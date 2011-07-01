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Brando'dan microSDHC kart okuyuculu mini USB bellek: EagleTech

7 yıl
12,6b
1
12
Çevre Birimleri
knight
Haber Editörü
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Brando'dan microSDHC kart okuyuculu mini USB bellek: EagleTech
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USB bağlantısını kullanan birbirinden farklı cihazlarını teknoloji meraklılarıyla buluşturan Brando'nun microSDHC kart okuyucu ile USB belleği bir araya getiren ürünü ortaya çıktı: EagleTech.
4 GB, 8 GB ve 16 GB olmak üzere üç farklı kapasite sunan EagleTech, 16 x 20 x 7 mm boyutlarında ve sadece 3 gram ağırlığında tasarlanmış, USB belleğin ufak boyutları onu kaybolmaya müsait hale getiriyor. Belleği aynı zamanda microSDHC kart okuyucu olarak kullanabiliyorsunuz.
EagleTech'in 4 GB'lık versiyonu 23$'a, 8 GB'lığı 32$'a ve 16 GB'lığı ise 55$'a satılmakta.
Brando'dan microSDHC kart okuyuculu mini USB bellek: EagleTech
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http://usb.brando.com/eagletec-usb-2-in-1-nano-flash-drive_p02310c041d015.html Yorum Yaz
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Kulak Misafiri 7 yıl en beğenilen
Artık anahtarlık olarak kullandığım Flash diski takoz olarak görmeye başladım.
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Mimar SaNAN 7 yıl
tutması zor olur bunu daha kullanışlı olabilirdi
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séquestre 7 yıl
Güzelmiş..
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Recharged 7 yıl
Logitech'in nano alıcılarını andırıyor bu ürün,güzel duruyor fakat kaybolması çok kolay sanki.
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Cremiesto 7 yıl
bitenekadar.com/...
bu ne işe yariyor aynısı mı biri bakabilir mi ?
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Batuist 7 yıl

Cremiesto

bitenekadar.com/...

bu ne işe yariyor aynısı mı biri bakabilir mi ?

evet aynısı ama bu daha farklı kartlarıda okuyabiliyor..
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Mimar SaNAN 7 yıl
tasarımını beğenmedim sanki usb belleğin kesilmiş hali
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alito 7 yıl
ıhhaydiiiiii!!! şimdi küçülde cebime gir diyecem o da bana asıl sen küçülde cebime gir diyecek.
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mehmetgirgin 7 yıl
kaybolur bu
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Batuist 7 yıl
minik belleğin yanlışlıkla kırılması için çok uygun bir ortam oluşturuyor. bunu kullananlar sanırım biraz dikkatli davranmalı.
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faruk 7 yıl
Cüzdanımdan çıkarmam
Verbatim Micro

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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DH Misafiri 7 yıl
küçük olduğu kadar pratik :)
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Kulak Misafiri 7 yıl en beğenilen
Artık anahtarlık olarak kullandığım Flash diski takoz olarak görmeye başladım.
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