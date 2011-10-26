Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Standart Oynatıcı MP3 Ses
Oto. Başlat (?)
Sıradaki Video
0 sn. ▶
İPTAL ET

BlackBerry Bold 9900 video inceleme

8 yıl
157,8b
1
Cep Telefonları
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
LesEnfantsTerribles
Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Bu videomuzda RIM'in BlackBerry Bold serisine dahil ettiği en yeni modellerden biri BlackBerrry Bold 9900'ü inceledik. Qualcomm üretimi 1.2 Ghz'lık işlemcisi, dokunmatik ekran ve QWERTY klavyeyi birleştiren tasarımı, BlackBerry OS 7 işletim sistemi ve merak edilen diğer yönleriyle BlackBerry Bold 9900 bu videoda.

En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
CodeMachine 8 yıl en beğenilen
Telefon incelemeleri çok cansız oluyor, inanın hiç izleyemiyorum, hep aynı ses tonu ve her incelemede aynı cümleler. Çok sıkıcı...
1 Yanıt Yanıtla +21
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Ceann Capall 8 yıl
HTC varken BB almak bence çok gereksiz.(Not : 9800 BB kullanıyorum)
Yanıtla +7
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
4Crumby 8 yıl
CodeMachine
Telefon incelemeleri çok cansız oluyor, inanın hiç izleyemiyorum, hep aynı ses tonu ve her incelemede aynı cümleler. Çok sıkıcı...

