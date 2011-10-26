BlackBerry Bold 9900 video inceleme

Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
Bu videomuzda RIM'in BlackBerry Bold serisine dahil ettiği en yeni modellerden biri BlackBerrry Bold 9900'ü inceledik. Qualcomm üretimi 1.2 Ghz'lık işlemcisi, dokunmatik ekran ve QWERTY klavyeyi birleştiren tasarımı, BlackBerry OS 7 işletim sistemi ve merak edilen diğer yönleriyle BlackBerry Bold 9900 bu videoda.
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katılıyorum biraz daha diğer telefonlarda olmayan özellikler anlatılmalı her telefonda bulunan özellikler yerine o telefonun + ve -leri üzerinde durulmalı. mesela blackberrylerde en sevdiğim özelliklerden biri kendi internet serverları üzerinden çalıştığı için türkiyede yasaklı olan bazı mp3 sitelerine girip müzik indirebiliyosun telefonu pcye baglamaktan kurtarıyo.. klavyesi diğer klavyeli telefonlara göre çok daha rahat, 9780 gibi önceki modellerine göre daha geniş bi klavyeye sahip.. bu özelliklerin söylenmesi lazım iyi güzel demek pek açıklayıcı olmuyo kime göre neye göre ? en azından firmayı kendi modelleri arasında karşılaştırsanız iyi olabilir :)