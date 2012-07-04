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Bloomberg'e göre daha küçük bir iPad ekim ayında tanıtılabilir

6 yıl
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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Apple'dan son zamanlarda en çok beklenen cihaz hiç şüphesiz daha küçük bir iPad. Uzun süredir hakkında birçok rivayet dolaşan cihaz, Bloomberg'e göre Nexus 7'ye darbe vurmak için bu yıl içinde piyasaya sürülebilir.

Bu küçük iPad'in boyutlarının 7 ile 8 inç arasında olacağı söylenirken, fiyatının düşük tutulması için 'Retina' ekrana yer verilmeyeceği dile getiriliyor. Bu küçük iPad için hedeflenen çıkış tarihi ise ekim ayı olarak gösteriliyor. Tablet pazarının öncüsü olarak gösterilen Apple'ın küçük boyut ve düşük fiyat aralığındaki tabletlerle rekabet etmek için böyle bir adım atması bekleniyor.

Apple'ın küçük bir iPad'in tanıtılacağına dair dedikodular oldukça artmış olsa da bu konuda son sözü Apple'ın söyleyeceğini belirtmekte fayda var.  
http://www.bloomberg.com/news/2012-07-03/here-comes-nexus-7-nightmare-the-ipad-mini.html Yorum Yaz
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Joyeux 6 yıl
Küçük iPad falan yok çıkmayacak ta şimdi dagilabiliriz
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tarkowskitat 6 yıl
"Apple'ın küçük bir iPad'in tanıtılacağına dair dedikodular oldukça artmış olsa da bu konuda son sözü Apple'ın söyleyeceğini belirtmekte fayda var."
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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Pardus Linux 6 yıl
Yine Apple yine dedikodular yine viral reklam...

Ayrıca söylemeden edmeyeceğim:

"Apple'ın küçük bir iPad'in tanıtılacağına dair dedikodular oldukça artmış olsa da bu konuda son sözü Apple'ın söyleyeceğini belirtmekte fayda var."

hadi canım belirtmeseniz anlayamazdık çok sağolun. Forumun yaş seviyesinin düştüğü söyleniyordu inanmıyordum ama bu tür ibareler ancak çocuk kitleyi hedef alabileceğinden cidden inanmaya başladım yaş seviyesinin düştüğüne.
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OvernightSensation 6 yıl
yöneticilere ricam apple ve samsung konularına yorum yasağı getirsinler bıktık artık şu gereksiz çocukça tartışmalardan.
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efe7182 6 yıl
Apple ekim ayında iphone mi çıkaracak? ipod serisimi? ipad minimi? Apple asla iphone yi gölgede bırakacak bir cihaz çıkarmaz.Ayrıca kafa karışıklığı yapacak çok sayıda yeni ürünüde aynı anda çıkarmaz..Bir zamanlar küçük iphone çıkacak diyede haberler vardı:)
Apple yeni ürün çıkaracağına eski ürünlerini ucuz fiyat etiketiyle pazarlıyor ve en iyisini yapıyor bence..
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nurettinaz 6 yıl
Ben kesinlikle Apple in boyle bir sey yapacagini dusunmuyorum ki amazon ceo su bile apple in cok satmasinin su anki fiyat ve hedef kitlesi oldugunu spylerken amazon unda bunun tam tersi bir anlayisla cok satmasini aciklamisti demem o ki amazon kindle fire giris seviyesidir ve ileriye gitmesi bence mumkun degildir apple inda geriye gitmesi de bence mumkun degildir. Bekleyip gorecegiz.
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efe7182 6 yıl
Apple ekimde iphone mi cikaracak,ipod mu,ipad mi? Bence asla yeni iphone yanında inu gölgede bırakacak farklı bir konsept çıkarmaz
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mateacher 6 yıl
%1000 fake bir haber. Apple'ın çıkacak ürünleri belli zaten. Ama her yıl nedense onlarca apple ürünü uyduruluyor. Canı sıkılan bir cihaz çıkacak diyor.
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khaos 6 yıl
Bence ikinci bir tablet apple'ın felsefesine ters o yüzden çıkaracaklarını sanmıyorum
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50.cal 6 yıl
bıktık artık küçük ipad haberlerinden
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Yafoo 6 yıl 50.cal
50.cal

bıktık artık küçük ipad haberlerinden

+1.3 ayda 1 minik ipad haberi çıkıyor.
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teknoloji4ever 6 yıl
zaten yeni iphonenun ekranı büyürse yeni bir çözünürlük gelicek sonra bide bu yeni ipad gelirse uygulama geliştiricilerinin işi zorlaşır zaten çoğu uygulama hala yeni ipadin çözünürlüğünü desteklemiyo çıkarırsa seneye nisanda yeni ipadle birlikte çıkar
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