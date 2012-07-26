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Mobil İşletim Sistemleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

BlackBerry 10'da yerleşik fotoğraf filtreleme seçenekleri sunulacak

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
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Cep İşletim Sistemleri
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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 RIM'in kurtuluşu için büyük umutlar beslediği mobil işletim sistemi 'BlackBerry 10' ile ilgili detaylar sızmaya devam ediyor. 

'CrackBerry' sitesi tarafından yayınlanan habere göre; BlackBerry 10'da, Instagram'ın içeriğindeki fotoğraf filtrelerine benzer yerleşik filtreler yer alacak. Söz konusu filtreler tamamen yenilenmiş bir fotoğraf düzenleme arayüzünün bir parçası olarak kullanıcıya sunulacak. Bu özellikte kullanılan teknolojinin büyük ölçüde geçtiğimiz günlerde Nokia tarafından satın alınan İsveç firması 'Scalado' ile yapılan lisans anlaşması üzerine kurulu olduğu düşünülüyor. 2013 yılının başında BlackBerry 10 işletim sistemli cihazların yanı sıra, PlayBook'a da gelmesi beklenen, bu yeni özellikler halihazırda özel cihazlarda çalışan 'BlackBerry 10 Dev Alpha' üzerinde mevcut. 

Instagram'ın iOS ve Android işletim sisteminden sonra BlackBerry 10'a yönelik bir çalışma içerisinde olup olmadığı bilinmiyor. Bu yüzden BlackBerry 10'un içine fotoğraf filtreleri yerleştirmenin bu eksikliği kapatmak adına önemli bir adım olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır.

http://crackberry.com/photo-editing-options-getting-revamped-blackberry-10 Yorum Yaz
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ReDComrade 7 yıl
burakahmet19
arkadaşlar bu yorumu beğeninde yabancı sitelerden gelenler önemli bişey yazdım zannetsin

Kardeşim gece gece kahkahalara boğulmamın sebebisin
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mcebi001 7 yıl
aslında çok satmak o kadar kolayki....nasıl akıl edemiyorlar anlamak mümkün değil

koy bi bsı 8mp f2.2 sensör, yeni nesil led flaş...
1280*720 yüksek bitrate li sürekli focus lu video kayıt...
wolfson hifi ses çipi ile flac player..
960*640 tepikeme süresi hızlı ekran...
2000 den aşşagı olmayan mah değerli batarya ....yapıştır gör satışları ama nerdee....
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nurettinaz 7 yıl
Bence bb os 10 gercekten cok basarili bir isletim sistemi olacak ve nokianin yapamadigini bb yaparak kendi cabalariyla kendilerini kurtaracaklar. Android uygulamalari desteklenirken google play in hantalligi ve tehlikelerinden arindirilmis bir hybrit market olusturulacak ve kullanicilar cok rahat istedikleri uygulamayi ayni guvenlik destegiyle indirebilecekler buyuk bir merakla bekliyorum
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siyahtemas 7 yıl
Yhu ne zor iş oldu bu telefon üretme işi... Şimdi ne yapsınlar üreticiler de diğerlerinden farklı birşey piyasaya sunsunlar... S2 de bile bir telefondan beklenen herşey var... Sanki bu teknoloji de ekran kartı gibi kendini tekrar etmeye başladı gibi geliyor bana
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ShaNexxx 7 yıl
Şu Black Berry e alışamadım gitti.
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burakahmet19 7 yıl
arkadaşlar bu yorumu beğeninde yabancı sitelerden gelenler önemli bişey yazdım zannetsin
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OvernightSensation 7 yıl
bir gelse de kurtulsak kendimi bildim bileli beta daha.
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incrediblemann 7 yıl
Instagram'dan beklerim,calismalari mutlaka vardir.
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jovanovic 7 yıl
Biraz ekstra şeyler katmaları gerekecekti...
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