F-16 EDPOD resmen envanterde: Türkiye elektronik harp yeteneğini yükseltiyor

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Tam Boyutta Gör F-16 savaş uçakları için geliştirilen yerli Elektronik Destek Podu (EDPOD), Hava Kuvvetleri Komutanlığı envanterine girdi. TÜBİTAK BİLGEM tarafından yerli imkanlarla geliştirilen bu sistem, Türkiye’nin savunma sanayiinde dışa bağımlılığını azaltma hedefinde kritik bir adımı temsil ediyor.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, EDPOD’un gerçek radar sistemlerine karşı uçuşlu testlerini başarıyla tamamladığını belirterek, sistemin resmen hizmete alındığını duyurdu. Bakan Kacır, “Savunma teknolojilerinde ülkemizin dışa bağımlılığını azaltma hedefiyle geliştirilen EDPOD, elektronik harp yeteneklerimize stratejik katkı sağladı” ifadesini kullandı.

Gelişmiş elektronik harp yeteneği

EDPOD, F-16 uçaklarına entegre edilebilen taktik bir elektronik destek sistemi olarak görev yapıyor. Düşman radarlarının hedef tespiti, takip, füze güdüm ve hedef aydınlatma işlemlerinde kullandığı sinyalleri algılayabilen sistem, bu sinyalleri analiz edip kaydedebiliyor ve tehditlerin hassas konumlarını belirleyebiliyor.

Tam Boyutta Gör Yeni sistem, sadece tespit ve analiz değil; aynı zamanda tehdit verilerini silahlı kuvvetlerin diğer unsurlarıyla anlık olarak paylaşma yeteneğine de sahip. Bu sayede, sahadaki operasyonel farkındalık ve koordinasyon düzeyi ciddi biçimde artıyor.

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Bakanlıktan yapılan açıklamada, EDPOD’un yalnızca bir savunma sistemi değil, aynı zamanda elektronik harp alanında oyun değiştirici bir teknoloji olduğu vurgulandı. Sistem, yabancı muadillerine kıyasla daha gelişmiş özellikler sunarken, kritik bileşenlerinin tamamen Türkiye’de geliştirilmesi sayesinde bu alandaki dışa bağımlılığı da ortadan kaldırıyor.

Elektronik harp nedir ve neden önemli?

Elektronik harp, elektromanyetik spektrumdan yararlanarak düşman unsurlarını algılamayı, aldatmayı ve devre dışı bırakmayı amaçlayan sistemlerin genel adıdır. Bu alan, üç ana unsura dayanır: elektronik destek, elektronik taarruz ve elektronik korunma. EDPOD, bu yapının temelini oluşturan elektronik destek görevini yerine getirerek kritik bir rol üstleniyor.

EDPOD, F-16 savaş uçaklarının dış gövdesine entegre edilen, modüler yapıya sahip bir elektronik pod olarak tasarlandı. Bu esnek yapı, sistemin farklı operasyonel ihtiyaçlara göre hızlıca takılıp çıkarılmasına olanak tanıyor.

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