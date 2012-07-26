BlackBerry 10'da yerleşik fotoğraf filtreleme seçenekleri sunulacak





RIM'in kurtuluşu için büyük umutlar beslediği mobil işletim sistemi 'BlackBerry 10' ile ilgili detaylar sızmaya devam ediyor.





'CrackBerry' sitesi tarafından yayınlanan habere göre; BlackBerry 10'da, Instagram'ın içeriğindeki fotoğraf filtrelerine benzer yerleşik filtreler yer alacak. Söz konusu filtreler tamamen yenilenmiş bir fotoğraf düzenleme arayüzünün bir parçası olarak kullanıcıya sunulacak. Bu özellikte kullanılan teknolojinin büyük ölçüde geçtiğimiz günlerde Nokia tarafından satın alınan İsveç firması 'Scalado' ile yapılan lisans anlaşması üzerine kurulu olduğu düşünülüyor. 2013 yılının başında BlackBerry 10 işletim sistemli cihazların yanı sıra, PlayBook'a da gelmesi beklenen, bu yeni özellikler halihazırda özel cihazlarda çalışan 'BlackBerry 10 Dev Alpha' üzerinde mevcut.





Instagram'ın iOS ve Android işletim sisteminden sonra BlackBerry 10'a yönelik bir çalışma içerisinde olup olmadığı bilinmiyor. Bu yüzden BlackBerry 10'un içine fotoğraf filtreleri yerleştirmenin bu eksikliği kapatmak adına önemli bir adım olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır.

http://crackberry.com/photo-editing-options-getting-revamped-blackberry-10