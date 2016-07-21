Braun erkek vücut bakım seti inceleme videosu "BG5010 ve BGK7050"

Genel Yayın Yönetmeni
Braun'un vücudun her bölgesini tıraşlamak için geliştirdiği erkek vücut şekillendirme ürünlerinden BG5010 tıraş seti ve BGK7050 epilatör sistemi test masamızda.
Braun BG5010 ve BGK7050, erkeklerin vücut bakım konusundaki ihtiyaçları gözetilerek geliştirilmiş ürünler.
İncelemede yer alan Braun BG5010, Editörün Seçimi ödülüne layık görülmüştür.
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Merhaba,
Ürünler daha çok koltuk altı ve benzeri bölgelerdeki istenmeyen kılları almak için geliştirilmişler.
Görsel olarak ne yazık ki çok hoş sahneler yakalayamadık :) Ne yaparsak yapalım ekrandaki görüntüde kıllı ve yarı çıplak bir Mesut Çevik banyoda tıraş olurken görünüyordu. Biz de deneyimleri aktarmayı daha uygun gördük.
Sevgiler,
Mesut Çevik