşık iki yıldır geliştirme çalışmaları yapan ve bugüne kadar farklı dönemlerde kısa detaylarla yeni işletim sistemini tanıtan BlackBerry, tanıtım esnasında diğer tüm detayları da kamuoyu ile paylaştı. BlackBerry 10 işletim sistemi ile birlikte karşımıza çıkacak olan önemli özellikler şu şekilde sıralanıyor:

QWERTY Klavye

BlackBerry cihazlarının vazgeçilmez unsurlarından birisi olan QWERTY klavye, yeni işletim sisteminde hem fiziksel hem de sanal olarak yerini aldı. Önceki akıllı telefon ve tablet modellerinde sanal klavyeye rastlıyorduk. Son derece başarılı tahminler yapan klavye, yeni işletim sisteminde daha da ilerleme kaydetti.

Yeni klavye yazılımında tuşlamadan yazmak şeklinde tabir edilen bir yöntem kullanılıyor. Klavyede yazı yazarken, sistem sıradaki kelimeleri tahmin ederek klavyede belirli harflerin üzerinde küçük puntolarla yerleştiriyor ve bu harfe basılı tutarak yukarı doğru parmağınızı kaydırdığınızda otomatik olarak kelime metin alanına gönderiliyor. BlackBerry patronu Thorsten Heins, bu sistemin en iyi yazım tecrübesini sunacağını ve fiziksel klavyede de kullanılabileceğini belirtiyor.
BlackBerry 10 ile sunulan önemli özellikler
 

BlackBerry Peek ve BlackBerry Hub

BlackBerry Peek mini bir bildirim merkezi gibi çalışıyor. Parmağınızı ekranın altından yukarı doğru sürükleyerek bir süre tuttuğunuzda en önemli bildirimleriniz ikon şeklinde karşınıza geliyor. Sağa doğru parmağınızı kaydırdığınızda ise tüm bildirimleriniz BlackBerry Hub altında ekrana geliyor. Gelen SMS, anlık mesajlaşma, takvim, cevapsız çağrı, sosyal ağlardan güncellemeler gibi bildirimlere pencereden ayrılmadan göz atabiliyorsunuz. 
BlackBerry 10 ile sunulan önemli özellikler
 

BlackBerry Flow

PlayBook modelinden de hatırlayacağımız akıcı görev yöneticisi BB10 işletim sisteminde BlackBerry Flow olarak karşımıza çıkıyor ve adı gibi uygulamalar arasında takılmadan geçiş yapabiliyor. Bu açıdan Android'in Project Butter sistemine de rakip oluyor. 
BlackBerry 10 ile sunulan önemli özellikler
 

BlackBerry Balance

Kurumlara hitap edecek bu özellik ile kullanıcılar hem kişisel hem de kurumsal uygulamaları ayrı katmanlarda tutarak birbiri arasında geçiş yapabiliyor ve her katman için sunulan güvenlik prosedürleri birbirine karışmıyor. 
BlackBerry 10 ile sunulan önemli özellikler
 

BBM ve BBM Screenshare

BlackBerry'nin popüler iletişim platformu BBM artık basit sesli arama ve görüntülü aramaları desteklerken, görüntülü görüşme esnasında hem arayan hem de aranan aynı ekranda görülebiliyor. 

BlackBerry Remember

BlackBerry Remember temelde bir hatırlatıcı uygulaması ve farklı olarak seyahat bilgileri, fotoğraflar gibi verilerin tek bir noktada işaretlenmesini sağlıyor. Ayrıca Evernote desteği de sunuluyor. 

Kamera 

BB10 işletim sisteminde kamera fonksiyonu Time Shift özelliği ile birlikte geliyor. Kullanıcı deklanşöre bastığı anda birden fazla poz çekiliyor ve kullanıcı bunların arasında en iyi yüz hatlarını belirleyerek kaydedebiliyor. Ayrıca bir fotoğraf düzenleme uygulaması da mevcut. 
BlackBerry 10 ile sunulan önemli özellikler
 


BlackBerry Story Maker

Bu uygulama müzik, video, fotoğraf gibi içerikleri birleştirerek ve efektler vererek bir slayt şov yapmanıza olanak tanıyor.


Flash destekli BlackBerry tarayıcı

Gezinti hızı ve akıcılık konusunda rakiplerinin önünde olduğunu dile getiren BlackBerry tarayıcısı Flash desteği ile birlikte geliyor. Flash desteği varsayılan olarak kapalı ve ayarlar kısmından aktif edilmesi gerekiyor. Varsayılan arama motoru ise Bing.

Uygulama desteği

BlackBerry 10 işletim sisteminin en büyük eksiği şüphesiz uygulama desteği. Yeni adıyla BlackBerry World uygulama mağazası 70 000 uygulama barındırıyor olsa da henüz yolun başında sayılır. 

Facebook, Twitter, Skype, Foursquare, Oovoo, LinkedIn MBL.com, Angry Birds Star Wars, JetPack Joyride, Where's My Perry, Where's My Water, Rdio, NYT, TuneIn, SoundHound, Box, Reuters, Economist gibi popüler uygulamalar indirmeye sunulmuş durumda. Ayrıca video ve müzik içerikleri de mağazadan satılıyor. 



http://www.androidauthority.com/blackberry-10-you-need-know-blackberry-rim-os-152249/ Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
DH Misafiri 6 yıl en beğenilen
bu sefer olmuş blackberry!
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enzomaresca 6 yıl
Ne özellik gelirse gelsin uygulama olmadıkça hep yarım kalacak malesef.. Ergen değilim ama özellikle klavyeli telefonları çok seviyorum inş uygulama gelir de almayı çok isterim.
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yingz 6 yıl
vay. Bu senin daha iyi, çok şaşırtıcı: baseurl.de/...
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OT_MARİ 6 yıl
Bildigim kadariyla eskilerden sadece playbook tablete bu sistem gelecek.
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SystemApps 6 yıl
bb gerçekten çok azimli kısa zamanda iyi iş çıkardılar ama sonuç ne olur belli olmaz.
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A_R_D_A 6 yıl
Blackberry 10 icin Instagram 5 Subat'ta BlackBerry World'te olucakmış. instagram.com/...
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Stanislas Xavier 6 yıl
sugar_klavyeci
Adamlar MeeGodan kopyalamışlar bazı özellikleri. Görev yöneticisi aynı, sağa sola kaydırıp bildirim ekranı olayı da benzer mantık. Ah Nokia ah, o MeeGodan vazgeçmemeliydin. Bakalım başarılı olabilecek mi? Çok hoş görünüyor.

meego dan nce playbookta vardı ama asıl yaratıcısı palm dir webos tablet ve pre telefonlarda ortaya çıktı bu arayüz daha blackberry ve nokia değişiklikler yaptılar üzerinde
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matraxzalim 6 yıl
blackberry 10'un uygulama sıkıntısı çekeceğini sanmıyorum ve bence android ios tan daha iyi bir işletim sistemi.benim tek endişem yüksek fiyat politikası izlemeleri.
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BarGoS 6 yıl
ınstagram isteyenlere müjde :) blackberry.gen.tr/...
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cengizhan1903 6 yıl
Adamlar yapmış
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JohnLord 6 yıl
Uygulamalar çıksın yeni modeller çıksın iphone de çıksın ozaman arasından seçerim
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xxxone 6 yıl
4. resimdeki alpha cihaz , yanıltıcı olmuş . Değiştirin lütfen.
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Anthony John Soprano 6 yıl
Valla gönlüm kayıyor hafiften BB ye
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sertacaygun 6 yıl
Çok merakla beklediğim bir işletim sistemi. Fakat Z10'daki kamera ciddi anlamda başarısız.
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