Bloomberg: Erdoğan, Trump ile F-35, F-16 ve uçak motorlarını görüşecek

Masada F-35, F-16 ve motorlar var
Bloomberg’in haberine göre Erdoğan ile Trump, özellikle savunma alanındaki konular üzerinde duracak. İki ülke arasındaki ilişkiler, Türkiye’nin Rus yapımı S-400 hava savunma sistemi almasıyla ciddi şekilde gerilmiş ve Washington’un Ankara’yı F-35 savaş uçağı programından çıkarmasına yol açmıştı.
Türkiye'nin toplam 40 adet F-35 ve 40 adet F-16 satın almak istediği belirtiliyor. Bilindiği üzere 40 adet F-16 satın alımı zaten onaylanmıştı ancak süreç uzamaya devam ediliyor. Ayrıca Türkiye’nin KAAN ve HÜRJET uçaklarında kullanılan GE Aerospace F110 ve F404 motorlarını temin etmek ve monte etmek için izin isteyeceği de belirtiliyor.
NATO zirvesinde savunma harcamalarının artırılması bekleniyor
Hollanda'nın Lahey kentinde iki günlük NATO zirvesinde ittifaka üye 32 ülkenin ana gündem maddesi savunma harcamaları olacak. 2014’te savunma için gayrisafi yurt içi hasılanın (GSYH) yüzde 2'sinin harcanması belirlenmişti ve bunun şimdi yüzde 5 seviyesine çıkartılması bekleniyor.
Türkiye halihazırda yüzde 2 hedefine ulaşmış ve Türk yetkililere göre yüzde 5 hedefine de yeşil ışık yakılmış durumda. Yetkililer kademeli olarak yeni hedefe ulaşılmada sorun yaşanmayacağını öngörüyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: