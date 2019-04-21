Boeing'in 787 Dreamliner uçağında "üretim hatası" iddiası

Hatırlanacağı üzere Boeing firmasına ait 737 Max 8 tipi uçaklar son 6 ayda iki büyük kazaya karışmış ve bu kazalar, uçakların güvenliğine dair tartışmaları gündeme getirmişti.

Endonezya'da Lion Hava Yollarına ait "JT 610" sefer sayılı Boeing 737 Max 8 tipi uçak, 29 Ekim 2018'de, havalandıktan kısa bir süre sonra denize çakılmıştı. 189 kişinin yaşamını yitirdiği kaza, bu tip uçakların ilk kazası olarak tarihe geçmişti. Yaşanan 2. kaza ise Etiyopya Hava Yollarına ait Boeing 737 Max 8 tipi yolcu uçağında meydana gelmişti. 10 Mart'ta düşen uçaktaki 157 kişi hayatını kaybetmişti.

Yaşanan bu olayların ardından çok zaman geçmeden şirketle ilgili skandal bir iddia da firmanın 787 Dreamliner uçağına yönelik olarak atıldı. İddianın kaynağı olan New York Times gazetesi, uçağın "güvenliği tehlikeye atacak şekilde hatalı" ve "gelişigüzel" üretildiğini belirtiyor.

Gazetenin yüzlerce sayfaya ulaşan şirket içi yazışma ve federal kayıtlara ek olarak Boeing'in mevcut ve eski çalışanlarıyla yapılan görüşmelere dayandırdığı haberde, uçağın üretildiği fabrikadaki üretim kalitesinden ödün verildiği ve bunun yerine üretim hızının artırıldığı öne sürülüyor.

Müşteri kaybediyor

Uçağın üretildiği North Charleston fabrikasındaki güvenlik sorunlarının yetkililer tarafından fark edildiği ayrıca Katar Havayollarının üretim sorunları nedeniyle oluştuğunu iddia ettiği hasar ve bu kapsamda teslimatların gecikmesini müteakip, 787 Dreamliner alımını durdurduğu belirtilmiş.

North Charleston fabrikasında görev yapan Joseph Clayton isimli teknisyenin, "Birçok kez kokpitlerin altında bulunan kablolarda tehlike yaratabilecek yakınlıkta üretim atığına rastladık. Bu durum ciddi bir güvenlik sorunu oluşturuyor." şeklindeki ifadeleri olayın ciddiyetini ortaya koymuş. Buna karşın, Boeing Ticari Uçaklar Başkanı Kevin McAllister ise söz konusu fabrikada üretimin en yüksek ve kaliteli standartlarda yapıldığını ifade ederken, çalışanlarının işlerini en iyi şekilde yaptığını vurgulamış.

Yaşanan bu gelişmeler neticesinde Boeing’in ne gibi hamleler yapacağını ve hatalı üretim iddialarının, firmanın “Starliner” uzay kapsülünün fırlatılmasında yaşanan gecikmelerle bir ilgisi olup olmadığını (fırlatma işlemi Nisan ayından, en erken Ağustos ayına ertelenmiş durumda) görmek için bizi takip etmeye lütfen devam edin.

https://www.cnet.com/news/boeing-faces-accusations-of-negligence-at-dreamliner-plant/