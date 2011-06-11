BlackBerry PlayBook, 16 ülkede daha satışa sunuluyor

Research in Motion yeni tableti BlackBerry PlayBook'u, Kuzey Amerika pazarından sonra 16 ülkede daha kullanıma sunuyor. Firmanın ilk tableti olan ve sahip olduğu güçlü özelliklerle kısa sürede dikkatleri üzerine çekmeyi başaran BlackBerry PlayBook'un satışa sunulacağı yeni ülkeler; İngiltere, Hollanda, Suudi Arabistan, Hong Kong, Avustralya, Venezuela,İspanya, Almanya, Birleşik Arap Emirlikleri, Singapur, Meksika, Fransa, İtalya, Hindistan, Endonezya ve Kolombiya. Görüldüğü üzere 16 ülke arasında Türkiye yer almıyor ve şu an için ülkemizde ne zaman sunulacağı ise henüz bilinmiyor.

7-inç boyutunda ve 1024 x 600 piksel çözünürlüğünde ekrana sahip olan ve Texas Instruments'ın 1GHz'de çalışan çift çekirdekli işlemcisinden güç alan tablet bilgisayar, RIM'in satın aldığı QNX firmasınca geliştirilen yeni bir işletim sistemiyle geliyor. Özellikle çoklu uygulama ve Adobe Flash performansıyla övgüler alan tablet bilisayar, 1GB RAM ile geliyor. Üzerinde her ikisi de yüksek çözünürlükte kayıt yapan 5 Megapiksel ve 3 Megapiksel çözünürlüklerinde iki kamera bulunan tablet, jireskop, ivmeölöer ve dijital pusula gibi özellikleri de bünyesinde barındırıyor. Üzerinde yer alan microHDMI konnektörüyle daha büyük ekranlara bağlanabilen BlackBerry PlayBook'un 16 yeni ülkedeki satışının 30 gün içerisinde başlaması beklenirken, fiyatı ise kapasitesine göre 500$-700$ arasında olacak.