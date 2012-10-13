BlackBerry PlayBook'a 2.1 güncellemesi ile temel uygulamalarda portre modu eklendi

Ülkemiz pazarına yakında 3G uyumlu versiyonu da girecek olan BlackBerry PlayBook tablet için 2.1 sürüm numaralı işletim sistemi güncellemesi kısa süre önceyayınlanmıştı. Yaklaşık 330MB büyüklüğünde olan güncelleme, bir yılı aşkın süredir pazarda olan cihaza yeni yetenekler kazandırıyor. BlackBerry telefonlardan farklı olarak kendisine özel bir işletim sistemi kullanan tablet, yeni güncelleme ile temel uygulamalara portre modu desteği kazanıyor.

Tablet bilgisayara sahip kullanıcıların, cihazın ayarlar kısmındaki yazılım güncellemeleri bölümüne girerek indirebileceği güncelleme sayesinde, işletim sistemi içerisinde email, takvim ve kişiler uygulaması artık cihaz portre modundayken de kullanılabiliyor. Daha önceki sürümde uygulamalar sadece yatay modda kullanılabiliyor ve bu da kuşkusuz çeşitli zorluklara neden oluyordu. Çok sayıda yeni özellik ve geliştirme içeren güncelleme ile artık kullanıcılar tablet bilgisayarları üzerinden dökümanları yazıcıya yollayabiliyor, BlackBerry telefonları üzerinden SMS atabiliyor, BlackBerry Mobile Fusion sunucusuna erişebiliyorlar.

Türk Telekom tarafından ülkemizde kampanyalı olarak satılan BlackBerry PlayBook'un teknik özelliklerini kısaca hatırlamak gerekirse, 7-inç büyüklüğünde ve 600 x 1024 piksel çözünülüğünde ekrana sahip olan tablet, Texas Instruments tarafından geliştirilen ARM Cortex-A9 tabanlı 1GHz hızında çift çekirdekli OMAP 4430 işlemcisini kullanıyor. Grafik gücünü PowerVR SGX 540 GPU'sundan alan tablet bilgisayarda, her ikisi de 1080p çözünürlüğünde video kaydı yapabilen önde 3MP arkada ise 5MP olmak üzere çift kamera bulunuyor. Kalınlığı 10mm, ağırlığı ise 425 gram olan BlackBerry PlayBook'ta Li-Po 5300 mAh kapasiteli pil kullanılıyor ve kullanım senaryosuna bağlı olarak 10 saate kadar pil ömrü vaad ediliyor.