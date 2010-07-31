BlackBerry Tablet Kasım ayı içerisinde kullanıma sunulabilir

Temsili Görsel

BlackBerry telefonlarının üreticisi olan Kanada merkezli RIM firmasının tablet bilgisayar çalışmaları son sürat devam ediyor. Apple iPad'e rakip olmak isteyen RIM sessizliğini koruruken, firmaya yakın kaynaklar bir kez daha ortaya çıktı ve BlackPad olarak isimlendirilmesi beklenen tablet bilgisayarın Kasım ayı içerisinde çıkacağını öne sürdüler.

7-inç boyutunda dokunmatik ekrana ve Marvell tarafından üretilen ARM tabanlı 1GHz işlemciye sahip olması beklenen BlackPad'in diğer özellikleri arasında WiFi, 3G ve Bluetooth gibi kablosuz iletişim teknolojilerine de yer verilecek. Görüntülü konuşma için çift kamera ile geleceği belirtilen BlackPad, iPad'den farklı olarak Adobe Flash desteği de sunacak.

Gelişmiş çoklu ortam özelliklerini BlackBerry'nin kurumsal yetenekleriyle buluşturacak BlackPad'in fiyatlandırma açısından iPad ile benzer bir seviyede olması bekleniyor.