katılıyorum biraz daha diğer telefonlarda olmayan özellikler anlatılmalı her telefonda bulunan özellikler yerine o telefonun + ve -leri üzerinde durulmalı. mesela blackberrylerde en sevdiğim özelliklerden biri kendi internet serverları üzerinden çalıştığı için türkiyede yasaklı olan bazı mp3 sitelerine girip müzik indirebiliyosun telefonu pcye baglamaktan kurtarıyo.. klavyesi diğer klavyeli telefonlara göre çok daha rahat, 9780 gibi önceki modellerine göre daha geniş bi klavyeye sahip.. bu özelliklerin söylenmesi lazım iyi güzel demek pek açıklayıcı olmuyo kime göre neye göre ? en azından firmayı kendi modelleri arasında karşılaştırsanız iyi olabilir :)
CodeMachineTelefon incelemeleri çok cansız oluyor, inanın hiç izleyemiyorum, hep aynı ses tonu ve her incelemede aynı cümleler. Çok sıkıcı...
Devamını Gör
Yanıtla +5
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 3 yıl
batarya açmıyor ne yapabilir
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
rizaylmz 6 yıl
o kadar şey var telefonda flash desteği yok.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 7 yıl
Blackberry hata yapıyor. Flash lazım. Herkes tutturmuş iş telefonu iş telefonu diye gidiyor. Ama telefonunuzdan başınızı kaldırıp bir etrafa bakınırsanız blackberrynin kulvar değiştirip ergen telefonu haline geldiğini görürsünüz.Şu an RIM'ın hayatı pamuk ipliğinde asılı.O pamuk ipliği ise bbm.Bir modaya dayanıp bütün şirketin geleceğini tek programa yükleyemezsiniz.Adamlar bir uyansın ve senenin 2012 olduğunu görsün.Sen ergen kulvarında lider olmak istiyorsan bayrak adamı niteliğndeki 2 binlik telefona özellik koyarsın.Oyun,multimedya flash vb.Affedersiniz o b*k ötesi app worldlerinede düzgün programlar koysunlar.Ama ne edeceksin?RIM tembel bir firma ve hayatta kalmayı yeterli buluyor.Ama yakında ona bile sahip olabilecek mi emin değilim böyle b*ktan telefonları 2 bine satarsa.(Telefon çok kötü değil ama galaxy s3 ün 1700 tl olduğunu düşünürseniz ne demek istediğimi anlarsınız)O bmmin de yakında daha iyi alternatiflerinin de çıkacağını ve blackberrnin sadece bir moda olduğunu görürsünüz.
Saygılar,
Eski bir blackberry kullanıcısı
ve hayranı.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 7 yıl
Birazcık iPhonedo'dan örnek alın örnek sıkılmadan tekrar tekrar izlersiniz.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 7 yıl
Yaklaşık bir iki aydır bu telefonu alıp almamakta kararsız kaldım.Şuanda nokia e 72 kullanıyorum ve artık nokia devrinin kapandığını düşünüyorum.üniversite öğrencisiyim çevremde çok bb kullanan var buda bbm in işime yarayacağı anlamına geliyo.Arkadaşımdan alıp inceledim internetteki hızıda iyi beğendim bu benim için önemli.Zaten telefonda oyun oynamam.Şimdi asıl sormak istediğim bu telefon benim işlerimi görücek ama o kadar para verip almalı mıyım çünkü bu parayı verirsem en az 2 sene kullanırım bunu o vakte kadar bb devri kapanır mı nokia gibi? ya da sıkılır mıyım? verceğim paraya değer mi? bu gibi endişelerim var açıkcası buda beni bi hayli düşündürüyor.Sizce ne yapmalıyım öneri görüşlerinizi bekliyorum şimdiden teşekkür ederim.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
YasalMermi 7 yıl
BB9900'da WIFI Hotspot (interneti wireless üzerinden paylaşıma açma) özelliği mevcut mu?
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
alcakkofte 7 yıl
aynı ses tonu insanı boğuyor. youtube videolarını izlemek daha keyifli.birde anlatanla gösteren arkadaş farklı :d kazak var üstünde :D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 7 yıl
Şu telefonda bis saçmalığı olmosa tercih ederdim.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 7 yıl
Bende bu telefondan almayı düşünüyorum herkes dokunmatik al diyor ama ben klavyeli almak istediğim için bold touchı tercih ettim yorumları okuyunca biraz kafam karıştı lise öğrencisiyim internet müzik mesaj olayı yetiyor ne diyorsunuz biraz açıklama ve özellik olayından bahseder misiniz ??
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Klack 7 yıl
mirayın pinini yazın buraya.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 7 yıl
merab ablacberry 9900 ben dokunmatiği birtürlü çalıştıramadım nasıl yapasbilirim
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Tango-1 8 yıl
Ihtiyaca gore telefon alinmali. Misal ben 9000 kullaniyorum, kamerayi hic kullanmadim, bozuldu da zaten kamerasi orasi ayri :D sonra oyun oynamam telefonda, muzik bile dinlemem, ama internete cok girerim bbm I kullanirim, mail alis verisi yaparim, temaymis oyunmus takilmam bunlara. Bi whatsapp, facebook, twitter, bbm, mailler, foursquare den baska da dogru duzgun uygulama kullanmam. Ihtiyaclarimi 3 senedir fazlasiyla karsiliyor yani. Multimedia isteyen biri almasin, ama dedigim seyler yeter diyenler icin iyi bir marka ve kullanim ergonomik.
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Ceann Capall 8 yıl
BB çok seviyordum taki bir gün HTC Sensation elime alana kadar.
Android bence günümüzün kralı bb biraz değil baya bir geride kaldı bence bu telefona bu kadar para verilene kadar çok güzel ve ucuz android telefonlar alınabilir.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Sıradaki
Bitince Sıradakine Geç
07:36
Hiçbir Zaman Çıkış Yapmayan PlayStation Özel Oyunu!
9,8b izlenme · 3 hf.
12:58
Karşınızda Android 10: Özellikler ve izlenimler
14,8b izlenme · 3 hf.
11:26
Samsung Galaxy On7 Prime inceleme
11,9b izlenme · 2 yıl
00:00
Cep telefonlarında ÖTV Zammı | Konuk: Vergi uzmanı Dr. Ozan Bingöl
8,7b izlenme · 4 hf.
05:25
150.000TL'lik oyuncu sistemi testte | ACER Predator Thronos ön inceleme
9,6b izlenme · 3 hf.
07:12
Honor 20 Pro elimizde | Dünyanın ilk f/1.4 kameralı telefonu
8,1b izlenme · 1 hf.
03:46
Taşınabilir oyuncu monitörü | Hem de 240Hz
1,9b izlenme · 1 gün
11:19
Samsung Galaxy S9 ve S9+ ön inceleme
19,5b izlenme · 1 yıl
25:20
Huawei telefonlara Google darbesi | Android kullanımına sınırlama
13,6b izlenme · 1 hf.
08:51
Asus ZenFone 4 Pro detaylı ön inceleme: Yeni nesil amiral gemisi
18,6b izlenme · 2 yıl
03:13
Konseptten gerçeğe | Asus'un tasarım kararı
4,1b izlenme · 22 sa. yeni video
19:48
Canlı yayın sihirbazı | Elgato Stream Deck nasıl kullanılır? inceleme
967 izlenme · 12 sa. yeni video
12:25
Sony Xperia XA2 Ultra elimizde l Süper orta sınıf telefon
11,5b izlenme · 1 yıl
17:11
Google Stadia inceleme | Bilgisayar, konsol olmadan 4K oyun oyna
8,9b izlenme · 2 hf.
09:23
280.000 TL'lik 8K televizyon Türkiye'de | İşte detaylar
9,7b izlenme · 2 hf.
08:58
Bu bilgisayar çok farklı | Çift ekranlı Asus ZenBook Pro Duo
165 izlenme · 22 dk. yeni video
20:20
AMD'nin şakası yok | Ryzen 3000 çok iddialı geldi
11,1b izlenme · 3 gün
Sorgu: 0,406 saniye (WEB2)
Alternatif Görünümler Geri Bildirim