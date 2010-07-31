Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Taşınabilir Bilgisayarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

BlackBerry Tablet Kasım ayı içerisinde kullanıma sunulabilir

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
9,2b
1
1
Taşınabilir Bilgisayarlar
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Temsili Görsel

BlackBerry telefonlarının üreticisi olan Kanada merkezli RIM firmasının tablet bilgisayar çalışmaları son sürat devam ediyor. Apple iPad'e rakip olmak isteyen RIM sessizliğini koruruken, firmaya yakın kaynaklar bir kez daha ortaya çıktı ve BlackPad olarak isimlendirilmesi beklenen tablet bilgisayarın Kasım ayı içerisinde çıkacağını öne sürdüler.

7-inç boyutunda dokunmatik ekrana ve Marvell tarafından üretilen ARM tabanlı 1GHz işlemciye sahip olması beklenen BlackPad'in diğer özellikleri arasında WiFi, 3G ve Bluetooth gibi kablosuz iletişim teknolojilerine de yer verilecek. Görüntülü konuşma için çift kamera ile geleceği belirtilen BlackPad, iPad'den farklı olarak Adobe Flash desteği de sunacak.

Gelişmiş çoklu ortam özelliklerini BlackBerry'nin kurumsal yetenekleriyle buluşturacak BlackPad'in fiyatlandırma açısından iPad ile benzer bir seviyede olması bekleniyor.


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
mehmetgirgin 9 yıl
güzel görünüyo
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 9 yıl Viewsonic PJD5112 3D Projeksiyon video inceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
[Galatasaray 2019/2020 Sezonu] Genel
DH Forum
Google Play Store’un yeni tasarımı
DonanımHaber
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
Manuel vites mi, Otomatik vites mi
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim