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Taşınabilir Bilgisayarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Bloomberg, Nexus tabletin Google I/O'da geleceğini doğruluyor

6 yıl
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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  Google'ın bu akşam düzenleyeceği basın toplantısıyla kapılarını açacağı Google I/O geliştirici konferansında 199$'lık yurtdışı satış fiyatına sahip olacak 'Asus' markalı 'Nexus' tableti tanıtacağı Bloomberg tarafından doğrulandı.

Android Jellybean işletim sistemine sahip olması beklenen 'Nexus' tabletin yaklaşık 2 gün önce eğitim dökümanlarından alınmış teknik özellikleri yayınlanmıştı. Dökümanlara göre cihazın 1280x800 çözünürlüklü ekran, 1GB ram, 1,3 GHz Tegra 3 işlemci, 12 çekirdekli GeForce GPU barındırması bekleniyor. Bloomberg'in haberi de Nexus tabletin kesin olduğuna işaret ediyor, ancak son sözü Google'ın söyleyeceğini belirtmekte fayda var. 

Google I/O 2012 açılış konuşması bu akşam Türkiye saati ile 19.30'da başlayacak ve internet üzerinden canlı olarak aktarılacak. 
Güncelleme: Google I/O etkinliğinin canlı yayın sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

http://www.bloomberg.com/news/2012-06-26/google-said-to-unveil-tablet-at-i-o-taking-aim-at-ipad.html Yorum Yaz
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emiLL 6 yıl en beğenilen darkaura
darkaura
dh den canli yayin isteriz

Dh tarafından apple konsferanslarına gösterilen ilgiyi bu akşam google konferansindada görürüz umarım
darkauradh den canli yayin isterizDh tarafından apple konsferanslarına gösterilen ilgiyi bu akşam google konferansindada görürüz...
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DH Misafiri 6 yıl
Google play store dan satışa başlanacakmış biz ordan sipariş edip sadece 199 dolara alabilirmiyiz yani türkiyede de mi play store dan satışa sunulacak-
bilgisi olan varmı ?
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jovanovic 6 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

Google play store dan satışa başlanacakmış biz ordan sipariş edip sadece 199 dolara alabilirmiyiz yani türkiyede de mi play store dan satışa sunulacak-

bilgisi olan varmı ?

Merak etmeyin yurtdışındaki hiçbir fiyatla buradan ürün alamazsınız elektronik anlamında...
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Pardus Linux 6 yıl
Bakalım DH eşit yaklaşıyor mu tüm firmalara bu gün göreceğiz gerçi şu saaten sonra zor gibi ama bekleyelim yine de...
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jovanovic 6 yıl Pardus Linux
Pardus Linux

Bakalım DH eşit yaklaşıyor mu tüm firmalara bu gün göreceğiz gerçi şu saaten sonra zor gibi ama bekleyelim yine de...



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anar708 6 yıl
4 cekirdek tegra 3 hic iyi degil....2 cekirdek 2 ghz ve A15 olsun yeter...:)))
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aceleciburak 6 yıl
hiç zannetmiyorum apple a gösterilen ilgi ile eşit olsun eğer ufak bir ilgi olsaydı anasayfada goole IO 2012 diye linkler uçuşurdu... iPhone 4s tanıtılırken yada apple ın diğer etkinliklerinde 5 gün önceden linkler yerleştirilmişti.
sitenin sahibi apple kullanıcısı olunca normal karşılamak lazım apple için ayrıcalık durumu söz konusu olduğunda...
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darkaura 6 yıl
dh den canli yayin isteriz
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emiLL 6 yıl darkaura
darkaura
dh den canli yayin isteriz

Dh tarafından apple konsferanslarına gösterilen ilgiyi bu akşam google konferansindada görürüz umarım
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