Bob Mansfield, yeni bir görevde Apple ile çalışmaya devam edecek

Apple'ın donanım mühendisliğinden sorumlu kıdemli başkan yardımcısı Bob Mansfield, daha evvel açıklamış olduğu emekliye ayrılma kararına rağmen, şirkette kalacağını açıkladı.





Bob Mansfield'in bu kararı yanı sıra Apple'da görev alan Mac yazılım mühendisliği müdürü Craig Federighi ve donanım mühendisliği müdürü Dan Riccio doğrudan Tim Cook'a rapor veren kıdemli başkan yardımcılığına yükseltildi. Bu iki yönetici bundan sonra Apple'ın yönetim kadrosunda yer alacak. Federighi, yeni görevine terfi etmesine rağmen, Mac OS X geliştirme çalışmalarından ve şirketin işletim sistemi mühendislerinden sorumlu olmaya devam edeceği belirtildi. Dan Riccio ise Mac, iPhone,iPad ve iPod mühendislik ekiplerini yönetecek.





Apple'da kalmaya devam edeceğini belirten Mansfield'in hangi görevi üstleneceği ise henüz tam olarak bilinmiyor. Ancak Apple, Mansfield'in şiketin gelecek projelerinde yer alacağı ve doğrudan Tim Cook'a bağlı olacağını belirtti.

http://www.apple.com/pr/library/2012/08/27Craig-Federighi-Apples-Vice-President-of-Mac-Software-Engineering-Dan-Riccio-Apples-Vice-President-of-Hardware-Engineering-Join-Apples-Executive-Team-as-Senior-Vice-Presidents.html