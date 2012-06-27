Bloomberg, Nexus tabletin Google I/O'da geleceğini doğruluyor





Google'ın bu akşam düzenleyeceği basın toplantısıyla kapılarını açacağı Google I/O geliştirici konferansında 199$'lık yurtdışı satış fiyatına sahip olacak 'Asus' markalı 'Nexus' tableti tanıtacağı Bloomberg tarafından doğrulandı.





Android Jellybean işletim sistemine sahip olması beklenen 'Nexus' tabletin yaklaşık 2 gün önce eğitim dökümanlarından alınmış teknik özellikleri yayınlanmıştı. Dökümanlara göre cihazın 1280x800 çözünürlüklü ekran, 1GB ram, 1,3 GHz Tegra 3 işlemci, 12 çekirdekli GeForce GPU barındırması bekleniyor. Bloomberg'in haberi de Nexus tabletin kesin olduğuna işaret ediyor, ancak son sözü Google'ın söyleyeceğini belirtmekte fayda var.





Google I/O 2012 açılış konuşması bu akşam Türkiye saati ile 19.30'da başlayacak ve internet üzerinden canlı olarak aktarılacak.

http://www.bloomberg.com/news/2012-06-26/google-said-to-unveil-tablet-at-i-o-taking-aim-at-ipad.html