Deprem uyarı sistemine Türkiye testi: Google, algoritmalarını güncelledi

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Tam Boyutta Gör Google, 2021 ile 2024 yılları arasında iki milyardan fazla Android telefonu birer sismik sensöre dönüştürerek 98 ülkede milyonlarca kişiye otomatik deprem uyarıları gönderen etkileyici bir erken uyarı sistemi geliştirdi. Bilim dergisi Science’ta yayımlanan kapsamlı analiz, şirketin üç yıldır sessizce yürüttüğü bu sistemin geleneksel sismolojiye meydan okuyan bir alternatif sunduğunu ortaya koyuyor.

Klasik sismik sistemler, genellikle pahalı ve sabit ekipmanlara dayanırken Google’ın Android Deprem Uyarı Sistemi (AEA), akıllı telefonların hareket sensörlerini kullanarak çok daha geniş bir kapsama ve erişime ulaşıyor. Kullanıcılar açıkça devre dışı bırakmadıkça, telefonlar sürekli olarak hareket verisi topluyor. Bu veriler, merkezi algoritmalar tarafından analiz edilerek deprem kaynağı ve şiddeti belirleniyor. Sistem şimdiye kadar doğruluğu profesyonel sismometrelere yakın sonuçlar veren binlerce depremi başarıyla tespit etti.

Google’ın yayımladığı verilere göre, Nisan 2021 ile Mart 2024 tarihleri arasında yalnızca Türkiye’de ayda ortalama 312 deprem tespit edildi. Bu depremlerin büyüklüğü M 1.9 ile M 7.8 arasında değişti. Türkiye, sistemin en aktif çalıştığı ülkelerden biri oldu. Her ay yaklaşık 18 milyon uyarı mesajı, büyüklüğü 4.5 ve üzeri olan depremler için Türkiye dâhil 98 ülkede gönderildi.

6 Şubat depremlerinde algoritmaların sınırı görüldü

Tam Boyutta Gör 6 Şubat 2023’te Türkiye’de meydana gelen Pazarcık (M 7.8) ve Elbistan (M 7.5) depremleri, Google’ın sistemi için bugüne kadarki en zorlu sınavı oldu. Google’ın sistemi her iki olayı da tespit etti ancak ilk depremde algoritmaların büyüklüğü belirlemesi oldukça yavaş gerçekleşti. Pazarcık depreminde sistem, 7.1 saniye içinde büyüklüğü yalnızca 4.5 olarak tahmin etti; bu değer 18.7 saniye sonra 4.9’a yükseldi. Bu süreçte 512 binin üzerinde cihaza uyarı gönderildi. 9 saat sonraki Elbistan depreminde ise sistem daha hızlı tepki verdi ve 3.9 milyon telefona uyarı ulaştırıldı. Uyarı süreleri birkaç saniye ile bir dakikadan fazla arasında değişti.

Tam Boyutta Gör Bu olaylar sonrasında Google, sistem üzerinde bir dizi iyileştirme yaptı. Deprem parametrelerinin güncellenme süresi 10 saniyeden 30 saniyeye çıkarıldı. Aşırı gürültü üreten telefonlar, analiz havuzundan çıkarılarak yalnızca güvenilir cihazlardan gelen veriler dikkate alınmaya başlandı. Uyarı sırasında titreşim veren cihazların yeniden tetikleme yapamaması sorunu giderildi. Artık titreşimli uyarılar, sensör verisi ile çakışmayacak şekilde kontrol ediliyor.

Bu sistemler gerçekten işe yarıyor mu?

Tam Boyutta Gör Google, sistemin başarısını değerlendirmek için farklı ülkelerdeki büyük depremlerden örnekler de paylaştı. Bu örnekler, erken uyarı sisteminin farklı büyüklükteki depremlerde nasıl çalıştığını net biçimde ortaya koyuyor.

Kasım 2023’te Filipinler'de meydana gelen M 6.7 büyüklüğündeki depremde, sistem ilk uyarıyı depremin başlamasından 18.3 saniye sonra gönderdi. Episantr bölgesine en yakın olan ve en şiddetli sarsıntıyı yaşayan kişiler 15 saniyeye kadar erken uyarı aldı. Daha uzakta yaşayan ve orta şiddette sarsıntı hissedenler için bu süre bir dakikaya kadar çıktı. Bu olayda yaklaşık 2,5 milyon kişiye uyarı iletildi.

Yine Kasım 2023’te Nepal’de gerçekleşen M 5.7 büyüklüğündeki bir depremde, ilk uyarı 15.6 saniye sonra yayımlandı. Orta ve şiddetli sarsıntı yaşayanlar 10 ila 60 saniye arasında değişen bir uyarı süresi elde etti. Bu deprem sırasında sistem 10 milyondan fazla uyarı mesajı gönderdi.

Nisan 2025’te Türkiye’de yaşanan M 6.2 büyüklüğündeki deprem ise sistemin bu bölgede ulaştığı kapsamı gözler önüne serdi. Depremin başlamasından sadece 8 saniye sonra ilk uyarı verildi. Orta ile şiddetli sarsıntı hisseden kişiler birkaç saniyeden 20 saniyeye kadar değişen sürelerde uyarı alabildi. Bu tek olayda 16 milyonu aşkın cihaz erken uyarı aldı.

Sistem nasıl çalışıyor?

AEA, klasik sismolojiyle aynı temel prensiplere dayanıyor. Android telefonlar hareketsizken, içlerindeki ivmeölçerler bir deprem sırasında oluşan P ve S dalgalarının neden olduğu ani ivmelenmeleri algılıyor. Herhangi bir cihaz bu tür bir sinyal tespit ettiğinde, konum bilgisiyle birlikte Google sunucularına bir sinyal gönderiyor. Yeterli sayıda cihazdan benzer sinyaller alınırsa, sistem bunu potansiyel bir deprem olarak değerlendiriyor ve uyarı gönderiliyor.

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Bu sistem, Google Play Services içinde yer aldığı için çoğu Android telefonda varsayılan olarak etkin durumda. Android, küresel akıllı telefon pazarının yaklaşık %70’ini oluşturduğundan, bu sistem dünya genelinde, özellikle gelişmekte olan ülkelerde hayati bir erken uyarı altyapısı sunuyor.

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Türkiye depremleri, Google’ın deprem uyarı sistemini geliştirdi

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