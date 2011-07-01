Brando'dan microSDHC kart okuyuculu mini USB bellek: EagleTech

USB bağlantısını kullanan birbirinden farklı cihazlarını teknoloji meraklılarıyla buluşturan Brando'nun microSDHC kart okuyucu ile USB belleği bir araya getiren ürünü ortaya çıktı: EagleTech.

4 GB, 8 GB ve 16 GB olmak üzere üç farklı kapasite sunan EagleTech, 16 x 20 x 7 mm boyutlarında ve sadece 3 gram ağırlığında tasarlanmış, USB belleğin ufak boyutları onu kaybolmaya müsait hale getiriyor. Belleği aynı zamanda microSDHC kart okuyucu olarak kullanabiliyorsunuz.

EagleTech'in 4 GB'lık versiyonu 23$'a, 8 GB'lığı 32$'a ve 16 GB'lığı ise 55$'a satılmakta.



http://usb.brando.com/eagletec-usb-2-in-1-nano-flash-drive_p02310c041d015.html