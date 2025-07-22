Lansman öncesi büyük sürpriz: Google Pixel 10 Pro, Aytaşı rengiyle ortaya çıktı

Google, yaklaşmakta olan 20 Ağustos lansman etkinliğinden önce Pixel 10 Pro modelini resmen duyurdu. Şirketin Google Store üzerinden paylaştığı kısa tanıtım videosu, hem cihazın tasarımına dair ilk ipuçlarını verdi hem de sınırlı süreli özel bir promosyon kampanyasını kullanıcılarla paylaştı.

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İşte 20 Ağustos lansmanı öncesi yeni Aytaşı rengi ve Pixel 10 Pro'nun öne çıkan tasarımı:

Google tarafından yayınlanan 13 saniyelik tanıtım videosunda 10 rakamının Pixel 10 Pro’nun ikonik kamera çubuğuna dönüşmesiyle başlayan görsel, cihazın yeni rengini ve bazı tasarım detaylarını gözler önüne seriyor. Yeni modelin Aytaşı adı verilen rengi, mavimsi gri tonlarında ve geçen yılki Hazel rengine benzer bir incelik taşıyor. Cihazın yan çerçeveleri ise parlak bir yüzeye sahip, bu da premium bir görünüm sunuyor.

Kamera modülünde dikkat çeken bir diğer yenilik, flaş ışığının altına yerleştirilmiş sıcaklık sensörü. Bu detay, Google’ın Pixel serisine eklediği yenilikçi donanım özelliklerinin devam ettiğini gösteriyor. Sıcaklık sensörü, özellikle sağlık ve çevresel veri ölçümlerinde kullanılabilecek potansiyel işlevler barındırıyor.

Google Store’da yayınlanan açılış sayfası, Pixel 10 Pro ile birlikte kullanıcıları cazip bir promosyonla da buluşturuyor. 18 Ağustos 2025 saat 23:59’a kadar Google hesabı ile e-posta aboneliği oluşturan yeni kullanıcılar, 20 Ağustos'ta geçerli olacak bir özel teklif hakkı kazanıyor. Bu promosyon, yalnızca Google Store’da kullanılabilecek bir indirim kodu şeklinde sunulacak ve yalnızca Pixel 10 serisine ait belirtilen modeller için geçerli olacak.

Promosyon kodu ise stoklarla sınırlı olacak şekilde 4 Eylül 2025 saat 23:59 (Pasifik saati) itibarıyla sona erecek. Kullanıcıların Google hesabında oturum açmaları, geçerli bir Google Pay profiline sahip olmaları ve ödemelerini bu hesap üzerinden gerçekleştirmeleri gerekecek. Her kullanıcı bu fırsattan yalnızca bir kez yararlanabilecek.

Google’ın hem yeni rengi hem de kampanyasıyla Pixel 10 Pro’yu öne çıkarması, şirketin amiral gemisi modeline olan ilgiyi artırmayı hedeflediğini gösteriyor. Yaklaşan etkinlikte daha fazla detay paylaşılması bekleniyor. Özellikle yapay zekâ destekli fotoğraf işleme yetenekleri, Tensor çipin yeni sürümü ve Android 15 optimizasyonları gibi gelişmelerin de tanıtılması muhtemel.

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Lansman öncesi Google Pixel 10 Pro, Aytaşı rengiyle ortaya çıktı

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