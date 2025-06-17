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    TUSAŞ, HÜRJET’in deniz versiyonu için teknik çalışmalara başladı

    TUSAŞ tarafından geliştirilen turbofan motorlu, jet eğitim ve yakın hava desteği uçağı HÜRJET’te önemli bir gelişme yaşandı. TUSAŞ, HÜRJET’in deniz versiyonu için teknik çalışmalara başladı.

    TUSAŞ, HÜRJET’in deniz versiyonu için teknik çalışmalara başladı Tam Boyutta Gör
    Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ), turbofan motorlu, jet eğitim ve yakın hava desteği uçağı HÜRJET’i çok daha geniş ve yetenekli bir platforma dönüştürüyor. Türkiye'nin ilk insanlı jet motorlu uçağı olan HÜRJET için açıklamalarda bulunan TUSAŞ CEO’su Mehmet Demiroğlu, deniz versiyonu için teknik çalışmalara başlandığını duyurdu.

    HÜRJET’in deniz versiyonu yolda

    TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu, Paris Air Show’da TRT Haber'e önemli açıklamalarda bulundu. HÜRJET özelinde konuşan Demiroğlu, HÜRJET’in uçak gemisine inebilen versiyonu üzerinde çalıştıklarını söyledi:

    “HÜRJET’in bir sonraki konuşacağımız prototipi, deniz kuvvetleriyle gemiye inebilen bir prototip olacak. Uçak gemisine inen bir platform. Onunla ilgili arkadaşlarımızın teknik seviyede çalışmalara başladı. Deniz Kuvvetlerimiz de ilgisi olduğunu, yaklaşık 40’ın üzerinde bir sayı telaffuz ettiler. Bu 2026-2027’de daha çok şekillenecek ve ortaya çıkacak bir proje projeksiyon diyebiliriz.  Ben ciddi sayıda NATO üyesinin bu anlaşmalardan sonra özellikle ilk teslimatları dan sonra ilgileneceklerini ve HÜRJET’e talip olacaklarını düşünüyorum.”

    İspanya ile imzalar son çeyrekte

    TUSAŞ, HÜRJET’in deniz versiyonu için teknik çalışmalara başladı Tam Boyutta Gör
    Bilindiği üzere Mayıs ayında TUSAŞ, İspanya Hava Kuvvetleri’nin yeni nesil eğitim uçağı ihalesini kazanmıştı. İspanya ise emekliye ayrılacak F-5 uçakları yerine HÜRJET’i seçmişti. Bu konuda konuşan Demiroğlu, “HÜRJET’in sözleşmesi için şu anda bizim çalışmalarımız Airbus ile devam ediyor. Proje ortaklığı şeklinde çalışıyoruz. Niyetimiz bu sene içerisinde Ekim-Kasım gibi yani o son çeyreğin içerisinde imzaların atılmasıifadelerini kullandı.

    Öte yandan HÜRJET’in 2026 yılında Türk Silahlı Kuvvetleri’ne teslim edilmesi bekleniyor. İlk versiyonlarda General Electric tarafından üretilen F404 motorundan güç alacak. Sonraki yıllarda ise yerli motor entegre edilecek.

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