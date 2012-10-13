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BlackBerry PlayBook'a 2.1 güncellemesi ile temel uygulamalarda portre modu eklendi

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
2,3b
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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BlackBerry PlayBook'a 2.1 güncellemesi ile temel uygulamalarda portre modu eklendi
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Ülkemiz pazarına yakında 3G uyumlu versiyonu da girecek olan BlackBerry PlayBook tablet için 2.1 sürüm numaralı işletim sistemi güncellemesi kısa süre önceyayınlanmıştı. Yaklaşık 330MB büyüklüğünde olan güncelleme, bir yılı aşkın süredir pazarda olan cihaza yeni yetenekler kazandırıyor. BlackBerry telefonlardan farklı olarak kendisine özel bir işletim sistemi kullanan tablet, yeni güncelleme ile temel uygulamalara portre modu desteği kazanıyor.
Tablet bilgisayara sahip kullanıcıların, cihazın ayarlar kısmındaki yazılım güncellemeleri bölümüne girerek indirebileceği güncelleme sayesinde, işletim sistemi içerisinde email, takvim ve kişiler uygulaması artık cihaz portre modundayken de kullanılabiliyor. Daha önceki sürümde uygulamalar sadece yatay modda kullanılabiliyor ve bu da kuşkusuz çeşitli zorluklara neden oluyordu. Çok sayıda yeni özellik ve geliştirme içeren güncelleme ile artık kullanıcılar tablet bilgisayarları üzerinden dökümanları yazıcıya yollayabiliyor, BlackBerry telefonları üzerinden SMS atabiliyor, BlackBerry Mobile Fusion sunucusuna erişebiliyorlar.
Türk Telekom tarafından ülkemizde kampanyalı olarak satılan BlackBerry PlayBook'un teknik özelliklerini kısaca hatırlamak gerekirse, 7-inç büyüklüğünde ve 600 x 1024 piksel çözünülüğünde ekrana sahip olan tablet, Texas Instruments tarafından geliştirilen ARM Cortex-A9 tabanlı 1GHz hızında çift çekirdekli OMAP 4430 işlemcisini kullanıyor. Grafik gücünü PowerVR SGX 540 GPU'sundan alan tablet bilgisayarda, her ikisi de 1080p çözünürlüğünde video kaydı yapabilen önde 3MP arkada ise 5MP olmak üzere çift kamera bulunuyor. Kalınlığı 10mm, ağırlığı ise 425 gram olan BlackBerry PlayBook'ta  Li-Po 5300 mAh kapasiteli pil kullanılıyor ve kullanım senaryosuna bağlı olarak 10 saate kadar pil ömrü vaad ediliyor.
BlackBerry PlayBook'a 2.1 güncellemesi ile temel uygulamalarda portre modu eklendi
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DH Misafiri 6 yıl
bugun aldım playbookumu.ama facebookta cam açamıyorum bunun için napmam gerekio?
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ZStar 7 yıl
herhangi bi fikrim yok fakat bi önyargı söz konusu
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Roosevelt 7 yıl
canavar gibi makina. her işinizi görür. 3G ihtiyacı olmayanlara kesin tavsiyemdir
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Cankat38 7 yıl
Cihaz 1 gh çift çekirdekli yeni 3g modelinde ise 1,5 gh. çift çekirdekli TI OMAP 4 işlemci ve 1gb ram ile geliyor. Oldukça stabil ve hızlı çalışıyor. Fiyat/Performans oranı yüksek. BB10 işletim sistemiyle daha da iyi olacaktır.
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Shahzade 7 yıl
Ben de bugün nihayet alabildim PlayBook'u. Uzun zamandır merak ediyordum ve böyle bir tablet için de gayet makul bir para ödedim. Özellikle, hizi ve kalitesi beni gerçekten çok memnun etti ki BlackBerry kalitesini her zaman sevmisimdir.
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cengizhan1903 7 yıl
Bir İpad değil :(
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NevNiyaz 7 yıl
1,5 yıldır ipad 2 + 4 aydır da playbook kullanıyorum. özellikle de 2.1 update ten sonra çok daha şirim oldu playbook. kullanım sürem daha da arttı güncellemeden sonra.
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Zenci Forvet 7 yıl
Hiç kullanmadığım için nasıl cihazdır bilmiyorum.
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BarGoS 7 yıl
burda olumsuz yorum yapan arkadaşlar hiç playbook kullandılarmı acaba merak ediyorum.playbook tablet şuana kadar çıkmış en stabil en sorunsuz sistem olarak kabul gören qnx tabanlı işletim sistemini kullanır.ve rim firmasıda görsel anlamda olsun akıcılık ve hız olsun stabilite olsun , hiç kaliteden ödün vermeden cihaza destek vermeye devam ediyor.herkesin dediği battı bitti gibilerin aksine adamlar yaptıklarının arkasında durup güncelleme vermeye devam ediyorlar.
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nurettinaz 7 yıl
Ülkemizde pek tutulmasa da fiyat bakımından oldukça makul seviyelere inmesinden ve zaten iş dünyasında bb telefonların yaygınlığından dolayı dünya genelinde ilgi görmekte ve bence yazılım güncellemeleri ile de apple ın yapamadığı bir çok şeyi becermektedir. Son zamanlardaki en iyi bb ürünü bu bence.
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Bukalemun 7 yıl
Ram bilgisi ve diğer donanım özellikleri belli değil. ne gerek avr bu cihazda 1080p ye !!!!
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osmanefeozkan 7 yıl
nokia gibi kendine yazık eden bir firma
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Amedra 7 yıl
5300 amper gayet güzel yalnız yazılımda biraz daha ön plana çıksalar süper olacak.
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Holy Templar 7 yıl osmanefeozkan
osmanefeozkan

nokia gibi kendine yazık eden bir firma

aynen
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