Bloomberg : HTC, gelecek yıl 12 ve 7 inçlik Windows tabletleri pazara sunacak





Yılın başlarında Microsoft'un Windows 8 ekosistemine katılacak tablet üreticileri arasında yer alan, ancak arayüz entegrasyonu konusunda anlaşamayıp vazgeçen HTC, iddialara göre gelecek yıl ekosisteme geri dönüyor.



Bloomberg'in firmaya yakın kaynaklara dayandırdığı habere göre, HTC gelecek yıl 7 ve 12 inç boyutunda ve sesli arama yapabilen iki Windows tableti piyasaya sürecek.



Apple ve Google ile pazarda rekabete tutuşan Microsoft, yüz milyar dolarlık değere doğru giden pazarda önemli bir pay elde etmek istiyor. HTC, tabletlerinde ARM / Intel işlemciler ve Windows 8/RT işletim sistemi kullanacak.



Microsoft'un gelecek yıl rekabeti artırmak için 7 ve 8 inçlik tabletlere imkan tanımak istediği biliniyor. 10 inç haricinde 7 inç tablet pazarında da önemli bir mücadele yaşanıyor.



HTC, 7 inçlik tableti için işlemcileri Qualcomm'dan tedarik edecekken, gelecek yılın ikinci yarısına doğru tabletler pazarda boy gösterecek. HTC'nin 12 inçlik tabletini Intel işlemcisi ile pazara sunmak istediği ancak yüksek maliyet nedeniyle biraz daha üzerinde çalışmaya karar verdiği de belirtiliyor.



Özellikle Clover Field işlemcilerin sürücü sıkıntısı nedeniyle gecikiyor olması, Microsoft'un rekabet gücünü düşürüyor. Bu bakımdan gelecek yıl daha çok oyuncunun Windows tablet ekosistemine katılması öngörülüyor.



Firmalardan şimdilik resmi bir teyit gelmedi.





http://mobile.bloomberg.com/news/2012-12-21/htc-said-to-plan-windows-tablets-to-challenge-apple-led-market.html