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BlackBerry PlayBook, 16 ülkede daha satışa sunuluyor

7 yıl
9b
1
10
Taşınabilir Bilgisayarlar
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Research in Motion yeni tableti BlackBerry PlayBook'u, Kuzey Amerika pazarından sonra 16  ülkede daha kullanıma sunuyor. Firmanın ilk tableti olan ve sahip olduğu güçlü özelliklerle kısa sürede dikkatleri üzerine çekmeyi başaran BlackBerry PlayBook'un satışa sunulacağı yeni ülkeler; İngiltere,  Hollanda, Suudi Arabistan, Hong Kong, Avustralya, Venezuela,İspanya, Almanya, Birleşik Arap Emirlikleri, Singapur, Meksika, Fransa, İtalya, Hindistan, Endonezya ve Kolombiya. Görüldüğü üzere 16 ülke arasında Türkiye yer almıyor ve şu an için ülkemizde ne zaman sunulacağı ise henüz bilinmiyor.

7-inç boyutunda ve 1024 x 600 piksel çözünürlüğünde ekrana sahip olan ve Texas Instruments'ın 1GHz'de çalışan çift çekirdekli işlemcisinden güç alan tablet bilgisayar, RIM'in satın aldığı QNX firmasınca geliştirilen yeni bir işletim sistemiyle geliyor. Özellikle çoklu uygulama ve Adobe Flash performansıyla övgüler alan tablet bilisayar, 1GB RAM ile geliyor. Üzerinde her ikisi de yüksek çözünürlükte kayıt yapan 5 Megapiksel ve 3 Megapiksel çözünürlüklerinde iki kamera bulunan tablet, jireskop, ivmeölöer ve dijital pusula gibi özellikleri de bünyesinde barındırıyor. Üzerinde yer alan microHDMI konnektörüyle daha büyük ekranlara bağlanabilen BlackBerry PlayBook'un 16 yeni ülkedeki satışının 30 gün içerisinde başlaması beklenirken, fiyatı ise kapasitesine göre 500$-700$ arasında olacak.


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4Crumby 7 yıl
burak d
Samsung tab ve İpad in yanında çok fazla satacağını saNMIYORUM

turkiyede olmayabilir ama blackberry amerika ve cogu avrupa ulkesinde cok populer ve guvenilir bi marka oldugu icin satısları gayet basarılı olacağını dusunuyorum :)
burak dSamsung tab ve İpad in yanında çok fazla satacağını saNMIYORUMturkiyede olmayabilir ama blackberry amerika ve cogu avrupa ulk...
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4Crumby 7 yıl en beğenilen
Turkforce
İşletim sistemini yeni olması dezavantaj olmuş. Android Market bile yeterince gelişememişken ve karşısında Appstore gibi bir dev varken işi zor.

işletim sistemi android uygulamalarını desteklio dolayısıyla yakında çıkacak güncellemelerle bütün android uygulamalarını calıştırıcak :)
Turkforceİşletim sistemini yeni olması dezavantaj olmuş. Android Market bile yeterince gelişememişken ve karşısında Appstore gibi bir dev varke...
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DH Misafiri 7 yıl
Bağlantıda kalmak konusunda BlackBerry tartışmasız 1 numara. iPhone,Nokia ve Windows Mobile de kullandım ama hiçbiri bu konuda Blackberry ile yarışamaz. Tabletinin de iyi olacağını düşünüyorum.
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braveheart655 7 yıl
Gercekten de mukemmel bir cihaz. Multitasking ozelligi sayesinde ipad imi emekli ettim. Bu arada elimdeki 16gb versiyonunu yuksek kapasiteli versiyonlarindan almak icin satiyorum. Ilgilenenler:http://forum.donanimhaber.com/m_49927235/mpage_1/f_/key_//tm.htm#49927235
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BarGoS 7 yıl
cihaz multitasking te ipad ve android i kaale almaz. flash oynatımında yine androidler gibi kasılmalar hiç yok. hdmi ve usb çıkışı da bir artı. android 3 ün yazılım sayısı çok çok az iken playbook un 3800 uygulaması mevcut + android 2.2 ve 2.3 için geliştirilen uygulamaların tamamı çalışacak. demoları youtube da mevcut. bluetooth üzerinden internet çekebilmesi 8 saate varan pil süresi 1080p kayıt ve oynatım özeliği cabası.
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DH Misafiri 7 yıl
Bu arada metrolara da satilmaya baslanmis. Dün gaziantep metroda xoom la beraber sergileniyordu. Her ikiside 1200 civarindaydi. Xoom bu arada resimlerde gordugumden daha kaliteli duruyordu. Cokta kalin degil ancak diger onemli gercek ips ekran bence bu tablet isinin en onemli ayrintisi. Ben okumak amacli tablet kullanicisi ldugmdan ekra norani 16:9 da benim icin uygun gelmiyor su an. Tabii herkesin ihtiyacina gore bu talepler degisebilir.
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4Crumby 7 yıl en beğenilen
Turkforce
İşletim sistemini yeni olması dezavantaj olmuş. Android Market bile yeterince gelişememişken ve karşısında Appstore gibi bir dev varken işi zor.

işletim sistemi android uygulamalarını desteklio dolayısıyla yakında çıkacak güncellemelerle bütün android uygulamalarını calıştırıcak :)
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Turkforce 7 yıl
İşletim sistemini yeni olması dezavantaj olmuş. Android Market bile yeterince gelişememişken ve karşısında Appstore gibi bir dev varken işi zor.
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4Crumby 7 yıl
burak d
Samsung tab ve İpad in yanında çok fazla satacağını saNMIYORUM

turkiyede olmayabilir ama blackberry amerika ve cogu avrupa ulkesinde cok populer ve guvenilir bi marka oldugu icin satısları gayet basarılı olacağını dusunuyorum :)
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Erzsa 7 yıl
Samsung tab ve İpad in yanında çok fazla satacağını saNMIYORUM
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