BlackBerry Bold 9900 video inceleme

Bu videomuzda RIM'in BlackBerry Bold serisine dahil ettiği en yeni modellerden biri BlackBerrry Bold 9900'ü inceledik. Qualcomm üretimi 1.2 Ghz'lık işlemcisi, dokunmatik ekran ve QWERTY klavyeyi birleştiren tasarımı, BlackBerry OS 7 işletim sistemi ve merak edilen diğer yönleriyle BlackBerry Bold 9900 bu videoda.

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