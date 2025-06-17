TUSAŞ, HÜRJET’in deniz versiyonu için teknik çalışmalara başladı

HÜRJET’in deniz versiyonu yolda
TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu, Paris Air Show’da TRT Haber'e önemli açıklamalarda bulundu. HÜRJET özelinde konuşan Demiroğlu, HÜRJET’in uçak gemisine inebilen versiyonu üzerinde çalıştıklarını söyledi:
“HÜRJET’in bir sonraki konuşacağımız prototipi, deniz kuvvetleriyle gemiye inebilen bir prototip olacak. Uçak gemisine inen bir platform. Onunla ilgili arkadaşlarımızın teknik seviyede çalışmalara başladı. Deniz Kuvvetlerimiz de ilgisi olduğunu, yaklaşık 40’ın üzerinde bir sayı telaffuz ettiler. Bu 2026-2027’de daha çok şekillenecek ve ortaya çıkacak bir proje projeksiyon diyebiliriz. Ben ciddi sayıda NATO üyesinin bu anlaşmalardan sonra özellikle ilk teslimatları dan sonra ilgileneceklerini ve HÜRJET’e talip olacaklarını düşünüyorum.”
İspanya ile imzalar son çeyrekte
Öte yandan HÜRJET’in 2026 yılında Türk Silahlı Kuvvetleri’ne teslim edilmesi bekleniyor. İlk versiyonlarda General Electric tarafından üretilen F404 motorundan güç alacak. Sonraki yıllarda ise yerli motor entegre edilecek.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: