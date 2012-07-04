Bloomberg'e göre daha küçük bir iPad ekim ayında tanıtılabilir

Apple'dan son zamanlarda en çok beklenen cihaz hiç şüphesiz daha küçük bir iPad. Uzun süredir hakkında birçok rivayet dolaşan cihaz, Bloomberg'e göre Nexus 7'ye darbe vurmak için bu yıl içinde piyasaya sürülebilir.

http://www.bloomberg.com/news/2012-07-03/here-comes-nexus-7-nightmare-the-ipad-mini.html

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Bu küçük iPad'in boyutlarının 7 ile 8 inç arasında olacağı söylenirken, fiyatının düşük tutulması için 'Retina' ekrana yer verilmeyeceği dile getiriliyor. Bu küçük iPad için hedeflenen çıkış tarihi ise ekim ayı olarak gösteriliyor. Tablet pazarının öncüsü olarak gösterilen Apple'ın küçük boyut ve düşük fiyat aralığındaki tabletlerle rekabet etmek için böyle bir adım atması bekleniyor.Apple'ın küçük bir iPad'in tanıtılacağına dair dedikodular oldukça artmış olsa da bu konuda son sözü Apple'ın söyleyeceğini belirtmekte fayda var.