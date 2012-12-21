Bloomberg : HTC, gelecek yıl 12 ve 7 inçlik Windows tabletleri pazara sunacak

Haber Editörü
Yılın başlarında Microsoft'un Windows 8 ekosistemine katılacak tablet üreticileri arasında yer alan, ancak arayüz entegrasyonu konusunda anlaşamayıp vazgeçen HTC, iddialara göre gelecek yıl ekosisteme geri dönüyor.
Bloomberg'in firmaya yakın kaynaklara dayandırdığı habere göre, HTC gelecek yıl 7 ve 12 inç boyutunda ve sesli arama yapabilen iki Windows tableti piyasaya sürecek.
Apple ve Google ile pazarda rekabete tutuşan Microsoft, yüz milyar dolarlık değere doğru giden pazarda önemli bir pay elde etmek istiyor. HTC, tabletlerinde ARM / Intel işlemciler ve Windows 8/RT işletim sistemi kullanacak.
Microsoft'un gelecek yıl rekabeti artırmak için 7 ve 8 inçlik tabletlere imkan tanımak istediği biliniyor. 10 inç haricinde 7 inç tablet pazarında da önemli bir mücadele yaşanıyor.
HTC, 7 inçlik tableti için işlemcileri Qualcomm'dan tedarik edecekken, gelecek yılın ikinci yarısına doğru tabletler pazarda boy gösterecek. HTC'nin 12 inçlik tabletini Intel işlemcisi ile pazara sunmak istediği ancak yüksek maliyet nedeniyle biraz daha üzerinde çalışmaya karar verdiği de belirtiliyor.
Özellikle Clover Field işlemcilerin sürücü sıkıntısı nedeniyle gecikiyor olması, Microsoft'un rekabet gücünü düşürüyor. Bu bakımdan gelecek yıl daha çok oyuncunun Windows tablet ekosistemine katılması öngörülüyor.
Firmalardan şimdilik resmi bir teyit gelmedi.
Bloomberg'in firmaya yakın kaynaklara dayandırdığı habere göre, HTC gelecek yıl 7 ve 12 inç boyutunda ve sesli arama yapabilen iki Windows tableti piyasaya sürecek.
Apple ve Google ile pazarda rekabete tutuşan Microsoft, yüz milyar dolarlık değere doğru giden pazarda önemli bir pay elde etmek istiyor. HTC, tabletlerinde ARM / Intel işlemciler ve Windows 8/RT işletim sistemi kullanacak.
Microsoft'un gelecek yıl rekabeti artırmak için 7 ve 8 inçlik tabletlere imkan tanımak istediği biliniyor. 10 inç haricinde 7 inç tablet pazarında da önemli bir mücadele yaşanıyor.
HTC, 7 inçlik tableti için işlemcileri Qualcomm'dan tedarik edecekken, gelecek yılın ikinci yarısına doğru tabletler pazarda boy gösterecek. HTC'nin 12 inçlik tabletini Intel işlemcisi ile pazara sunmak istediği ancak yüksek maliyet nedeniyle biraz daha üzerinde çalışmaya karar verdiği de belirtiliyor.
Özellikle Clover Field işlemcilerin sürücü sıkıntısı nedeniyle gecikiyor olması, Microsoft'un rekabet gücünü düşürüyor. Bu bakımdan gelecek yıl daha çok oyuncunun Windows tablet ekosistemine katılması öngörülüyor.
Firmalardan şimdilik resmi bir teyit gelmedi.
http://mobile.bloomberg.com/news/2012-12-21/htc-said-to-plan-windows-tablets-to-challenge-apple-led-market.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Dostum x86 olduğunu sanmıyorum, çünkü WindowsRT demiş, x86 bile olsaydı intel tercih etmezdim, benim masaüstü kasam bile Via işlemcili. Son intel işlemcili sistemimi AMD yeni çıkarken kullandım, intel kullananlardan da yeterince intel sorunu gördüm, yeterince az kaçar sanırım, o fiyatlara alınabilecek en büyük faciaları gördüm yani, intel başkasına satsın, ben almam.
Android kurulu olanlar da 12" 600 liraya bulunurda, hatta daha ucuza, sorun Microsoftun, WindowRT'nin Android'le rekabet etmesi gerektiğini bilip bilmemesinde, bunun farkındalarsa 600 liraya buluruz o tableti, değillerse Android'e devam.
Hem 12 İnç.Hem intel dışında x86 düşük voltajlı işlemci yokken intel olcak hemde 600 lira olcak biraz zor olur o.