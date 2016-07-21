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Braun erkek vücut bakım seti inceleme videosu "BG5010 ve BGK7050"

2 yıl
46,1b
1
Diğer Ev Elektroniği
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Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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Braun'un vücudun her bölgesini tıraşlamak için geliştirdiği erkek vücut şekillendirme ürünlerinden BG5010 tıraş seti ve BGK7050 epilatör sistemi test masamızda.
Braun BG5010 ve BGK7050, erkeklerin vücut bakım konusundaki ihtiyaçları gözetilerek geliştirilmiş ürünler.
İncelemede yer alan Braun BG5010, Editörün Seçimi ödülüne layık görülmüştür.

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Speed-Step 2 yıl en beğenilen garmen
garmen

Gayet guzel bir video olmus da keske banyado aynanin karsisinda kullanirken de videoya alsaydiniz cok daha iyi bir video olurdu bidahaki videolarda buna ozen gostermeniz yeterli olacaktir

Merhaba,

Ürünler daha çok koltuk altı ve benzeri bölgelerdeki istenmeyen kılları almak için geliştirilmişler.

Görsel olarak ne yazık ki çok hoş sahneler yakalayamadık :) Ne yaparsak yapalım ekrandaki görüntüde kıllı ve yarı çıplak bir Mesut Çevik banyoda tıraş olurken görünüyordu. Biz de deneyimleri aktarmayı daha uygun gördük.

Sevgiler,
Mesut Çevik
garmenGayet guzel bir video olmus da keske banyado aynanin karsisinda kullanirken de videoya alsaydiniz cok daha iyi bir video olurdu bi...
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2 Yanıt Yanıtla +20
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Escapetolife 2 yıl
Braun ile kaça anlaştınız onu diyiverin bi ? :)
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CaSsErDoDo 2 yıl
Mesut reyiz daha dün ekran kartı inceliyordun bugün göbekteki kılları alıyorsun. Nereden nereye
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Quard 2 yıl
Her şey değişiyor:) Erkeklerin bakımı bile :) Şu hayatta acısız bir makine/alet icat edilmedi mi ki :)
1 Yanıt Yanıtla
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ceo-tr 2 yıl Quard
Quard

Her şey değişiyor:) Erkeklerin bakımı bile :) Şu hayatta acısız bir makine/alet icat edilmedi mi ki :)

lazer epilasyon var. ama duyduğuma göre cinsiyet değiştirme ameliyatı bile daha ucuzmuş.
kerameti kıl en nihayetinde.
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poyraz_371 2 yıl
Erkek adam epilasyon mu yaparmış !
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Emre Kocakaya 2 yıl
Hassas bolge denilen yer kasik killari arkadaslar,sorup durmayin.
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BekirTemel 2 yıl
çok iyi oldu,bu tarz bir set alcaktım fikir verdi.
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CaSsErDoDo 2 yıl
Mesut reyiz daha dün ekran kartı inceliyordun bugün göbekteki kılları alıyorsun. Nereden nereye
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Guest-25CF1EFB4 2 yıl
Habere kıl oldum :)
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dostum kertenkele 2 yıl
Ağda cinayettir.
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Escapetolife 2 yıl
Braun ile kaça anlaştınız onu diyiverin bi ? :)
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ceo-tr 2 yıl
sonuçlar açıklandı ama forumdaki sıradan üyelerine çıkmamış


şaka bir yana dh ölücüleri araştırma yapmıştı. foruma uzun süre girmeyen üyelere falan çıktı diyorlardı.


noter huzurunda çekiliş istiyoruz
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chetyner 2 yıl
Çekiliş ile verilecek braun marka hediyelerin sonuçları neden hala açıklanmadı
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