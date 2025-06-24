Bloomberg: Erdoğan, Trump ile F-35, F-16 ve uçak motorlarını görüşecek

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Tam Boyutta Gör Aktarılanlara göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Zirvesi kapsamında ABD Başkanı Donald Trump ile bir araya gelmeye hazırlanıyor. İkilinin ilişkilerdeki uzun süredir devam eden gerginlikleri geride bırakmak üzere bugün Lahey’de görüşmesi bekleniyor. Görüşmenin içeriği gizli tutulurken, konuyu yakından takip eden kaynaklar temasın ilişkilerde bir dönüm noktası olabileceğini belirtiyor.

Masada F-35, F-16 ve motorlar var

Bloomberg’in haberine göre Erdoğan ile Trump, özellikle savunma alanındaki konular üzerinde duracak. İki ülke arasındaki ilişkiler, Türkiye’nin Rus yapımı S-400 hava savunma sistemi almasıyla ciddi şekilde gerilmiş ve Washington’un Ankara’yı F-35 savaş uçağı programından çıkarmasına yol açmıştı.

Tam Boyutta Gör Görüşmede, Erdoğan’ın Trump’a S-400 sisteminin kontrollü şekilde kullanılacağına dair güvence vermesi bekleniyor. Bu çerçevede Türkiye, F-35 ambargosunun kaldırılmasını talep edecek. Türkiye, F-35’lerin NATO üyeleriyle uyumlu bir şekilde operasyon yapılması ve ittifakın güneydoğu kanadındaki caydırıcılığın güçlenmesi için önemli olduğunu savunuyor.

KAAN'ın yerli motoru için hedeflenen tarih açıklandı 21 sa. önce eklendi

Türkiye'nin toplam 40 adet F-35 ve 40 adet F-16 satın almak istediği belirtiliyor. Bilindiği üzere 40 adet F-16 satın alımı zaten onaylanmıştı ancak süreç uzamaya devam ediliyor. Ayrıca Türkiye’nin KAAN ve HÜRJET uçaklarında kullanılan GE Aerospace F110 ve F404 motorlarını temin etmek ve monte etmek için izin isteyeceği de belirtiliyor.

NATO zirvesinde savunma harcamalarının artırılması bekleniyor

Hollanda'nın Lahey kentinde iki günlük NATO zirvesinde ittifaka üye 32 ülkenin ana gündem maddesi savunma harcamaları olacak. 2014’te savunma için gayrisafi yurt içi hasılanın (GSYH) yüzde 2'sinin harcanması belirlenmişti ve bunun şimdi yüzde 5 seviyesine çıkartılması bekleniyor.

Türkiye halihazırda yüzde 2 hedefine ulaşmış ve Türk yetkililere göre yüzde 5 hedefine de yeşil ışık yakılmış durumda. Yetkililer kademeli olarak yeni hedefe ulaşılmada sorun yaşanmayacağını öngörüyor.

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